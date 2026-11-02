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Из обманки в ударный дрон: разведка Украины испугалась российской "Герберы"

Из обманки в ударный дрон: разведка Украины испугалась российской "Герберы" - 02.11.2026 Украина.ру

Из обманки в ударный дрон: разведка Украины испугалась российской "Герберы"

Российские войска начали применять на Украине модернизированную версию беспилотника "Гербера", посетовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины

2026-11-02T12:30

2026-11-02T12:30

2026-11-02T12:42

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После технического обновления возможности этого аппарата были серьезно увеличены, и теперь дальность его полета составляет до 1200 километров. Кроме того, модифицированный дрон получил способность нести боевую часть весом до 25 килограммов.Сначала "Герберы" проектировались как простые и недорогие ложные цели, главная задача которых заключалась в том, чтобы отвлекать на себя и перегружать украинские системы ПВО. Первые версии этих аппаратов имели довольно простую конструкцию и стоили дешево, помогая эффективно вскрывать позиции противника.В процессе постоянного совершенствования техники внутреннее оснащение "Герберы" вышло на новый уровень. По электронной начинке дрон практически догнал более дорогие и мощные беспилотники семейства "Герань". Теперь на аппараты устанавливают надежные помехозащищенные антенны "Комета", современные mesh-модемы для стабильной связи и качественные камеры на гиростабилизированных подвесах.О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.

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