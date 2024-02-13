"Кощунственная идея": Володин отказался обсуждать с Украиной обмен останков Столыпина - 13.02.2024 Украина.ру
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"Кощунственная идея": Володин отказался обсуждать с Украиной обмен останков Столыпина
"Кощунственная идея": Володин отказался обсуждать с Украиной обмен останков Столыпина - 13.02.2024 Украина.ру
"Кощунственная идея": Володин отказался обсуждать с Украиной обмен останков Столыпина
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале назвал кощунственной идею обмена останков Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры, на находящихся на территории России украинских военных
2024-02-13T09:16
2024-02-13T09:18
украина
киево-печерская лавра
вячеслав володин
военные
новости
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"На Украине предложили обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина "на украинских деятелей, похороненных на территории России, или даже на живых украинцев". Обсуждать такое всерьез кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно", - написал Володин.Он напомнил, что на Столыпина было совершено 11 покушений. А в завещании, которое российский госдеятель написал задолго до смерти, было написано: "Я хочу быть погребенным там, где меня убьют". Спикер ГД отметил, что желание Столыпина было исполнено близкими: местом захоронения стала Киево-Печерская лавра - в Киеве, где он был застрелен.Он отметил, что режим Владимира Зеленского "разрушает до основания все, что когда-то было на Украине", включая переписывание истории, запрет русского языка, захват Киево-Печерской лавры, а также перечеркивание ценностей."Скоро эти выродки будут готовы обменивать прах своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая свою страну от фашизма, дали возможность жить нынешнему поколению... Задача по денацификации киевского режима имеет принципиальное значение как для жителей России, так и Украины", - заключил Володин.На днях директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко предложил обменять захороненный на территории Киево-Печерской лавры прах председателя совета министров Российской империи Петра Столыпина, который был убит террористом в 1911 году в Киеве, на находящихся на территории России украинских военных.
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украина, киево-печерская лавра, вячеслав володин, военные, новости
Украина, Киево-Печерская лавра, Вячеслав Володин, военные, Новости

"Кощунственная идея": Володин отказался обсуждать с Украиной обмен останков Столыпина

09:16 13.02.2024 (обновлено: 09:18 13.02.2024)
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале назвал кощунственной идею обмена останков Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры, на находящихся на территории России украинских военных
"На Украине предложили обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина "на украинских деятелей, похороненных на территории России, или даже на живых украинцев". Обсуждать такое всерьез кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно", - написал Володин.
Он напомнил, что на Столыпина было совершено 11 покушений. А в завещании, которое российский госдеятель написал задолго до смерти, было написано: "Я хочу быть погребенным там, где меня убьют".
Спикер ГД отметил, что желание Столыпина было исполнено близкими: местом захоронения стала Киево-Печерская лавра - в Киеве, где он был застрелен.

"На это решение не покушались ни во времена советской власти, ни в 1990–2000-е годы - многочисленные сменяющиеся правители Украины. Но для нацистов, захвативших власть в Киеве, уважение к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, память о них ничего не значат", - возмутился Володин.

Он отметил, что режим Владимира Зеленского "разрушает до основания все, что когда-то было на Украине", включая переписывание истории, запрет русского языка, захват Киево-Печерской лавры, а также перечеркивание ценностей.
"Скоро эти выродки будут готовы обменивать прах своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая свою страну от фашизма, дали возможность жить нынешнему поколению... Задача по денацификации киевского режима имеет принципиальное значение как для жителей России, так и Украины", - заключил Володин.
На днях директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко предложил обменять захороненный на территории Киево-Печерской лавры прах председателя совета министров Российской империи Петра Столыпина, который был убит террористом в 1911 году в Киеве, на находящихся на территории России украинских военных.
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