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Россия требует от Нидерландов объяснений о причастности к атаке на Крымский мост

Россия требует от Нидерландов объяснений о причастности к атаке на Крымский мост - 20.11.2026 Украина.ру

Россия требует от Нидерландов объяснений о причастности к атаке на Крымский мост

Посольство РФ в Гааге требует от Нидерландов разъяснений по поводу причастности оборонной компании Destinus к террористическим атакам беспилотников на Крымский мост и другие регионы России. Об этом пресс-служба российского дипломатического представительства вечером 19 ноября сообщила в своём телеграм-канале

2026-11-20T08:14

2026-11-20T08:14

2026-11-20T08:14

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В посольстве отреагировали на выход расследования газеты NRC, согласно которому не менее 40 сотрудников Destinus могли выезжать на Украину и непосредственно участвовать в пусках ударных беспилотников в сторону территории России. Также был поставлен вопрос об осведомлённости в этом правительства, учитывая многомиллионные государственные заказы, получаемые компанией от Минобороны."Посольство рассчитывает получить от официальной Гааги внятные разъяснения относительно осведомлённости нидерландских властей о возможной причастности работников национального оборонного предприятия к осуществлению террористических атак против России", — говорится в публикации.Ответственность за гибель и ранения мирных граждан в результате атак ВСУ с применением БПЛА несут все лица, причастные к осуществлению пусков."Отдельно подчёркиваем, что в соответствии с Женевскими конвенциями гражданские лица, принимающие непосредственное участие в военных действиях, утрачивают защиту от нападения и становятся законной целью", — заявили российские дипломаты.На этом фоне, подчёркивается в документе, воспринимать Нидерланды в качестве стороннего наблюдателя становится всё сложнее. А Гаага своими действиями "последовательно углубляет собственную вовлеченность в конфликт, способствует его затягиванию и дальнейшей эскалации".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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