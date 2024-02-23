https://ukraina.ru/20240223/1053480247.html

Дмитрий Голубовский: Россия должна добить "Карфаген-Украину", иначе через пять лет начнется новая война

Дмитрий Голубовский: Россия должна добить "Карфаген-Украину", иначе через пять лет начнется новая война - 23.02.2024 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: Россия должна добить "Карфаген-Украину", иначе через пять лет начнется новая война

Если отношения России и Китая останутся нормальными, а на Западе сохранится разброд и шатание, то американские деньги для Украины не сыграют значительной роли, считает аналитик, публицист Дмитрий Голубовский

2024-02-23T05:39

2024-02-23T05:39

2024-02-23T05:57

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что без новой военной помощи от США ВСУ придется решать, какие города они способны удержать с имеющимися ресурсами.- Дмитрий, воспримут ли в Киеве эти слова как руководство к действию, начав пересматривать свою стратегию, отказываясь от обороны некоторых городов?- Украина не подчиняется Вашингтону, это иллюзия. Украина подчиняется Лондону. Это два совершенно разных центра управления. То, что Украина подчиняется Лондону, стало понятно, когда выплыли все подробности срыва Стамбульских соглашений. Англичане хотят, чтобы война продолжалась, потому что хотят разрушения мирового порядка, так как в мутной воде очень хорошо ловить рыбку.Кстати, в обходе санкций помогают те же англичане. ОАЭ — это финансовый центр, который тесно связан с Лондоном. Британские офшоры продолжают функционировать. Эти коронные территории Великобритании имеют своих финансовых регуляторов. Остров Мэн, Джерси, Багамские острова могут по своему усмотрению решать, как регулировать вещи, связанные с Россией. Они подчиняются непосредственно Его величеству. А у Короны свои интересы. И когда Борис Джонсон поговорил с Зеленским, после чего война продолжилась, они вышли гулять по Киеву с керамическими петушками в руках. Петух — это символ Франции.Потому что до этого именно Шольц и Макрон тогда еще были заинтересованы в мирном решении вопроса: труба "Северного потока" еще не была взорвана, которую тоже взорвали британские спецслужбы. Но до этого Франция и Германия еще понимали, какие у них будут экономические проблемы от разрыва с Россией, и пытались все остановить. Англичане сорвали их планы. Сейчас ситуация такая же. На Киев большее влияние имеет Лондон, а не Вашингтон. У Лондона и Вашингтона интересы разные. Вашингтону нужны заморозки конфликтов, что украинского, что израильского. Он должен сосредоточиться на своем главном стратегическом противнике, это Китай. В своих документах они всегда пишут, что Россия не является стратегическим противником США. Россия не предлагает миру другой экономической модели, которая угрожала бы американскому доминированию. Россия глобальных правил игры менять не хочет. Она хочет сделать их более справедливыми.Китай может изменить сами глобальные правила, поэтому они в нем видят главную угрозу. Но Лондон заинтересован в ослаблении США и заинтересован в том, чтобы Америка воевала на нескольких фронтах одновременно. Из Вашингтона на Киев оказывается давление, и приостановка американской помощи — это часть этого давления.Если бы deep state, который реально управляет США, а Конгресс и президент — это декорация ему нужно было эскалировать украинский конфликт, он продавил бы двухпартийный консенсус. Но решение украинского вопроса отдали на откуп политикам, потому что у глубинного государства нет желания эскалировать конфликт на Украине, нет желания тратить на него ресурсы.Ресурсы могут понадобится на Ближнем Востоке. Флот вблизи берегов Йемена — это дорогое удовольствие. Тем более что хуситы там очень активно огрызаются. Оборона Тайваня тоже обойдётся недешево. Для всего этого потребуется восстанавливать израсходованные запасы вооружения.- Все-таки оставит ли Конгресс Украину совсем без денег?- Деньги Украине будут выделены в марте, когда между республиканцами и демократами будет достигнут двухпартийный консенсус по вопросу границы. Республиканцы Байдена додавят, им нужно показать успех избирателям. В обмен деньги Украине дадут, но не в виде безвозмездной помощи, а в виде кредита. Хотя долг тоже никто не отдаст, но это элемент торга между республиканцами и демократами. Но деньги для кредита тоже надо откуда-то взять. Откуда? Из американского бюджета, который финансируется долгом. Его выкупают американские банки, которые кредитуются в Федеральном резерве.Но на эти деньги еще нужно напечатать. А вот напечатать армию, новых украинцев, на них вы не сможете. А профессиональный военный состав ВСУ уже уничтожен. Найти желающих умирать под российскими ракетами среди своих сограждан будет проблематично.- Но даже эти средства добавят к боевому потенциалу ВСУ.- Я не особо беспокоюсь по поводу американской помощи, выраженной цифрами. Ее не просто будет конвертировать во что-то реальное. На то, чтобы раскочегарить ВПК в Европе и США уйдет не один год, у них нет кадров и специалистов.Меня больше беспокоят отношения России и Китая. Это реально серьезный вопрос, потому что свои военные поставки мы обеспечиваем через Китай. Наша военная техника тоже импортозависимая. Так что я бы крепко задумался над закупкой станков и оборудования, техники, которая может делать свои микросхемы. Потому что напрямую закупать чипы мы не сможем, нужно переходить на другую элементную базу. Но у России есть возможность в течение года-двух достичь здесь значительных успехов. Есть специалисты, которые могут это сделать.Если же отношения России и Китая останутся нормальными, а на Западе сохранится разброд и шатание, то американские деньги для Украины не сыграют значительной роли. А в Белый дом придет другая администрация, будет другой разговор. Но Байден может и проскочить, если Трампа посадят в тюрьму, а демократические штаты вычеркнут его из списков для голосования. До осени в треугольнике Запад-Россия-Украина ничего меняться не будет. А война тем временем будет продолжаться.- США довели до сведения своих союзников, что Россия якобы может разместить ядерное оружие или макет боеголовки в космосе уже в этом году. Это предвыборный ход Байдена?- Это пугалка еще времен Советского Союза. Уже тогда это было возможно. Если вы взрываете ядерный заряд на орбите, электромагнитный импульс убивает все вокруг. Это экологически безопасно. В космосе будет вспышка, изотопы развеются по атмосфере, концентрации опасных веществ не будет. Это убьет всю электронику в радиусе действия боеприпаса. То есть нанести удар по группировке спутников "Старлинк", которые летают кучками, вполне рабочая ситуация.Может быть, американская разведка что-то узнала и ее это напугало. Когда терминалы "Старлинк" появились у ВСУ и сделали их очень эффективными. У нас были проблемы со связью, а у Украины появились "Хаймарсы" и хороший интернет, что позволило бить по тылам. Позапрошлой осенью я говорил, что хорошее решение ослепить их лазером, уничтожив группировку "Старлинков", которые пролетают над Украиной. Но тогда решили это не делать, возможно, это не обсуждалось.В США сейчас борются две партии. Эта борьба явно выходит на поверхность. Ярким представителем Республиканской партии стал Илон Маск со своими антивоенными твитами. Как минимум, он ярый противник демократов. Есть силы в США очень влиятельные, которые относятся к промышленному истеблишменту, которые хотят все это закончить. Но есть и те, кто хочет продолжать конфликт. Борьба этих двух сил выливается в непоследовательность американских действий в отношении военных программ и снабжения ВСУ. Когда танки дали, а самолеты не дали. F-16 обещают, но никаких официальных поставок из США нет. Возможно, передали разобранные самолеты из других стран. В США разброд и шатание, последовательная антироссийская позиция есть только у Британии. У Франции и Германии она от безнадеги. Они потеряли от разрыва с Россией, и занимают пассивную позицию, но до следующего электорального цикла, до следующих правительств.В этой ситуации Россия должна завершить дело уничтожения украинской государственности. Я считаю, что она должна быть ликвидирована. Сохранение украинской государственности в любой форме будет ошибкой, откладыванием проблемы на следующий срок. Будет третья украинская война. Как было три войны Рима с Карфагеном. Первая украинская война — это Русская весна. Вторая идет сейчас.Проводя аналгии с Римом, Вторая пуническая война убила карфагенскую угрозу. Но все равно пришлось добивать, чтобы она не воскресла. Эту войну мы выиграем, но если какая-то Украина после этого останется, через пять лет ее придется добивать. Иначе там вырастет новый гнойник. Поэтому все силы общества, экономические и дипломатические, должны быть направлены на эту цель в усложняющейся мировой обстановке.

https://ukraina.ru/20230607/1046980652.html

https://ukraina.ru/20240222/1053471366.html

https://ukraina.ru/20240222/1053467708.html

https://ukraina.ru/20240222/1053472168.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, украина, всу, сша, китай, джо байден, дональд трамп, рим, великобритания, хуситы