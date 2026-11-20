https://ukraina.ru/20261120/nesuverennyy-gegemon-rozhdenie-rastsvet-i-nachalo-zakata-ukrainskoy-regionalnoy-derzhavy-1084572490.html

Несуверенный гегемон. Рождение, расцвет и начало заката Украинской региональной державы

Несуверенный гегемон. Рождение, расцвет и начало заката Украинской региональной державы - 20.11.2026 Украина.ру

Несуверенный гегемон. Рождение, расцвет и начало заката Украинской региональной державы

20 ноября 1917 года была провозглашена Украинская Народная Республика. Нестор Махно говорил о её деятелях, как появившихся "из-под сапога немецко-австро-венгерского юнкерства". Когда в 1918 году УНР разделили на германскую и австро-венгерскую зоны оккупации, мало кто мог подумать, что совсем скоро Украина начнёт приобретать вес региональной державы

2026-11-20T08:00

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Правда, наибольшее влияние на политические процессы в Восточной Европе украинские элиты оказывали в бытность данного государства советской республикой и в полтора "постсоветских" десятилетия, когда в распоряжении недавней УССР находились наибольшие в его истории ресурсы. То есть большая часть времени международного доминирования Украины пришлась на период, когда она являлась суверенным государством лишь формально.Исход Гражданской войны привёл к подчинению Украины Советской России. Но уже на этапе оформления СССР большевистские руководители в Харькове (первой столице УССР) предпринимали усилия для закрепления максимально самостоятельного статуса своей республики в рамках отстаиваемой ими конфедерации. Украинские "конфедераты" стали тогда вдохновителями аналогичных настроений и в других советских республиках, сопротивлявшихся сталинскому плану "автономизации".Глава УССР Христиан Раковский одновременно являлся одним из лидеров Коминтерна. Поэтому в конце 1910-х – начале 1920-х годов УССР превратилась в проводника курса на социалистическую революции на Балканах и в Румынии.Харьковское руководство настолько вошло в роль дирижёра компартий Юго-Восточной Европы, что даже не сразу восприняло "сталинский" курс на приостановку экспорта мировой революции.Снижению внешнеполитической активности украинцев объективно способствовало создание молдавского автономно-территориального образования на юго-западе СССР, подконтрольного "бессарабцам" в советском руководстве – Михаилу Фрунзе и Григорию Котовскому. Авторитет этих красных командиров Гражданской войны ещё больше вырос после организованного ими разгрома на Украине "атаманщины" и вторжения петлюровцев в 1921 году. Благодаря этому они добились создания Приднестровской Молдавии в статусе автономной республики (с собственными законами и бюджетом). А посредством военно-потребительских обществ "бессарабский клан" взял под свой контроль ряд важных экономических активов на Украине.Загадочные смерти Котовского и Фрунзе (соответственно, в 1924 и 1925 годах) были как нельзя кстати для консолидации власти и экономических активов на Украине местной элитой.Если в 1924-м "бессарабцы" смогли навязать Украине фактическую федерализацию за счёт создания в ней МАССР, то в 1940-м киевская партноменклатура легко переиграла руководство недавно созданной Молдавской ССР в вопросе разграничения республик на юге Бессарабии. Несмотря на все усилия, Кишинёву не удалось выйти к Чёрному морю и устью Дуная. Ему ещё повезло, что он не был включён в состав УССР, как это изначально, видимо, предполагалось. Историкам пока только предстоит разобраться, как в начале июля 1940-го было принято неожиданное решение образовать союзную Молдавскую Республику в составе СССР.Тем не менее, до начала 1960-х годов республика со столицей в Кишинёве попала под опеку УССР, фактически став её протекторатом.Во время Великой Отечественной войны влияние "украинской команды" Никиты Хрущёва продолжило расти. В борьбе за контроль над партизанским движением лидер Украины смог в конечном итоге переиграть своего белорусского коллегу. На излёте войны украинские руководители предприняли смелую попытку присоединить к своей республике, за одно с Закарпатьем, ещё и румынский Марамуреш.В 1950-е годы Хрущёв возглавил СССР и попутно замкнул лично на себя управление крупнейшей советской республикой – РСФСР. Это позволило не только расширить Украину за счёт Крыма и нарастить поступления в Киев из союзного бюджета, основным донором которого являлась РСФСР. Хрущёв расставил во главе ряда российских регионов украинские кадры, что помогло ему разгромить "антипартийную группу" в 1957-м и добиться назначения руководителями партийных и правительственных органов России выходцев из УССР. Аналогичный подход насыщения высокопоставленными украинцами применялся и в Казахстане в период Целинной программы.Дорогу для восхождения Хрущёва на вершину советской политической системы подготовило не менее загадочное, нежели синхронная смерть "бессарабцев", "Ленинградское дело". Обращает на себя внимание то, что расправа над сторонниками "ленинградцев" в Крыму по степени жестокости превзошла другие российские провинции. Зачистка крымских руководителей в 1949-50 годах предопределила отсутствие серьёзного сопротивления кампании по передаче полуострова Украине в 1954-м.Сам же Хрущёв существенно усилил свой политический вес благодаря тому, что возглавил Московский горком ВКП(б). В совокупности с сохранением в его руках контроля над крупнейшей компартией УССР и членством в Политбюро ЦК это делало его перспективнейшим участником схватки за высшую власть.Полная ясность в обстоятельствах "Ленинградского" дела наступит после того, как будут рассекречены соответствующие архивные фонды. Тем не менее уже сегодня можно утверждать, что переход Хрущёва в Москву и назначение его соратников на командные должности в РСФСР после разгрома "ленинградской" группы знаменовал завершение так называемого "русофильского патриотического поворота", начатого Сталиным в преддверии войны с Германией.Андрей Жданов, который считается лидером "ленинградцев" являлся вдохновителем обращения советской идеологии к корням Российского государства. Не будем забывать, что соратникам умершего в 1948 году Жданова инкриминировалось стремление создать Российскую Компартию, что означало усиление роли российских управленцев и повышение статуса РСФСР до уровня полноценной союзной республики со всеми атрибутами государственности."Мы подорвали основы великорусского шовинизма", – эта фраза была сказана Сталиным по поводу результатов политики коренизации 1920-30-х годов. Но она вполне подходит для определения итогов "Ленинградского дела".Вообще же, между обстоятельствами коренизации Кубани, Черноземья, Нижнего Поволжья, Южной Сибири и Приморья существует явная параллель с репрессиями сторонников создания Компартии РСФСР. Коренизация в названных регионах означала их фактическую украинизацию. В случае же с "Ленинградским делом" украинцы были призваны искоренить любые попытки крупнейшей союзной республики повысить свою самостоятельность, выйти из-под непосредственного управления в ней союзного центра.Тем самым украинство в обоих случаях становилось орудием против консолидации РСФСР как государства, где, как подразумевает современная Конституция РФ, русский народ является государствобразующим.Авторы данного сценария вряд ли предполагали, что орудие против "великорусского шовинизма" сможет само возглавить коммунистическую иерархию. Тем не менее, как говорилось в советском бытовом фольклоре 1960-х, во главе государства "кавказцев сменили украинцы". Период же правления в Москве Леонида Брежнева стал временем почти официального господства "днепропетровского клана".УССР тогда находилась в особенно привилегированном положении. Её роль в семье советских республик рельефно демонстрировали Спартакиады народов СССР – аналог Олимпийских игр со всеми их атрибутами. Украинская сборная нарушала безраздельное доминирование команд РСФСР, Москвы и Ленинграда, символизируя успехи "нерусских" наций Советского Союза не только в спорте, но в культуре и экономике. А для этого союзный центр средств не жалел.Распад СССР привёл к переходу под контроль политической элиты Украины структур, ранее находившихся в союзном подчинении. Примером тому может являться Дунайское пароходство или 1-я аэромобильная дивизия ВСУ, созданная на базе подразделений советских воздушно-десантных войск, дислоцировавшихся в Южной Бессарабии.Однако вскоре выяснилось, что ресурсов для содержания инфраструктуры, обеспечивающей региональное лидерство у "Незалежной" в отрыве от былого донора – Российской Федерации, не хватает. Кроме того, Киев лишился безоговорочной поддержки Москвы во взаимоотношениях с собственными национальными меньшинствами. Началась эрозия существовавшего на момент обретения независимости унитарного устройства республики. Первыми ласточками стали возрождение республики в Крыму, референдумы об автономии в Закарпатье и Болградском районе Одесской области.По мере расширения Европейского союза и роста финансовых затруднений Киева украинской политической элитой овладела идея евроинтеграции как нового магистрального пути своего государства. Только европейская бюрократия оказалась куда менее украинофильской, нежели высшая советская партноменклатура.В 2009 году Международный суд ООН в Гааге вынес вердикт в пользу Румынии в деле по разграничению спорного участка морского шельфа на стыке границ двух государств. Вскоре американская корпорация обнаружила там значительные залежи углеводородов, а сегодня австрийская компания готовится к добыче на этом участке больших объёмов природного газа.А после победы "второго майдана" европейские структуры фактически заблокировали суверенное право Украины вести дноуглубительные работы в своей части дельты Дуная и, тем самым, составить конкуренцию Румынии в организации транзитного коридора "Дунай – Чёрное море".Украина вполне могла вернуть себе былое влияние на дела в Молдавии посредством выдвинутой в "домайданный" период Киевом концепции федерализации своей западной соседки. Но после победы в Киеве "оранжевых" украинские политики перестали отклоняться от "европейской линии" на молдавско-приднестровском направлении.Украинское государство вступало в новый этап своей истории: время его доминирования завершалось, и оно превращалось в арену борьбы великих держав. Провозгласив отказ от советского наследия, новые киевские руководители сами способствовали воссозданию геополитической обстановки времён УНР.P.S.: Редакция считает, что автор недооценивает современную Украину в смысле геополитического влияния. Играя на идеологии и противоречиях западных партнёров Украина с 2014 года оказывает на глобальную политику влияние несоразмерное своему реальному весу. – Ред.

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https://ukraina.ru/20260322/frunze-i-kotovskiy-vvedenie-nepa-cherez-armiyu--1077044643.html

https://ukraina.ru/20261029/leningradskoe-delo-raschistilo-dlya-ukraintsev-moskvu-i-oblegchilo-peredachu-kryma--1084127583.html

https://ukraina.ru/20260529/moldaviya-pri-ukrainskikh-namestnikakh-kak-protivostoyanie-bodyula-i-schlokova-predvoskhitilo-voynu-na-1079531844.html

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