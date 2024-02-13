https://ukraina.ru/20240213/1053258237.html

"Кощунственная идея": Володин отказался обсуждать с Украиной обмен останков Столыпина

"Кощунственная идея": Володин отказался обсуждать с Украиной обмен останков Столыпина - 13.02.2024 Украина.ру

"Кощунственная идея": Володин отказался обсуждать с Украиной обмен останков Столыпина

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале назвал кощунственной идею обмена останков Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры, на находящихся на территории России украинских военных

2024-02-13T09:16

2024-02-13T09:16

2024-02-13T09:18

украина

киево-печерская лавра

вячеслав володин

военные

новости

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"На Украине предложили обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина "на украинских деятелей, похороненных на территории России, или даже на живых украинцев". Обсуждать такое всерьез кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно", - написал Володин.Он напомнил, что на Столыпина было совершено 11 покушений. А в завещании, которое российский госдеятель написал задолго до смерти, было написано: "Я хочу быть погребенным там, где меня убьют". Спикер ГД отметил, что желание Столыпина было исполнено близкими: местом захоронения стала Киево-Печерская лавра - в Киеве, где он был застрелен.Он отметил, что режим Владимира Зеленского "разрушает до основания все, что когда-то было на Украине", включая переписывание истории, запрет русского языка, захват Киево-Печерской лавры, а также перечеркивание ценностей."Скоро эти выродки будут готовы обменивать прах своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая свою страну от фашизма, дали возможность жить нынешнему поколению... Задача по денацификации киевского режима имеет принципиальное значение как для жителей России, так и Украины", - заключил Володин.На днях директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко предложил обменять захороненный на территории Киево-Печерской лавры прах председателя совета министров Российской империи Петра Столыпина, который был убит террористом в 1911 году в Киеве, на находящихся на территории России украинских военных.

https://ukraina.ru/20240131/1053013587.html

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украина, киево-печерская лавра, вячеслав володин, военные, новости