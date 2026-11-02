На убой ради отчетов: Алаудинов раскрыл тактику ВСУ под Сумами и Харьковом - 02.11.2026 Украина.ру
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На убой ради отчетов: Алаудинов раскрыл тактику ВСУ под Сумами и Харьковом
На убой ради отчетов: Алаудинов раскрыл тактику ВСУ под Сумами и Харьковом - 02.11.2026 Украина.ру
На убой ради отчетов: Алаудинов раскрыл тактику ВСУ под Сумами и Харьковом
Украинские войска предпринимают безуспешные попытки контратаковать малыми группами в Сумской и Харьковской областях, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов, передает РИА Новости
2026-11-02T11:49
2026-11-02T11:58
сво
спецоперация
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
апти алаудинов
"ахмат"
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"Им (бойцам ВСУ - ред.) приходится бросать огромные ресурсы на то, чтобы отбить те территории, которые на данный момент уже находятся под контролем российских войск", - сказал он. По его словам, бойцы группировки "Север" продолжают наступательные действия на данном направлении, успешно продвигаются вперед и расширяют буферную зону у российских границ. Алаудинов подчеркнул, что инициатива полностью находится в руках армии России, а командование ВСУ отправляет людей в бессмысленные атаки исключительно ради демонстрации ложной состоятельности перед зарубежными кураторами.Подробнее о других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, апти алаудинов, "ахмат", украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Апти Алаудинов, "Ахмат", Украина.ру

На убой ради отчетов: Алаудинов раскрыл тактику ВСУ под Сумами и Харьковом

11:49 02.11.2026 (обновлено: 11:58 02.11.2026)
 
© РИА Новости . Павел БедняковАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Украинские войска предпринимают безуспешные попытки контратаковать малыми группами в Сумской и Харьковской областях, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов, передает РИА Новости
"Им (бойцам ВСУ - ред.) приходится бросать огромные ресурсы на то, чтобы отбить те территории, которые на данный момент уже находятся под контролем российских войск", - сказал он.
По его словам, бойцы группировки "Север" продолжают наступательные действия на данном направлении, успешно продвигаются вперед и расширяют буферную зону у российских границ.
Алаудинов подчеркнул, что инициатива полностью находится в руках армии России, а командование ВСУ отправляет людей в бессмысленные атаки исключительно ради демонстрации ложной состоятельности перед зарубежными кураторами.
Подробнее о других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныАпти Алаудинов"Ахмат"Украина.ру
 
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