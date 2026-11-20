Лишить языка и закрыть границы: Эстония и Латвия максимально усложняют жизнь русским
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.ру / Перейти в фотобанкЛитва и Эстония частично закрыли небо на время военных учений России и Белоруссии «Запад-2025»,
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В ноябре 2026 года Прибалтика приняла новую порцию радикальных решений в отношении русскоязычных жителей. Эстония готовится наглухо закрыть границу с Россией, а правительство Латвии вслед за запретом русского языка в медиа обсуждает принятие специальной "декларации о дерусификации".
Риторика из прибалтийских столиц звучит настолько жесткая, что вызывает недоумение даже у западных наблюдателей и экспертов ООН, которых трудно заподозрить в симпатиях к Москве.
Кризис в Нарве
Чтобы понять, как большая геополитика перемалывает обычных людей, достаточно посмотреть на Нарву. Это третий по величине город Эстонии и центр уезда Ида-Вирумаа, где по данным переписи русский язык родной для 84% жителей, а у 27,1% населения в кармане лежит российский паспорт, в самой же Нарве доля русскоязычных стремится к 95% — это русский город и по букве, и по духу.
В начале 1990-х здесь жили около 85 тысяч человек. К октябрю 2026 года город впервые пробил отметку в 50 тысяч вниз: осталось 49 977 жителей, минус 1070 человек только с начала года. Люди умирают и уезжают, а городские власти уже прикидывают, какие детские сады придется пустить под нож ради экономии бюджета.
В этот и без того высыхающий город 15 ноября прилетела новость из Таллина. Министр иностранных дел Маргус Цахкна объявил о планах закрыть с 1 декабря все погранпереходы с Россией — в Нарве, Койдула и Лухамаа.
Премьер-министр Кристен Михал выступил за бессрочное закрытие, а 18 ноября парламент Эстонии поддержал эту инициативу: 37 депутатов проголосовали «за», двое «против», еще 36 просто отмолчались в зале. С начала года границу пересекли около 760 тысяч раз, и 447 тысяч из них пришлись на нарвский мост. Теперь движение хотят обрубить и для машин, и для пешеходов, оставив лишь грузовые поезда.
Самое пикантное — официальный повод. Эстонская Полиция безопасности задержала восемь человек по подозрению в попытке поджога завода беспилотников Threod Systems в волости Виймси — конечно, по версии спецслужб, все эти люди были «лично науськаны кураторами из ГРУ».
Вот только задержанные оказались гражданами Латвии и приехали со стороны южного соседа. Мэр Нарвы Яан Тоотс, комментируя этот абсурд, заявил, что если уж закрывать границу с Россией, то нужно быть последовательными и вводить жесткий контроль на границах с Латвией.
В самой Нарве закрытие перехода означает тихую экономическую казнь. Муниципальное предприятие Transservis-N, которое раньше обслуживало пограничную очередь, идет под ликвидацию. Опустеют парковки, на которых ежедневно стояли по двадцать-тридцать машин с финскими номерами, просядут местные кафе, такси и гостиницы.
Но хуже всего удар по семьям, живущим по обе стороны реки Наровы, тем, у кого в России и Эстонии остались родители, дети, внуки. К критике властей присоединилась даже бывший мэр города Катри Райк, заявив, что скоро из России в Нарву можно будет попасть только через Стамбул, а сам город из моста между странами превращается в метафорический тупик.
Параллельно закрытию границ внутри самой Эстонии полным ходом идет перестройка образования и избирательной системы. С 1 сентября 2024 года на государственный язык перешли детские сады, первые и четвертые классы, год спустя к ним добавились вторые и пятые, а с сентября 2026-го — третьи и шестые. На сегодня обучение с первого по шестой класс в стране полностью ведется на эстонском. К 2032 году на него перейдут все основные школы и гимназии.
На бумаге Министерства образования Эстонии реформа выглядит как стройный план спасения русскоязычной молодежи от карьерного потолка. В реальности родители на третьем году реформы жалуются на банальный дефицит сильных эстоноязычных педагогов и проседание успеваемости по базовым предметам.
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Учителям старой школы выставили жесткий языковой фильтр (уровень C1 и выше, а для международных программ с осени 2026 года обязателен B1), что мгновенно вымыло кадры из русскоязычных уездов. Детям, которые дома говорят по-русски, приходится осваивать математику, историю, литературу и естественные науки на чужом языке у преподавателей, которых едва хватает.
Параллельно Таллин аккуратно зачистил местную политику. В марте 2025 года Рийгикогу пошел на изменение Конституции и лишил граждан третьих стран, в первую очередь России и Беларуси, права голосовать на муниципальных выборах. Обладателям так называемых «серых паспортов» (лицам без гражданства) оставили право проголосовать в последний раз, после чего дверь закроется и для них.
Формально все чисто: государство само решает, кто допускается к урнам. Фактически в городах вроде Нарвы, Кохтла-Ярве и Силламяэ десятки тысяч постоянных налогоплательщиков потеряли право влиять на то, кто будет ремонтировать их дороги и распределять школьный бюджет.
Русский как проблема
Тем временем соседняя Латвия действует ещё жёстче. Русский язык здесь вообще лишен статуса языка национального меньшинства, хотя по данным опросов его считают родным около 38% жителей страны.
В 2024 году русский убрали из меню банкоматов, летом 2025-го запретили в банковских приложениях, а в ноябре 2026-го правительство заговорило о подготовке «декларации о дерусификации», чтобы еще сильнее сузить его присутствие в рабочей среде и публичном пространстве.
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Главный медиаудар Сейм нанес 1 октября 2026 года. Депутаты приняли поправки, которые запрещают общественному вещателю LSM создавать контент на русском языке. Закон оставил три микроскопических исключения: чрезвычайная ситуация, исключительное положение и точечное опровержение дезинформации, угрожающей государству.
При этом Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) поручил LSM делать контент на английском и украинском, но счел русский «самодостаточным» и потому лишним.
Настоящая бюрократическая мясорубка развернулась вокруг поправок к Закону об иммиграции, которые затронули около 30 тысяч граждан России с постоянным ВНЖ в Латвии. Чтобы сохранить право жить в стране, где многие провели десятки лет, им предписали сдать экзамен по латышскому языку — одному из самых сложных языков Европы, к слову — на базовый уровень A2 и пройти проверку безопасности.
Осенью 2025 года выяснилось, что более пятисот человек рискуют попасть под принудительное выдворение, а при аннулировании ВНЖ людям автоматически обрубают пенсии и социальные льготы, а в Латвии проживают тысячи русскоязычных, этнически русских пенсионеров.
Не понимают даже на Западе
Совершенно неверно выставлять политиков в Таллине и Риге карикатурными злодеями, которые думают только, как бы посильнее уколоть соседа. На деле основным драйвером действий прибалтийских властей остаётся страх перед Россией, который выливается в банальный «отыгрыш» по местному населению.
И, как уже было сказано выше, западные институты действия прибалтийских властей тоже раздражают.
Спецдокладчики ООН по правам меньшинств, культурным правам и образованию еще на старте реформ выступили с жесткими предупреждениями в адрес обеих столиц. В заявлении по Латвии эксперты прямо указали, что резкое урезание образования на языках меньшинств противоречит нормам прав человека.
А разбирая эстонский закон, спецдокладчики ООН Фернан де Варенн, Александра Ксантаки и Фарида Шахид подчеркнули, что новый закон жестко ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии в нарушение международных инструментов в области прав человека.
Критикой школ дело давно не ограничивается. В декабре 2025 года эксперты ООН выразили озабоченность нарастающим законодательным давлением на Эстонскую православную христианскую церковь. Свои замечания в рамках мониторинга Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств регулярно фиксирует и Консультативный комитет Совета Европы.
Главный парадокс прибалтийской политики виден невооруженным глазом. Когда Рига закрывает русскоязычное общественное СМИ LSM, работавшее по европейским журналистским стандартам и платившее налоги в латвийский бюджет, русскоязычный пенсионер из Даугавпилса вряд ли бросится читать латышскую прессу. Он откроет анонимный Telegram-канал или включит приставку с российскими ток-шоу.
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Спорить с правом суверенных стран обеспечивать собственную безопасность бессмысленно. Но так же бессмысленно и делать вид, что этот курс оплачивают пустеющая Нарва, уволенные учителя, лишенные голоса горожане и тысячи пожилых людей, для которых родной язык внезапно превратился в государственную проблему, а их самих оставил без базовой социальной помощи и поддержки.
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