Трамп сообщил европейцам о переговорах в КНР и раскритиковал планы "желающих"
06:53 20.11.2026 (обновлено: 07:06 20.11.2026)
© Фото : Bundesregierung/Tobias Koch Коалиция желающих
© Фото : Bundesregierung/Tobias Koch
Президент США Дональд Трамп из самолёта позвонил спецпосланнику Джареду Кушнеру, который в это время находился на саммите в Берлине, положительно отозвался о переговорах в Шэньчжэне и раскритиковал идею продолжения военной помощи Украине. О подробностях пишут несколько западных СМИ
По информации Bild, Кушнер включил громкую связь на мобильном телефоне и поднёс его к микрофону. Благодаря этому участники встречи европейской "коалиции желающих" смогли непосредственно услышать положительную оценку Трампом трёхсторонних переговоров в Шэньчжэне.
Bloomberg также пишет о том, что президент США заявил "европейским партнёрам" о своей оптимистичной оценке роли прошедших переговоров с лидерами России и Китая в деле установления мира на Украине.
Die Welt и Politico со ссылкой на участников разговора сообщают, что Трамп также критично отозвался по поводу помощи Украине и резко раскритиковал инициативу ЕС выделить Киеву ещё €70 млрд. По его словам, Путин "хочет мира, поэтому акцент должен быть на мирных усилиях, а не на выделении дополнительных средств Украине".
Die Welt и Politico со ссылкой на участников разговора сообщают, что Трамп также критично отозвался по поводу помощи Украине и резко раскритиковал инициативу ЕС выделить Киеву ещё €70 млрд. По его словам, Путин "хочет мира, поэтому акцент должен быть на мирных усилиях, а не на выделении дополнительных средств Украине".
Кроме того, Трамп рассказал, что президент России Владимир Путин разозлился, когда узнал об ударе Киева по Крымскому мосту, и что он понимает возмущение Путина в связи с данной террористической атакой.
В свою очередь, Washington Post отмечает, что европейские лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска, отнеслись к призыву президента США скептически и пообещали продолжить военную поддержку Киева.
Ранее сообщалось, что страны "коалиции желающих" заявили о готовности к серьёзным переговорам по европейской безопасности, но только после достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Подробнее - в публикации Британия объявила условия "коалиции желающих" для переговоров по безопасности.
Также на эту тему - Мерц назвал условия для завершения украинского конфликта и снятия санкций.
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