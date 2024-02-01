https://ukraina.ru/20240201/1053015271.html

Фархад Ибрагимов: Иран копит силы, чтобы с Россией и Китаем наказать НАТО

Фархад Ибрагимов: Иран копит силы, чтобы с Россией и Китаем наказать НАТО - 01.02.2024 Украина.ру

Фархад Ибрагимов: Иран копит силы, чтобы с Россией и Китаем наказать НАТО

После 90-х годов Россия, Китай и Иран на западную амбразуру резко не бросались. Сегодня страны могут реально наказать неугомонных "товарищей" из НАТО, считает... Украина.ру, 01.02.2024

2024-02-01T07:20

2024-02-01T07:20

2024-02-01T07:20

интервью

иран

сша

нато

украина

россия

война

запад

вооружение

беспилотники

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После 90-х годов Россия, Китай и Иран на западную амбразуру резко не бросались. Сегодня страны могут реально наказать неугомонных "товарищей" из НАТО, считает политолог Фархад Ибрагимов. Как — об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В этом году Исламской революции в Иране исполняется 45 лет. 1 февраля 1979 года в страну вернулся аятолла Рухолла Хомейни, который взял власть в свои руки. Шах Мохаммед Реза Пехлеви был свергнут, а Иран объявлен Исламской Республикой (ИРИ). По словам историков, революция носила ярко выраженный антизападный характер.— Фархад, что США хотят устроить на Ближнем Востоке сегодня?— На Ближнем Востоке американцы продолжают провоцировать ситуации, которые могут привести к большой кровавой войне в регионе. Это позволит Америке отыграться за провал "контрнаступа" и последующие неудачи на Украине. Однако Блинкен 6 раз за 4 месяца ездил в регион и ничего не может там добиться. Он лишь подливает масла в огонь, пытаясь показать, что "мы тут еще сила".Региональные игроки: Турция, Иран, Саудовская Аравия, Египет и другие — понимают, что на подстрекательства США поддаваться не стоит. В то же время, по заметкам, которые публикуются в иранской, арабской и даже турецкой прессе, видно: люди беспокоятся, что американцы "запустят свои лапы" на Ближний Восток.При этом США не играют в поддержку Израиля, как думают многие, а сталкивают страну с мусульманским миром — тем самым загоняя обе стороны в тупик. Тель-Авиву не нужен сейчас конфликт с исламскими государствами. Последние, в свою очередь, вроде как должны поддерживать своих собратьев палестинцев в секторе Газа, но воевать с Израилем тоже не готовы.— Какова включенность Ирана в историю с Украиной? Чью сторону он занимает в конфликте?— Во-первых, Иран занимает нейтрально-взвешенную позицию по российско-украинскому вопросу. Важно, что иранцы никогда официально не подтверждали передачу России беспилотников и продолжают настаивать на том, что ни один "Шахид" не был использован в специальной военной операции (СВО). Москва также это опровергает.В то же время Тегеран имеет полное суверенное право поставлять или не поставлять нам подобную технику или иные вооружения и разрабатывать совместные с РФ технологии. Все слова киевского режима и западной пропаганды о том, что у Ирана по этой части есть некие договорённости в рамках ядерной сделки — полная чушь.Поставки иранских вооружений в какие-либо страны не имеют никакого отношения к ядерному соглашению. В договоре есть лишь пункт о том, чтобы Тегеран не обогащал свой уран до соответствующего уровня, который позволит получить ядерное оружие.Во-вторых, Иран считает, что, конечно же, нужно проводить переговоры и прекращать военные действия на Украине. Однако за происходящее там, по мнению иранцев, ответственны именно США, в частности — НАТО, которая хотела расширяться на Восток, угрожая безопасности России. Последней не оставалось другого выхода, кроме как провести СВО на Украине в целях защиты своих границ и территорий. Об этом говорил в том числе верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.— Когда Иран осознал, что из себя представляет Запад?— Первого февраля исполняется ровно 45 лет тому, как в Иране произошла Исламская революция. Это стало точкой отсчёта для разрыва отношений между Исламской Республикой и Западом. Иранцам надоело жить в полуколониальной зависимости от Запада, и они провозгласили свою суверенную внешнюю политику.Всю природу англосаксонского мира Иран прочувствовал на себе. Запад не проживёт и дня без войны и крови — только так они могут заработать деньги. Если это забрать, весь западный блеф о наличии у них лучших передовых технологий рухнет как карточный домик.Иранцы знают, что развал Советского Союза был первым этапом противостояния западного мира с русским. Тому подтверждение иранские статьи, написанные 15–20 лет назад: о том, что НАТО будет расширяться на Восток; что войны США в Ираке и Афганистане — лишь репетиция и подготовка Запада к тому, чтобы продолжить подчинять себе весь мир.У России после 90-х годов не было сил, чтобы резко отвечать Западу. Китай тоже старался лишний раз с ним не связываться. Иран также на западную амбразуру особо не бросался. Однако сегодня иранцы видят изменения в мире, в частности — в России и Китае.Тегеран понимает, что можно сформировать собственную коалицию, которая способна бросить вызов НАТО. Например, на платформе ШОС или БРИКС, членом которых Иран официально стал в 2023 и 2024 году соответственно.То есть у стран появились реальные возможности наказать неугомонных западных "товарищей". А что касается санкций: иранцы полвека живут в ограничениях и знают, как их победить — было бы желание.— Вступление в БРИКС как раз показатель того, что Иран не находится в изоляции, которую ему предрекали американцы несколько десятилетий назад?— Да, конечно. Американцы наделись наказать иранцев санкциями, полагая, что Ирану некуда будет деваться в силу географического положения. Манёвров особо не сделаешь, много противников в регионе…Теоретически такой план Запада мог бы сработать. Но иранцы, с помощью своей восточной дипломатии и искусности в переговорах, смогли вырваться из изоляции и наладить отношения с ближневосточными государствами.Турция — один из главнейших партнёров Ирана, обеспечивает по сути ему санкционный обход. С Пакистаном у иранцев тоже на самом деле нормальные отношения по ряду объективных причин — хотя несколько дней назад говорили чуть ли не о войне между ними.[В ночь на 17 января Иран нанес ракетами и беспилотниками удар по пакистанской провинции Белуджистан. Как пояснили в МИД страны, целью были опорные базы группировки "Джейш аль-Адль", власти руководствовались защитой национальных интересов и целились только по террористам. По уверениям министерства, ни один из граждан дружественной страны Пакистан нападению ракет и беспилотников не подвергся].То, что странам через два дня после взаимных ударов удалось договориться о примирении, как раз показатель нормальных ирано-пакистанских взаимоотношений.Отметил я бы связи Ирана с Саудовской Аравии, которые "перезагрузились" при участии Китая в 2023 году и сейчас идут переговоры по их укреплению. Россия, Китай, Индия, Бразилия, Латинская Америка, Африка — направления, где Тегеран себя тоже пытается активно проявить.То есть Исламская Республика находится на очень выгодных позициях. И, конечно, вступление в ШОС и БРИКС — показатель того, что иранцев в мире ценят, проявляют к ним активное внимание.— Что связывает Европу и Иран?— Запад в своё время (благодаря поддержке российской дипломатии) хотел сесть за стол переговоров с иранцами — как минимум обсудить ядерную сделку. А далее — возможно, и экономические вопросы.В Европе, главным образом в Париже и Берлине, идут разговоры о важности диалога с Ираном, пока это место полностью не заняли Россия и Китай. Об этом открыто пишут местные СМИ. Другое дело, что, когда к власти во Франции пришёл Макрон, а в Германии Шольц, они забыли о своих народах и государствах, полностью удовлетворяя интересы Америки.Ранее, во время длительного присутствия на Ближнем Востоке, в Иране была заинтересована и Британия, считавшая республику своей вотчиной. Однако американцы заявляют, что иранцы угрожают Израилю и никаких разговоров с ними быть не может. Поэтому для Британии сейчас вести диалог с Тегераном равнозначно тому, что пустить себе пулю в лоб.Иранцы все это прекрасно понимают, и, возможно, ждут смены властей в упомянутых странах — ждут более конструктивных и последовательных политиков. Кстати, Иран неоднократно заявлял о том, что залог успеха Европы — в нормальных отношениях с Москвой. Без России, по мнению иранцев, обсуждать вопросы европейской безопасности не имеет смысла.— Иран для России — союзник или партнер? С учетом того, что ранее мы поддерживали наложенные на Тегеран западные санкции…— Иран для нас — стратегически значимый партнёр, у которого с Россией по многим вопросам совпадают взгляды. Например, это вопросы безопасности, в рамках которых страны вместе борются с радикализмом и терроризмом на Ближнем Востоке.Напомню, что Москва и Тегеран провели успешные операции в Сирии — по уничтожению экстремистских группировок, которые поддерживались западными силами. Иранцы помнят и благодарят Россию, что ее военные вошли в Сирию (по приглашению сирийского президента Асада) и навели там порядок.За последние несколько лет у нас с Ираном серьёзно укрепились взаимоотношения, особенно на фоне санкционной войны Запада и разворота России на Восток. По известным мне данным от бизнес-сообщества, которое изучало иранское направление, это перспективный и открытый для нас рынок со стремительно растущим населением.Сегодня там проживает почти 90 миллионов человек. Объем ВВП страны за 2022 год составил 389 миллиардов долларов. Иранская экономика входит в топ-20 стран мира, но из-за сопротивления Запада и политизированности формата Иран не включают в рейтинг G20.Иран — очень богатая страна.Сейчас российско-иранские отношения выйдут на новый уровень, потому что банковская сфера РФ осваивает иранское направление. Может быть упрощена система денежных переводов и другое. Иранцы себя будут чувствовать легче в России, а россияне, соответственно, в Иране.Иран серьёзно задумывается над тем, как привлечь больше туристов, в том числе из России. Турцию посетили 6,5 миллионов россиян по итогам прошлого года. Иран желает принимать 2–3 миллиона туристов из России, а то и больше.Там пока есть сложности внутриполитического характера. В Исламской Республике действуют законы шариата. Иранцы думают над тем, как нейтрализовать некоторые законы, чтобы туристы, в том числе из России, чувствовали себя более комфортно в ИРИ. Обсуждается создание свободной экономической зоны на острове Киш. Она уже формально там существует.Над всеми этими проблемами иранцы работают вместе с российскими экспертами.— В Армении находится 12 биолабораторий, финансируемых США. Могут они быть задействованы против Ирана? Как иранцы относятся к этому?— Конечно, наличие биолабораторий у соседей — это серьезная угроза для Ирана. Это вопрос его государственной безопасности. Кроме того, Армения — союзник России по ОДКБ, где Иран является наблюдателем. Это вдвойне печально для иранцев.Тегеран неоднократно по тайным дипломатическим каналам и даже напрямую, через средства массовой информации, призывал с армянскими (и не только) биолабораториями разобраться.Также иранцы достаточно скептически относятся к Пашиняну, считая его человеком, не последовательным в своих решениях. Тому пример — странное поведение премьер-министра Армении в отношениях с Россией, которое ярко характеризует его как политика и человека.Иранцы считают, что нужно быть на страже своих границ. Тегеран заявлял, что будет предпринимать шаги в этом отношении, но какие, пока не ясно. Вторгаться к соседям Иран вряд ли будет, но может понизить с ними статус дипломатических отношений.Я думаю, что иранцы доводят до армянских коллег свои опасения и просят как-то решать больной вопрос.— Китай в своё время фактически спас Иран от полного бедствия, когда весь мир ввёл санкции против последнего. Каковы сейчас связи между этими странами?— Да, после введения санкций Китай на свой страх и риск по тайным каналам продолжил взаимодействие с Ираном. Это видно по экономическим показателям. Например, по итогам 2023 года общий товарооборот между Ираном и Китаем составил 15 миллиардов долларов. Это меньше на 5–6% по сравнению с 2022 годом, но так или иначе ирано-китайское сотрудничество растет и развивается.Между странами есть много общего, их связывают прагматичные и взвешенные отношения. Это серьёзные стратегические партнеры. Именно Китай был одной из стран, которая лоббировала вступление Ирана в ШОС. Пекин активно приветствовал вступление Тегерана в БРИКС.По российско-украинскому вопросу у Ирана и Китая опять же схожая нейтрально-позитивная в пользу Москвы позиция. Обе страны выступают за переговорный процесс.Китайцы понимают, что сейчас у них выпала уникальная возможность ещё больше работать с Ираном и осваивать его рынки. Санкции ООН против ИРИ не действуют в Китае. Иран для КНР является вратами в регион на восточном направлении. Через Иран китайцы могут лоббировать свои интересы и на арабском направлении, в монархиях залива.Китай заинтересован в закупке иранских вооружений, в частности — беспилотных летательных аппаратов, баллистических ракет, которые ИРИ производит самостоятельно, с помощью своих технологий. В то же время, Китай помогает иранцам приобретать ноу-хау, которые потом они будут развивать. То есть у стран достаточно интересный и эффективный бартерный обмен.Еще момент, важный и для Китая, и для России. Через иранскую территорию проходит китайский шелковый путь и проект "Север – Юг". Последний будет связан еще и с территорией Азербайджана и далее вливаться в Россию. Через него товары должны поставляться в Европу. Значит, Иран становится значимым крупным географическим узлом и хабом, на который завязан ряд геоэкономических и логистических маршрутов, с помощью которых страна будет зарабатывать немалые деньги.Так и хочется спросить у Запада: и где же ваши санкции?— США рассматривают различные варианты реагирования на атаку по их базе на Ближнем Востоке. По словам источника Bloomberg, один из них — тайная операция, в ходе которой Вашингтон нанесет удар по Ирану. Готовы ли американцы развязать прямой конфликт с Тегераном?— Я думаю, что теоретически США способны подготовить такую операцию. Но на практике — нет. Для этого у них нет соответствующих ресурсов.Американцы могут думать, что, если они, возможно, обладают агентурной сетью в Иране или выделяют стране деньги, то вопрос решен. Но будем откровенны: неоднократно американцы пытались в Иране устраивать массовые митинги, пытались выявить лидера общественного мнения. Такого человека сегодня в Иране нет.Кстати, митинги в 2022 году были провалены лишь потому, что ни в самом Иране, ни за его пределами не было так называемого лидера революции, который мог за собой повести людей.Если вернуться на 45 лет назад, то Рухолла Хомейни приветствовали абсолютно все: и коммунисты, и либералы, и социалисты. Главное — чтобы не было монарха, шаха. Сегодня, повторюсь, в Иране такого человека среди оппозиционной элиты нет.Американцы, конечно, могут поддержать деньгами наследного принца шаха Реза из оппозиции. Но у него нет ни авторитета, ни влияния среди иранцев. Поэтому в ближайшей перспективе на 10 лет у США в Иране свергнуть режим не получится.

https://ukraina.ru/20221028/1040265307.html

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https://ukraina.ru/20231205/1051765262.html

https://ukraina.ru/20240129/1052949798.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, иран, сша, нато, украина, россия, война, запад, вооружение, беспилотники, санкции, китай