https://ukraina.ru/20261120/lishit-yazyka-i-zakryt-granitsy-estoniya-i-latviya-maksimalno-uslozhnyayut-zhizn-russkim-1084613888.html

Лишить языка и закрыть границы: Эстония и Латвия максимально усложняют жизнь русским

Лишить языка и закрыть границы: Эстония и Латвия максимально усложняют жизнь русским - 20.11.2026 Украина.ру

Лишить языка и закрыть границы: Эстония и Латвия максимально усложняют жизнь русским

В ноябре 2026 года Прибалтика приняла новую порцию радикальных решений в отношении русскоязычных жителей. Эстония готовится наглухо закрыть границу с Россией, а правительство Латвии вслед за запретом русского языка в медиа обсуждает принятие специальной "декларации о дерусификации".

2026-11-20T07:19

2026-11-20T07:19

2026-11-20T07:19

эксклюзив

эстония

латвия

россия

сейм

гру

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068599297_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_23b28ef7cee076bf805efdb201bbc5a6.jpg

Риторика из прибалтийских столиц звучит настолько жесткая, что вызывает недоумение даже у западных наблюдателей и экспертов ООН, которых трудно заподозрить в симпатиях к Москве.Кризис в НарвеЧтобы понять, как большая геополитика перемалывает обычных людей, достаточно посмотреть на Нарву. Это третий по величине город Эстонии и центр уезда Ида-Вирумаа, где по данным переписи русский язык родной для 84% жителей, а у 27,1% населения в кармане лежит российский паспорт, в самой же Нарве доля русскоязычных стремится к 95% — это русский город и по букве, и по духу.В начале 1990-х здесь жили около 85 тысяч человек. К октябрю 2026 года город впервые пробил отметку в 50 тысяч вниз: осталось 49 977 жителей, минус 1070 человек только с начала года. Люди умирают и уезжают, а городские власти уже прикидывают, какие детские сады придется пустить под нож ради экономии бюджета.В этот и без того высыхающий город 15 ноября прилетела новость из Таллина. Министр иностранных дел Маргус Цахкна объявил о планах закрыть с 1 декабря все погранпереходы с Россией — в Нарве, Койдула и Лухамаа.Премьер-министр Кристен Михал выступил за бессрочное закрытие, а 18 ноября парламент Эстонии поддержал эту инициативу: 37 депутатов проголосовали «за», двое «против», еще 36 просто отмолчались в зале. С начала года границу пересекли около 760 тысяч раз, и 447 тысяч из них пришлись на нарвский мост. Теперь движение хотят обрубить и для машин, и для пешеходов, оставив лишь грузовые поезда.Самое пикантное — официальный повод. Эстонская Полиция безопасности задержала восемь человек по подозрению в попытке поджога завода беспилотников Threod Systems в волости Виймси — конечно, по версии спецслужб, все эти люди были «лично науськаны кураторами из ГРУ».Вот только задержанные оказались гражданами Латвии и приехали со стороны южного соседа. Мэр Нарвы Яан Тоотс, комментируя этот абсурд, заявил, что если уж закрывать границу с Россией, то нужно быть последовательными и вводить жесткий контроль на границах с Латвией.В самой Нарве закрытие перехода означает тихую экономическую казнь. Муниципальное предприятие Transservis-N, которое раньше обслуживало пограничную очередь, идет под ликвидацию. Опустеют парковки, на которых ежедневно стояли по двадцать-тридцать машин с финскими номерами, просядут местные кафе, такси и гостиницы.Но хуже всего удар по семьям, живущим по обе стороны реки Наровы, тем, у кого в России и Эстонии остались родители, дети, внуки. К критике властей присоединилась даже бывший мэр города Катри Райк, заявив, что скоро из России в Нарву можно будет попасть только через Стамбул, а сам город из моста между странами превращается в метафорический тупик.Параллельно закрытию границ внутри самой Эстонии полным ходом идет перестройка образования и избирательной системы. С 1 сентября 2024 года на государственный язык перешли детские сады, первые и четвертые классы, год спустя к ним добавились вторые и пятые, а с сентября 2026-го — третьи и шестые. На сегодня обучение с первого по шестой класс в стране полностью ведется на эстонском. К 2032 году на него перейдут все основные школы и гимназии.На бумаге Министерства образования Эстонии реформа выглядит как стройный план спасения русскоязычной молодежи от карьерного потолка. В реальности родители на третьем году реформы жалуются на банальный дефицит сильных эстоноязычных педагогов и проседание успеваемости по базовым предметам.Учителям старой школы выставили жесткий языковой фильтр (уровень C1 и выше, а для международных программ с осени 2026 года обязателен B1), что мгновенно вымыло кадры из русскоязычных уездов. Детям, которые дома говорят по-русски, приходится осваивать математику, историю, литературу и естественные науки на чужом языке у преподавателей, которых едва хватает.Параллельно Таллин аккуратно зачистил местную политику. В марте 2025 года Рийгикогу пошел на изменение Конституции и лишил граждан третьих стран, в первую очередь России и Беларуси, права голосовать на муниципальных выборах. Обладателям так называемых «серых паспортов» (лицам без гражданства) оставили право проголосовать в последний раз, после чего дверь закроется и для них.Формально все чисто: государство само решает, кто допускается к урнам. Фактически в городах вроде Нарвы, Кохтла-Ярве и Силламяэ десятки тысяч постоянных налогоплательщиков потеряли право влиять на то, кто будет ремонтировать их дороги и распределять школьный бюджет.Русский как проблемаТем временем соседняя Латвия действует ещё жёстче. Русский язык здесь вообще лишен статуса языка национального меньшинства, хотя по данным опросов его считают родным около 38% жителей страны.В 2024 году русский убрали из меню банкоматов, летом 2025-го запретили в банковских приложениях, а в ноябре 2026-го правительство заговорило о подготовке «декларации о дерусификации», чтобы еще сильнее сузить его присутствие в рабочей среде и публичном пространстве.Главный медиаудар Сейм нанес 1 октября 2026 года. Депутаты приняли поправки, которые запрещают общественному вещателю LSM создавать контент на русском языке. Закон оставил три микроскопических исключения: чрезвычайная ситуация, исключительное положение и точечное опровержение дезинформации, угрожающей государству.При этом Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) поручил LSM делать контент на английском и украинском, но счел русский «самодостаточным» и потому лишним.Настоящая бюрократическая мясорубка развернулась вокруг поправок к Закону об иммиграции, которые затронули около 30 тысяч граждан России с постоянным ВНЖ в Латвии. Чтобы сохранить право жить в стране, где многие провели десятки лет, им предписали сдать экзамен по латышскому языку — одному из самых сложных языков Европы, к слову — на базовый уровень A2 и пройти проверку безопасности.Осенью 2025 года выяснилось, что более пятисот человек рискуют попасть под принудительное выдворение, а при аннулировании ВНЖ людям автоматически обрубают пенсии и социальные льготы, а в Латвии проживают тысячи русскоязычных, этнически русских пенсионеров.Не понимают даже на ЗападеСовершенно неверно выставлять политиков в Таллине и Риге карикатурными злодеями, которые думают только, как бы посильнее уколоть соседа. На деле основным драйвером действий прибалтийских властей остаётся страх перед Россией, который выливается в банальный «отыгрыш» по местному населению.И, как уже было сказано выше, западные институты действия прибалтийских властей тоже раздражают.Спецдокладчики ООН по правам меньшинств, культурным правам и образованию еще на старте реформ выступили с жесткими предупреждениями в адрес обеих столиц. В заявлении по Латвии эксперты прямо указали, что резкое урезание образования на языках меньшинств противоречит нормам прав человека.А разбирая эстонский закон, спецдокладчики ООН Фернан де Варенн, Александра Ксантаки и Фарида Шахид подчеркнули, что новый закон жестко ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии в нарушение международных инструментов в области прав человека.Критикой школ дело давно не ограничивается. В декабре 2025 года эксперты ООН выразили озабоченность нарастающим законодательным давлением на Эстонскую православную христианскую церковь. Свои замечания в рамках мониторинга Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств регулярно фиксирует и Консультативный комитет Совета Европы.Главный парадокс прибалтийской политики виден невооруженным глазом. Когда Рига закрывает русскоязычное общественное СМИ LSM, работавшее по европейским журналистским стандартам и платившее налоги в латвийский бюджет, русскоязычный пенсионер из Даугавпилса вряд ли бросится читать латышскую прессу. Он откроет анонимный Telegram-канал или включит приставку с российскими ток-шоу.Когда у инвалида отбирают пенсию из-за проваленного в пятый раз экзамена, государство получает обозленного и загнанного в угол жителя. Под флагом борьбы за безопасность чиновники собственными руками нагнетают потенциальный социальный взрыв.Европейские же чиновники предпочитают вежливо отводить взгляд, списывая очевидные перегибы на сложную геополитическую обстановку у восточных рубежей Евросоюза и заявляя о праве стран на отстаивание собственной идентичности — в том числе культурной.Спорить с правом суверенных стран обеспечивать собственную безопасность бессмысленно. Но так же бессмысленно и делать вид, что этот курс оплачивают пустеющая Нарва, уволенные учителя, лишенные голоса горожане и тысячи пожилых людей, для которых родной язык внезапно превратился в государственную проблему, а их самих оставил без базовой социальной помощи и поддержки.

https://ukraina.ru/20261116/vinovaty-latyshi-a-granitsu-zakryvayut-s-rossiey-estontsy-vysmeyali-reshenie-vlastey-1084525436.html

https://ukraina.ru/20261117/estoniya-ne-verit-v-svoi-zhe-skazki-deputat-nazval-drugogo-podozrevaemogo-v-rossiyskikh-diversiyakh--1084557618.html

https://ukraina.ru/20260817/latviyskiy-bloger-zhelal-khoroshikh-otnosheniy-s-rossiey-i-byl-repressirovan-1082567417.html

https://ukraina.ru/20261030/ne-draznite-rossiyu-pentagon-osadil-politikov-pribaltiki--reuters--1084178949.html

https://ukraina.ru/20261113/dlya-nastupatelnykh-deystviy-ekspert-o-tom-zachem-nato-sobiraet-sily-v-pribaltike-1084459512.html

эстония

латвия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, эстония, латвия, россия, сейм, гру, оон