В Киеве экстренно выключили свет, транспорт встал - 02.11.2026 Украина.ру
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В Киеве экстренно выключили свет, транспорт встал
В Киеве экстренно выключили свет, транспорт встал - 02.11.2026 Украина.ру
В Киеве экстренно выключили свет, транспорт встал
В Киеве и Киевской области начались аварийные отключения электричества, сообщил в телеграм-канале украинский энергетический холдинг ДТЭК
2026-11-02T09:03
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Из-за дефицита энергии в украинской столице начал останавливаться общественный электротранспорт. Как пояснили в компании "Киевпастранс", движение полностью парализовано на Борщаговской линии скоростного трамвая, а также на крупнейших магистралях города, включая Берестейский и Отрадный проспекты, улицы Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Владимирскую и район станции метро "Шулявская".В ночь на вторник украинские СМИ писали о взрывах в Киеве и пригороде.Подробнее о проблемах столицы- в материале Киев могут накрыть вспышки инфекций — Минздрав на сайте Украина.ру.
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новости, киев, киевская область, дтэк, минздрав, украина.ру
Новости, Киев, Киевская область, ДТЭК, Минздрав, Украина.ру

В Киеве экстренно выключили свет, транспорт встал

09:03 02.11.2026 (обновлено: 09:23 02.11.2026)
 
© AP / Francisco SecoДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© AP / Francisco Seco
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В Киеве и Киевской области начались аварийные отключения электричества, сообщил в телеграм-канале украинский энергетический холдинг ДТЭК
Из-за дефицита энергии в украинской столице начал останавливаться общественный электротранспорт.
Как пояснили в компании "Киевпастранс", движение полностью парализовано на Борщаговской линии скоростного трамвая, а также на крупнейших магистралях города, включая Берестейский и Отрадный проспекты, улицы Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Владимирскую и район станции метро "Шулявская".
В ночь на вторник украинские СМИ писали о взрывах в Киеве и пригороде.
Подробнее о проблемах столицы- в материале Киев могут накрыть вспышки инфекций — Минздрав на сайте Украина.ру.
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