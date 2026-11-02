https://ukraina.ru/20261102/bylo-by-zhelanie-kiselev-nazval-odno-reshenie-kotoroe-esche-mozhet-spasti-evropu-1084221545.html

"Было бы желание": Киселев назвал одно решение, которое еще может спасти Европу

"Было бы желание": Киселев назвал одно решение, которое еще может спасти Европу - 02.11.2026 Украина.ру

"Было бы желание": Киселев назвал одно решение, которое еще может спасти Европу

Европа обречена, газа не хватает. Причина - подрыв американцами "Северного потока". Об этом в своей авторской программе на телеканале "Россия 1" рассказал Дмитрий Киселев

2026-11-02T10:47

2026-11-02T10:47

2026-11-02T10:47

эксклюзив

германия

россия

европа

дмитрий киселев

джо байден

сеймур херш

северный поток

северный поток-2

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На неделе немецкий суд в Гамбурге, где с середины октября демонстративно судят гражданина Украины Сергея Кузнецова за подрыв российских газопроводов "Северный поток" на Балтике, отказал защите в апелляции.Адвокаты просили учесть, что Сергей Кузнецов, бывший украинский спецназовец, связан обязательствами о неразглашении военной тайны, что не позволяет полноценно защищаться.Понятно, что суд на эти аргументы наплевал, как наплевал и вообще на истину, продолжая этот фарс, где украинские туристы во вьетнамках с арендованной прогулочной яхты "Андромеда", прогуливаясь под парусом, между делом, взорвали на 90-метровой глубине трансконтинентальные газопроводы.Уж слишком убедительно было расследование американского журналиста Сеймура Херша, а у него кристальная в этом смысле профессиональная репутация, где убедительно доказывается роковая роль США в этом крупнейшем террористическом акте.По версии Херша, опубликованной в феврале 2023 года, подрыв организовали американские спецслужбы.За три месяца до преступления боевые пловцы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО BALTOPS, заминировали трубы специальной взрывчаткой С-4. Кроме того, под водой были установлены особые сонары для приема и передачи сигналов о подрыве. Ассистировал норвежский противолодочный корабль "Альта".На место погружения доставили декомпрессионную камеру для аквалангистов-минеров. Координировал операцию советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.За полгода до взрыва, 8 февраля 2022 года, Байден публично обещал уничтожить "Северные потоки".Байден: "Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины вновь, то "Северного потока-2" не будет, мы положим ему конец. Я обещаю вам, что мы сможем это сделать".Россию к разбору истории не допустили.В США расследование не велось, хотя ничего сложного в том, чтобы вызвать на ковер Конгресса США Джейка Салливана дать показания под присягой, нет. Да и сейчас не поздно, если кому действительно любопытно. Так нет, отметил Киселев.Особый цинизм в том, что Германии американцы запрещают провести международное расследование, например, с участием России, что было бы естественно, ведь мы заинтересованная сторона. А вместо этого заставляют упражняться в фейковом судебном процессе, покрывая истинного злоумышленника.И что мы имеем сейчас в сухом остатке? Ситуацию на мировом газовом рынке подробно обсуждал на неделе в Москве Международный форум стран экспортеров газа.Новость самых последних дней – цена на газ пробила очередной потолок с 2022 года: цифра на европейских рынках подскочила до 1160 долларов за тысячу кубов. Когда "Северные потоки" работали, цена для Германии, например, была в районе 250 долларов, то есть почти в пять раз меньше.То есть именно стабильные поставки дешевого российского газа и были, оказывается, в основе немецкого экономического чуда. А что сейчас? Подземные хранилища газа в Германии заполнены на 62% при необходимых 85% для этого времени года. Все ждали, что цена упадет, а она вдруг вверх пошла.По словам Киселева, если ничего не сделать, Германия и Европа обречены. Идет стремительная деиндустриализация, крупный бизнес бежит в США и Китай. Ранее на митинге в Джорджии Дональд Трамп радостно объявил, что немецкий автоконцерн Audi вложит в новый завод в штате Джорджия 4 миллиарда долларов и создаст 4500 новых рабочих мест.Правительства Америки и Китая привечают немецких промышленных гигантов: Volkswagen, Mercedes, BMW, Siemens, Bass. При этом промышленность Германии теряет сотни тысяч рабочих мест. Несколько дней назад убытки за третий квартал объявил автоконцерн Volkswagen: почти 6 миллиардов евро."А так, если разобраться, то ведь и насилие на улицах западноевропейских городов ведь тоже результат отказа добровольно-принудительного от российского газа", - сказал Киселев.Был бы наш стабильный газ по приемлемым ценам, другая была бы жизнь и другие перспективы, добавил он.Еврокомиссар по вопроса жилищной и энергетической политики Дан Йоргенсен: "Если кто-то не может оплатить счет за отопление, ему придется выбирать между едой и отоплением. Как правило, в истории дети всегда жили лучше, чем их родители, но сейчас есть вероятность, что так не будет".Бунтует ведь сейчас молодежь, которая уже никогда не будет жить так хорошо, как их родители каких-то 30-40 лет назад. Бунтуют, потому что не видят будущего.Можно ли спасти ситуацию? Можно, полагает Киселев. Возобновив работу газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Тем более, что один из четырех трубопроводов – неповрежденный, поставки газа по нему можно начать не откладывая. Было бы желание.У самой популярной партии в Германии – АдГ - такое желание есть.Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла: "В Мекленбурге-Передней Померании у нас буквально под боком Любмен, куда по сути выходят трубопроводы "Северного потока". Мы хотим снова запустить "Северный поток".В ответ в Брюсселе поспешили заявить: "Северный поток" не возобновит работу даже после окончания военного конфликта на Украине.Анна-Кайса Итконен, представитель Еврокомиссии по энергетике, напомнила в эфире Euronews: с 1 января 2027 года Евросоюз вводит полный запрет на импорт российского СПГ. Полный запрет на покупку российского трубопроводного газа вводится с 1 января 2028 года.Итконен: "Что бы ни случилось, мы постепенно убираем российский газ и СПГ с европейского рынка. Последние поставки должны завершиться к концу следующего года".Послушайте, а как сладко все начиналось, вспомнил Киселев.Вот вскоре будем отмечать 15-летие церемонии в немецком Любмене, где лидеры России, Германии, Франции и Нидерландов пускали газ по "Северному потоку-1". Еврокомиссар по энергетике тоже там был.Сколько было восторженных планов и разговоров об укреплении энергобезопасности Европы.Тогда все страшно устали от танцев Украины на газовой трубе и постоянного воровства европейского газа. Вот и предложили газопровод по дну Балтики напрямую из России в Германию без помех.Канцлер ФРГ Ангела Меркель в 2011 году: "Северный поток" внесет большой вклад в безопасное энергоснабжение Европы. Мы по праву можем гордиться этим общеевропейским проектом".Премьер-министр Франции Франсуа Фийон в 2011 году: "Экономическое партнерство приносит свои дивиденды всем участвующим сторонам. Европейцы получают доступ к энергоресурсам, а Россия получает доступ к стабильным рынкам".Премьер-министров Нидерландов Марк Рютте в 2011 году: "Значимость проекта "Северный поток" трудно переоценить. Международное энергетическое агентство называет нынешний период "золотым веком газа".Были же времена, прокомментировал Киселев."Потом вдруг кому-то остро захотелось из Украины сделать анти-Россию. Кровавый госпереворот в Киеве. Русских превратили во врагов. Имеем, что имеем", - сказал он.Вообще в истории Европы бывали периоды и помрачнее: от мракобесия инквизиции до порабощения гитлеровским нацизмом, добавил ведущий.Как бы нам и сегодняшнее помутнение тамошнего сознания поскорее пережить."Прям мечтаю", - резюмировал Киселев.

https://ukraina.ru/20260928/sam-on-ne-ischeznet-kiselev-obyasnil-pochemu-kievskiy-rezhim-obrechen-na-razgrom-1083478039.html

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Павел Котов

эксклюзив, германия, россия, европа, дмитрий киселев, джо байден, сеймур херш, северный поток, северный поток-2