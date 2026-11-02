https://ukraina.ru/20261102/nam-nuzhny-vera-nadezhda-i-lyubov-a-ne-rentabelnost-1084213420.html

Нам нужны Вера, Надежда и Любовь. А не рентабельность

Нам нужны Вера, Надежда и Любовь. А не рентабельность - 02.11.2026 Украина.ру

Нам нужны Вера, Надежда и Любовь. А не рентабельность

Еще студентом посмотрел французский фильм "Искатели приключений". Потом специально не пересматривал, чтобы не утратить первое незабываемое впечатление. А оно было колоссальным.

2026-11-02T07:20

2026-11-02T07:20

2026-11-02T07:20

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Наверное, именно под его флюидами уехал потом лесорубом на БАМ. А еще позже мыл алмазы в ЮАР и Намибии, встречался с брутальным полевым командиром Арканом в воюющей Югославии.И деньги здесь ни при чем. Ну, почти. Просто казалось, что риск, в разумных дозах, дозированный авантюризм — обязательное условие открытия запечатанных бытом «чакр». Тех, через которые в сознание проникают высшие человеческие сущности. Главные из которых — Вера, Надежда, Любовь.Настоящие приключения — это ведь не про мытарства тела, а про испытание духа.Фильм блестяще раскрывал эту тему. Там пилот (Ален Делон), механик (Лино Вентура), скульпторша (Джоанна Шимкус) верили, надеялись, любили. Не прибыль, профит, кэш или как там… Верили в себя, надеялись на взаимную дружбу, любили друг друга.Они бы не поняли главный лозунг нашей богемной тусы «За деньги — да!». Они-то больше «да» друг за друга.Забавно, что когда лет через сорок у нас сняли ремейк с тем же названием, он собрал кассу в сто раз меньшую, чем прототип. Там всё было про деньги и за деньги.Подозреваю, что великое французское кино умерло именно тогда, когда в нем произошла подобная метаморфоза. В свое время во Франции возник убийственный по точности термин «канарейка в клетке». Про то, как в подозрительную шахту спускают сначала чувствительную канарейку. Она погибает от убийственных газов еще до того, как дубоватые шахтеры начинают их ощущать.Во Франции, да и в Италии, Испании, Скандинавии некогда восхитительный кинематограф уже почил. «Канарейки» оказались в слишком ядовитой атмосфере кислотного прагматизма.«Высокий блондин в черном ботинке» может выстоять и против всего разведсообщества, если верит в дружбу и любовь. А если считает себя лохом, которого власть постоянно «разводит на деньги», тогда прямой путь или на уличные баррикады, или на городской погост.Главное, уходя, не забыть в Европе выключить кинопроектор — а потом и свет.Горько было читать последние слова бесподобного жизнелюба Делона. Он сказал, что покидает этот мир без сожаления. В отчизне не осталось ни капли того, ради чего стоит жить. Вульгарный прагматизм победил жизнь как приключение…Услышал недавно от известного нашего пропагандиста историю про то, как закрыли космическую программу «Буран». Она опередила свое время на целое технологическое поколение. А потому в актуале была дико нерентабельной.Посчастливилось увидеть, как пятидесятитонную махину «Бурана» перевозили на космодром «на спине» другого самолета. Ни на поезде, ни на воде он не проходил под мостами. Операция была немыслима по сложности, трудоемкости, риску и дороговизне.Великое приключение! Достойное империи, которое не применяет слово «рентабельность» там, где правят другие высокие сущности. И где живут люди, верящие в себя, надеющиеся на других и любящие свою державу.Но другие люди потом заморозили проект того же БАМа как нерентабельного. Даже создали целый ублюдочный концепт о бессмысленности развития логистики Сибири в силу ее «невостребованности», сиюминутной недоходности.Они же остановили по сходным мотивам потрясающий сюжет «Каспийского монстра».Видел забытый акваплан на песчаном пляже. Напоминал тушу кита, выкинутого штормом на берег — и излучал такую же невероятную мощь. Монстр нереальных размеров, способный с самолетной скоростью нести сотни тонн грузов, десятки ракет и тысячи беспилотников.Два таких аппарата делали бы нас абсолютными хозяевами всего моря. Но были, блин, «нерентабельны».Только парадокс заключается в том, что подобные сущности в конце концов и оказываются самыми выгодными вложениями в будущее. Они конвертируются не в доход, а в саму жизнь.Уж не знаю, чтобы было бы сегодня со Штатами, если б не безумно расточительные проекты Илона Маска. Может, поэтому наш президент и называет его гением…Историческое величие романа Гашека «Бравый солдат Швейк» состоит в том, что он показал главного разрушителя держав. Фельдкурат Отто Кац! Безбожник, который проповедует веру, «зависимый», который «читает морали», даже этнический антипод собственной карьерной конфессии.Нет, не провожу аналогий с современной Украиной. Просто констатирую: двуличие человека разрушает его как личность, двуличие представителя системы разрушает саму систему…Недавно моего молодого коллегу и друга Мокея Русинова Русская Православная Церковь наградила знаком отличия Архангела Михаила. За крепость веры! Вместе с ним аналогичную награду получал выдающийся русский оружейник. Потом в кулуарах, как водится, тот посетовал на экономические трудности: всё, мол, сложно, обидно, досадно.Но верит, верит и в Создателя, и в свою миссию создателя неотразимого оружия против всякой летающей нечисти. Он частник. Не только конструктор, но и бизнесмен. Но слово «вера» звучало неоднократно. Слово «рентабельность» — ни разу…Это у французов — чем «выше любовь, тем ниже поцелуи». У русских высокое тянется к высокому. Как еще древние философы учили…Еще один мой добрый знакомый — главред газеты «Ялта» Сергей Сардыка — сейчас готовит юбилей выхода на экран незабвенной ленты «Асса». Спорим с ним, какой была бы держава, если б победил мальчик Бананан. Или бравый танцор-лейтенант.Наверное, перманентный хаос в первом случае. Преддверие нынешней Сербии. Наверное, гротескная диктатура в другом. Как… впрочем, не буду обижать соседей сравнением.Но победил матерый цеховик-теневик Крымов (герой Говорухина). И поимели мы то, что имели: безверие, бесперспективность, взаимную ненависть. Еще и беспредельную меркантильность, себялюбие, алчность...С трудом выдыхаем до сих пор. Раба из себя легче выдавить по каплям, чем барыгу. Спасло лишь то, что в роду у нас были полярники, был Гагарин, был «Буран». Нет, не станем захолустным «Буранным полустанком».И была Победа! Как высшая и абсолютная форма «рентабельности», если уж говорить языком экономики. Куда более высшая, чем украинский майданный фетиш — кружевные трусы.Конечно, полярное сияние не натянешь вместо трусов. Но все переключения мира — про то, как увидеть первое, а не носить второе…

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Дмитрий Выдрин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

мнения, франция, юар, югославия, юрий гагарин, илон маск