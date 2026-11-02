https://ukraina.ru/20261102/v-kieve-ekstrenno-vyklyuchili-svet-transport-vstal-1084217986.html

В Киеве экстренно выключили свет, транспорт встал

В Киеве экстренно выключили свет, транспорт встал - 02.11.2026 Украина.ру

В Киеве экстренно выключили свет, транспорт встал

В Киеве и Киевской области начались аварийные отключения электричества, сообщил в телеграм-канале украинский энергетический холдинг ДТЭК

2026-11-02T09:03

2026-11-02T09:03

2026-11-02T09:23

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Из-за дефицита энергии в украинской столице начал останавливаться общественный электротранспорт. Как пояснили в компании "Киевпастранс", движение полностью парализовано на Борщаговской линии скоростного трамвая, а также на крупнейших магистралях города, включая Берестейский и Отрадный проспекты, улицы Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Владимирскую и район станции метро "Шулявская".В ночь на вторник украинские СМИ писали о взрывах в Киеве и пригороде.Подробнее о проблемах столицы- в материале Киев могут накрыть вспышки инфекций — Минздрав на сайте Украина.ру.

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новости, киев, киевская область, дтэк, минздрав, украина.ру