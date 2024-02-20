https://ukraina.ru/20240220/1053403418.html

Ксавье Моро: Россия аккуратно ужалила ВСУ "Коброй" в Авдеевке, шокировала Запад и унизила "Азов"*

Ксавье Моро: Россия аккуратно ужалила ВСУ "Коброй" в Авдеевке, шокировала Запад и унизила "Азов"* - 20.02.2024 Украина.ру

Ксавье Моро: Россия аккуратно ужалила ВСУ "Коброй" в Авдеевке, шокировала Запад и унизила "Азов"*

Если почитать французские СМИ, то они в шоке от уровня координации российской армии между авиацией и войсками на земле, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро

2024-02-20T08:45

2024-02-20T08:45

2024-02-20T08:53

интервью

всу

авдеевка

запад

франция

эммануэль макрон

киев

марин ле пен

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки российской армией.- Ксавье, насколько профессиональными были действия ВС РФ в последние дни боев за город?- Мы наблюдали очень эффективную организацию и координацию российской армии на любом уровне, от взвода до бригады. Например, как использовался подземный тоннель, когда начинался штурм южной части укрепрайона. Или как проводились удары ФАБ-500, и 1500 вблизи линии российских войск. Это похоже на то, как американская армия использовала бомбардировщики B-17 в июле 1944 года при штурме города Авранж во Франции (операция "Кобра" - ред.), где у немцев были солидные позиции. Они добились результата, но часть их войск попала под удары своей авиации.Российская армия повторила это, использовав большое количество планирующих бомб, но сделала это более аккуратно. Если почитать французские СМИ, то они в шоке от уровня координации российской армии между авиацией и войсками на земле. Это пример для военной школы. Я сам ожидал, что будет второй Бахмут, который закончится в мае. Все случилось быстро. Нельзя недооценивать российскую армию, но в Киеве ее недооценили, как и Гитлер в свое время, результат был таким же. Если российская армия продолжит себя также вести, то на любом участке фронте ожидается большой прорыв.- Почему Авдеевский коксохим не стал новой мариупольской "Азовсталью", а боевики 3-й штурмовой бригады не повторили "мариупольское сидение"?- У "Азова" есть плохой пример в виде "Азовстали". Им обещали поддержку, которую в итоге не оказали, поэтому они бежали, когда поняли, что слишком опасно. Но я не удивлен. Были украинские карательные батальоны, которые хорошо себя показали как военные в 2014-15 годах.Но у "Азова" не было больших побед, его использовали для зачистки Мариуполя и Харькова. Быть членом этого подразделения унизительно. Главком ВСУ Сырский не ожидал, что "Азов" сбежит.- Хватит ли решимости у ВСУ цепляться за крупные города и поселки, превращая их в крепости?- Если посмотреть на карту, следующий пункт — это Покровск. Там есть шахты, это достаточно большой город, хотя и не такой как Мариуполь, но создать там такую же систему обороны как в Авдеевке невозможно. Эта победа открывает перед Россией оперативный простор. Сейчас Россия может наступать на любом удобном направлении. И может провоцировать, как она это уже делает пару месяцев, когда ВСУ не знают, куда отправить резервы: на север или на юг. И все происходит под огнём России, потому что у России преимущество в авиации. Для Киева очень тяжелая ситуация, и Запад это понимает.- Эммануэль Макрон не приехал в Киев 13-14 февраля, из-за "соображений безопасности". Были ли обоснованы его опасения, кому нужна смерть президента Франции?- Макрон неизвестен как храбрый человек, поэтому он боится прилететь в Киев сейчас. Доклады от Минобороны и МИД вызывают панику, поэтому он боится. Но сейчас он пообещал посетить Киев в марте. Но наш министр экономики Брюно Ле Мэр заявил, что нужно урезать расходы на 10 млрд евро, а Макрон в Мюнхене подписал с Зеленским соглашение, согласно которому Франция обязалась выделить Украине помощь на 3 млрд евро в 2024 году. Это будет непопулярное решение.Для Макрона главное это выборы в европейский парламент в июне. Но его партии "Возрождение" далеко от до партии Марин Ле Пен "Национальное объединение". Хотя Ле Пен ничего не изменит в отношениях с России, она поддержала поставки оружия на Украину, санкции? потому что давление от системы такое, что она выполняет приказы США, как Макрон. И Макрон будет стараться повторить сценраий президентских выборов 2022 года, чтобы показать себя как полководца, который выиграл войну с Россией.Поэтому сейчас он вновь пытается поставить это же кино, которое позволило ему выиграть у Мари Ле Пен. Но французы уже устали от украинской истории, понимая, что там у Франции нет интересов. Социальные проблемы важнее для французов, чем амбиции Макрона. Поэтому все, что сейчас происходит между Макроном и Киевом, нужно связывать с социальными, экономическими, миграционными проблемами Франции, которые угрожают власти Макрона.*Организация запрещена в России

https://ukraina.ru/20230407/1045118656.html

https://ukraina.ru/20240219/1053397622.html

https://ukraina.ru/20240219/1053396272.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, авдеевка, запад, франция, эммануэль макрон, киев, марин ле пен