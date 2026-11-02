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"Собрались на чужую свадьбу": Шойгу высмеял рвущуюся на переговоры по Украине Европу
"Собрались на чужую свадьбу": Шойгу высмеял рвущуюся на переговоры по Украине Европу - 02.11.2026 Украина.ру
"Собрались на чужую свадьбу": Шойгу высмеял рвущуюся на переговоры по Украине Европу
Участие представителей Европы в планируемых переговорах по Украине в Абу-Даби должно обсуждаться и утверждаться всеми ключевыми сторонами процесса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
2026-11-02T13:03
2026-11-02T13:03
2026-11-02T13:03
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По его словам, европейским государствам для начала необходимо четко определить собственную позицию, так как на данный момент они сами не понимают своих дальнейших действий. Секретарь Совбеза иронично сравнил метания европейских политиков с отечественной литературой, приведя в пример творчество Исаака Бабеля. Он вспомнил сюжетный фрагмент о людях, которые заранее выбирают наряды и компанию для похода на чужую свадьбу, куда их даже не приглашали. Формат будущей встречи изначально подразумевает участие трех сторон, поэтому любое расширение состава участников требует общего согласия.Возможные трехсторонние переговоры могут состояться в Абу-Даби уже в первой половине ноября. Ранее готовность Москвы к возобновлению этого диалога подтвердил Президент России Владимир Путин в ходе встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.Подробнее - в материале Ушаков: трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится в ноябре, даты согласовываются на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, украина, сергей шойгу, владимир путин, стив уиткофф, совбез, украина.ру
Новости, Россия, Европа, Украина, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Совбез, Украина.ру
"Собрались на чужую свадьбу": Шойгу высмеял рвущуюся на переговоры по Украине Европу
Участие представителей Европы в планируемых переговорах по Украине в Абу-Даби должно обсуждаться и утверждаться всеми ключевыми сторонами процесса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
По его словам, европейским государствам для начала необходимо четко определить собственную позицию, так как на данный момент они сами не понимают своих дальнейших действий.
Секретарь Совбеза иронично сравнил метания европейских политиков с отечественной литературой, приведя в пример творчество Исаака Бабеля. Он вспомнил сюжетный фрагмент о людях, которые заранее выбирают наряды и компанию для похода на чужую свадьбу, куда их даже не приглашали.
Формат будущей встречи изначально подразумевает участие трех сторон, поэтому любое расширение состава участников требует общего согласия.
Возможные трехсторонние переговоры могут состояться в Абу-Даби уже в первой половине ноября. Ранее готовность Москвы к возобновлению этого диалога подтвердил Президент России Владимир Путин в ходе встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.