Ксавье Моро: Россия аккуратно ужалила ВСУ "Коброй" в Авдеевке, шокировала Запад и унизила "Азов"* - 20.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240220/1053403418.html
Ксавье Моро: Россия аккуратно ужалила ВСУ "Коброй" в Авдеевке, шокировала Запад и унизила "Азов"*
Ксавье Моро: Россия аккуратно ужалила ВСУ "Коброй" в Авдеевке, шокировала Запад и унизила "Азов"* - 20.02.2024 Украина.ру
Ксавье Моро: Россия аккуратно ужалила ВСУ "Коброй" в Авдеевке, шокировала Запад и унизила "Азов"*
Если почитать французские СМИ, то они в шоке от уровня координации российской армии между авиацией и войсками на земле, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
2024-02-20T08:45
2024-02-20T08:53
интервью
всу
авдеевка
запад
франция
эммануэль макрон
киев
марин ле пен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039116283_39:0:873:469_1920x0_80_0_0_7780f54c9e602a27b9c151d757d8e830.jpg
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки российской армией.- Ксавье, насколько профессиональными были действия ВС РФ в последние дни боев за город?- Мы наблюдали очень эффективную организацию и координацию российской армии на любом уровне, от взвода до бригады. Например, как использовался подземный тоннель, когда начинался штурм южной части укрепрайона. Или как проводились удары ФАБ-500, и 1500 вблизи линии российских войск. Это похоже на то, как американская армия использовала бомбардировщики B-17 в июле 1944 года при штурме города Авранж во Франции (операция "Кобра" - ред.), где у немцев были солидные позиции. Они добились результата, но часть их войск попала под удары своей авиации.Российская армия повторила это, использовав большое количество планирующих бомб, но сделала это более аккуратно. Если почитать французские СМИ, то они в шоке от уровня координации российской армии между авиацией и войсками на земле. Это пример для военной школы. Я сам ожидал, что будет второй Бахмут, который закончится в мае. Все случилось быстро. Нельзя недооценивать российскую армию, но в Киеве ее недооценили, как и Гитлер в свое время, результат был таким же. Если российская армия продолжит себя также вести, то на любом участке фронте ожидается большой прорыв.- Почему Авдеевский коксохим не стал новой мариупольской "Азовсталью", а боевики 3-й штурмовой бригады не повторили "мариупольское сидение"?- У "Азова" есть плохой пример в виде "Азовстали". Им обещали поддержку, которую в итоге не оказали, поэтому они бежали, когда поняли, что слишком опасно. Но я не удивлен. Были украинские карательные батальоны, которые хорошо себя показали как военные в 2014-15 годах.Но у "Азова" не было больших побед, его использовали для зачистки Мариуполя и Харькова. Быть членом этого подразделения унизительно. Главком ВСУ Сырский не ожидал, что "Азов" сбежит.- Хватит ли решимости у ВСУ цепляться за крупные города и поселки, превращая их в крепости?- Если посмотреть на карту, следующий пункт — это Покровск. Там есть шахты, это достаточно большой город, хотя и не такой как Мариуполь, но создать там такую же систему обороны как в Авдеевке невозможно. Эта победа открывает перед Россией оперативный простор. Сейчас Россия может наступать на любом удобном направлении. И может провоцировать, как она это уже делает пару месяцев, когда ВСУ не знают, куда отправить резервы: на север или на юг. И все происходит под огнём России, потому что у России преимущество в авиации. Для Киева очень тяжелая ситуация, и Запад это понимает.- Эммануэль Макрон не приехал в Киев 13-14 февраля, из-за "соображений безопасности". Были ли обоснованы его опасения, кому нужна смерть президента Франции?- Макрон неизвестен как храбрый человек, поэтому он боится прилететь в Киев сейчас. Доклады от Минобороны и МИД вызывают панику, поэтому он боится. Но сейчас он пообещал посетить Киев в марте. Но наш министр экономики Брюно Ле Мэр заявил, что нужно урезать расходы на 10 млрд евро, а Макрон в Мюнхене подписал с Зеленским соглашение, согласно которому Франция обязалась выделить Украине помощь на 3 млрд евро в 2024 году. Это будет непопулярное решение.Для Макрона главное это выборы в европейский парламент в июне. Но его партии "Возрождение" далеко от до партии Марин Ле Пен "Национальное объединение". Хотя Ле Пен ничего не изменит в отношениях с России, она поддержала поставки оружия на Украину, санкции? потому что давление от системы такое, что она выполняет приказы США, как Макрон. И Макрон будет стараться повторить сценраий президентских выборов 2022 года, чтобы показать себя как полководца, который выиграл войну с Россией.Поэтому сейчас он вновь пытается поставить это же кино, которое позволило ему выиграть у Мари Ле Пен. Но французы уже устали от украинской истории, понимая, что там у Франции нет интересов. Социальные проблемы важнее для французов, чем амбиции Макрона. Поэтому все, что сейчас происходит между Макроном и Киевом, нужно связывать с социальными, экономическими, миграционными проблемами Франции, которые угрожают власти Макрона.*Организация запрещена в России
https://ukraina.ru/20230407/1045118656.html
https://ukraina.ru/20240219/1053397622.html
https://ukraina.ru/20240219/1053396272.html
авдеевка
запад
франция
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039116283_135:0:770:476_1920x0_80_0_0_e592dbcb70e65533d80db433dda703b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, авдеевка, запад, франция, эммануэль макрон, киев, марин ле пен
Интервью, ВСУ, Авдеевка, Запад, Франция, Эммануэль Макрон, Киев, Марин Ле Пен

Ксавье Моро: Россия аккуратно ужалила ВСУ "Коброй" в Авдеевке, шокировала Запад и унизила "Азов"*

08:45 20.02.2024 (обновлено: 08:53 20.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений БиятовКсавье Моро интервью
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Если почитать французские СМИ, то они в шоке от уровня координации российской армии между авиацией и войсками на земле, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки российской армией.
- Ксавье, насколько профессиональными были действия ВС РФ в последние дни боев за город?
- Мы наблюдали очень эффективную организацию и координацию российской армии на любом уровне, от взвода до бригады. Например, как использовался подземный тоннель, когда начинался штурм южной части укрепрайона. Или как проводились удары ФАБ-500, и 1500 вблизи линии российских войск. Это похоже на то, как американская армия использовала бомбардировщики B-17 в июле 1944 года при штурме города Авранж во Франции (операция "Кобра" - ред.), где у немцев были солидные позиции. Они добились результата, но часть их войск попала под удары своей авиации.
Ксавье Моро - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
7 апреля 2023, 12:01
Ксавье Моро: кто онВоенно-политический эксперт из Франции
Российская армия повторила это, использовав большое количество планирующих бомб, но сделала это более аккуратно. Если почитать французские СМИ, то они в шоке от уровня координации российской армии между авиацией и войсками на земле. Это пример для военной школы. Я сам ожидал, что будет второй Бахмут, который закончится в мае. Все случилось быстро. Нельзя недооценивать российскую армию, но в Киеве ее недооценили, как и Гитлер в свое время, результат был таким же. Если российская армия продолжит себя также вести, то на любом участке фронте ожидается большой прорыв.
- Почему Авдеевский коксохим не стал новой мариупольской "Азовсталью", а боевики 3-й штурмовой бригады не повторили "мариупольское сидение"?
- У "Азова" есть плохой пример в виде "Азовстали". Им обещали поддержку, которую в итоге не оказали, поэтому они бежали, когда поняли, что слишком опасно. Но я не удивлен. Были украинские карательные батальоны, которые хорошо себя показали как военные в 2014-15 годах.
Но у "Азова" не было больших побед, его использовали для зачистки Мариуполя и Харькова. Быть членом этого подразделения унизительно. Главком ВСУ Сырский не ожидал, что "Азов" сбежит.
Вчера, 17:06
Пустые декларации ради пиара Зеленского. Что предполагают соглашения о безопасности с УкраинойПока ВСУ бежали из Авдеевки, Зеленский в Европе подписывал новые "гарантии безопасности", которые на Украине презентуют в качестве альтернативы членству в НАТО
- Хватит ли решимости у ВСУ цепляться за крупные города и поселки, превращая их в крепости?
- Если посмотреть на карту, следующий пункт — это Покровск. Там есть шахты, это достаточно большой город, хотя и не такой как Мариуполь, но создать там такую же систему обороны как в Авдеевке невозможно. Эта победа открывает перед Россией оперативный простор. Сейчас Россия может наступать на любом удобном направлении. И может провоцировать, как она это уже делает пару месяцев, когда ВСУ не знают, куда отправить резервы: на север или на юг. И все происходит под огнём России, потому что у России преимущество в авиации. Для Киева очень тяжелая ситуация, и Запад это понимает.
- Эммануэль Макрон не приехал в Киев 13-14 февраля, из-за "соображений безопасности". Были ли обоснованы его опасения, кому нужна смерть президента Франции?
- Макрон неизвестен как храбрый человек, поэтому он боится прилететь в Киев сейчас. Доклады от Минобороны и МИД вызывают панику, поэтому он боится. Но сейчас он пообещал посетить Киев в марте. Но наш министр экономики Брюно Ле Мэр заявил, что нужно урезать расходы на 10 млрд евро, а Макрон в Мюнхене подписал с Зеленским соглашение, согласно которому Франция обязалась выделить Украине помощь на 3 млрд евро в 2024 году. Это будет непопулярное решение.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Вчера, 16:06
"Макрон — лучшая в мире сакральная жертва". Дмитрий Киселев о том, кому выгодно убить президента ФранцииГлавной темой воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 19 февраля 2024 года стало возможное назначение "смотрящего" от "Большой семерки" на Украине и сорвавшаяся поездка Эммануэля Макрона в Киев
Для Макрона главное это выборы в европейский парламент в июне. Но его партии "Возрождение" далеко от до партии Марин Ле Пен "Национальное объединение". Хотя Ле Пен ничего не изменит в отношениях с России, она поддержала поставки оружия на Украину, санкции? потому что давление от системы такое, что она выполняет приказы США, как Макрон. И Макрон будет стараться повторить сценраий президентских выборов 2022 года, чтобы показать себя как полководца, который выиграл войну с Россией.
Поэтому сейчас он вновь пытается поставить это же кино, которое позволило ему выиграть у Мари Ле Пен. Но французы уже устали от украинской истории, понимая, что там у Франции нет интересов. Социальные проблемы важнее для французов, чем амбиции Макрона. Поэтому все, что сейчас происходит между Макроном и Киевом, нужно связывать с социальными, экономическими, миграционными проблемами Франции, которые угрожают власти Макрона.
*Организация запрещена в России
 
ИнтервьюВСУАвдеевкаЗападФранцияЭммануэль МакронКиевМарин Ле Пен
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Обстановка в Авдеевке, атаки и провалы ВСУ, опасность Сырского. Главное на Украине на утро 20 февраля
08:45Ксавье Моро: Россия аккуратно ужалила ВСУ "Коброй" в Авдеевке, шокировала Запад и унизила "Азов"*
08:06Главное за ночь 20 февраля
08:00Ярослав Мудрый: расцвет Киевской Руси
05:15Военный политолог рассказал, куда пойдут ВС РФ после Авдеевки
05:00А что мешало раньше: почему СВО начали только в 2022 году
04:55Бананы важнее танков. Михаил Хазин о роли Украины в геополитике, играх Британии и сильной России
04:45Дойти до Павлограда: политолог объяснил, почему именно сейчас есть условия для стратегических задач СВО
04:30Развал фронта: Владислав Угольный назвал две главные причины, почему ВСУ пришлось сбежать из Авдеевки
04:25Кухонная демократия на Украине. Во что не верят, но вынуждены признавать украинские эксперты
04:20Петр Скоробогатый: Россию ждут два месяца "битвы резервов" с ВСУ, а потом она получит козырь против США
04:15Не только Донецк: эксперт о том, как взятие Авдеевки улучшит логистику и изменит ситуацию в Ясиноватой
04:00Владислав Угольный раскрыл, какую задачу будут решать ВС РФ после Авдеевки и где ВСУ выстроят оборону
03:45После Авдеевки: Владислав Угольный объяснил, куда еще ударят ВС РФ и будут ли ВСУ цепляться за Коксохим
03:35В гостях у БАРСа-13: отряд выходит с маневренной обороны на штурм. Бой видно на штабном мониторе
03:30Обозреватель рассказал, как снятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку привело к потере управления ВСУ
03:20"Учли предыдущий опыт СВО": подполковник запаса рассказал, как ВС РФ взяли Авдеевку
03:15"Их отключили от истинной информации": украинцев ждёт переоценка ценностей - военный политолог
03:00Военный политолог раскрыл, как ВС РФ на "плечах" ВСУ смогут взять Красноармейск и дойти до Павлограда
23:58Азаров о Майдане: власти ожидали госпереворот на год позже
Лента новостейМолния