https://ukraina.ru/20261102/vsu-gonyat-lyudey-na-uboy-pod-sumami-i-kharkovom-radi-demonstratsii-uspekhov-1084223010.html

На убой ради отчетов: Алаудинов раскрыл тактику ВСУ под Сумами и Харьковом

На убой ради отчетов: Алаудинов раскрыл тактику ВСУ под Сумами и Харьковом - 02.11.2026 Украина.ру

На убой ради отчетов: Алаудинов раскрыл тактику ВСУ под Сумами и Харьковом

Украинские войска предпринимают безуспешные попытки контратаковать малыми группами в Сумской и Харьковской областях, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов, передает РИА Новости

2026-11-02T11:49

2026-11-02T11:49

2026-11-02T11:58

сво

спецоперация

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

апти алаудинов

"ахмат"

украина.ру

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"Им (бойцам ВСУ - ред.) приходится бросать огромные ресурсы на то, чтобы отбить те территории, которые на данный момент уже находятся под контролем российских войск", - сказал он. По его словам, бойцы группировки "Север" продолжают наступательные действия на данном направлении, успешно продвигаются вперед и расширяют буферную зону у российских границ. Алаудинов подчеркнул, что инициатива полностью находится в руках армии России, а командование ВСУ отправляет людей в бессмысленные атаки исключительно ради демонстрации ложной состоятельности перед зарубежными кураторами.Подробнее о других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, апти алаудинов, "ахмат", украина.ру