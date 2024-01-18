https://ukraina.ru/20240118/1052760427.html

Беспилотник в Ленинградской области, Украина — Афганистан, французские бомбы. Главное на 13:00 18 января

Беспилотник в Ленинградской области, Украина — Афганистан, французские бомбы. Главное на 13:00 18 января - 18.01.2024 Украина.ру

Беспилотник в Ленинградской области, Украина — Афганистан, французские бомбы. Главное на 13:00 18 января

Над Московской и Ленинградской областями были уничтожены беспилотники; в Крыму задержали шпиона; министр обороны Франции пообещал Украине новое оружие и боеприпасы; Лавров рассказал о возможности переговоров с Украиной

2024-01-18T13:00

2024-01-18T13:00

2024-01-18T13:40

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Беспилотник впервые сбит над Ленинградской областью«18 января около 01:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — сообщает в четверг пресс-служба Минобороны России.За время военных действий беспилотники впервые зафиксированы над Ленинградской областью.По информации телеграм-канала Mash, сбитые БПЛА были обнаружены на льду Финского залива и на территории морского порта в Кировском районе. Порт мог быть целью атаки.Беспилотники самолётного типа летели со стороны Украины, их фиксировали над границами Брянской, Смоленской, Тверской областей и Новгородской области — в 23:44, также пишут СМИ.Мэр Москвы Сергей Собянин тоже подтвердил попытку атаки на столичный регион.«Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в своем телеграм-канале.О пострадавших или разрушениях в Ленинградской области не сообщали.Утром 18 января ВСУ выпустили десять ракет по Белгороду и Белгородскому району, российская система ПВО сбила все снаряды. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, осколочное ранение при обстреле со стороны ВСУ получила жительница области. Раненую доставили в больницу, ей оказывают необходимую помощь.В Минобороны РФ в четверг сообщили о перехвате украинских БПЛА. «18 января около 01:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — говорится в сообщении ведомства.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его команда работает над тем, чтобы «вернуть войну в Россию».При этом украинский президент говорит о нехватке оружия для ВСУ и обвиняет в недостаточной помощи Запад. А внутри страны самого Зеленского и его окружение обвиняют в популизме. Так, волну критики в украинских пабликах вызвало заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, пообещавшего, что если не будет хватать оружия, то украинцы будут «сражаться лопатами».«Отличная речь пана Кулебы. У меня вопрос, а лопатами обеспечили всё население Украины? И лопата оружие! И лопатой можно огромное количество окопов вырыть», — заявил в эфире одного из каналов бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос. Он добавил, что его доводит до бешенства и «этот популизм с дронами, которые должны делать в каждом украинском доме».Зеленский отбился от рук Запада — ЛавровНа пресс-конференции МИДа с подведением итогов 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о друзьях и врагах России, а также о возможности переговоров с Украиной.Заявления Лаврова:— Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар. Россия заинтересована в развитии отношений не только по двусторонним каналам, но и с региональными структурами, которые созданы многими из партнёров РФ. Имею в виду Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, имею в виду Лигу арабских государств, АСЕАН, Африканский союз, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна и другие;— Запад рассчитывает, что с помощью голосования заставит Зеленского сильнее действовать в интересах Запада, так как тот отбивается от рук. Президент Украины максимально держится за власть;— Заключение соглашения Украины с отдельными западными странами — это полуфабрикат. Я не увидел в этом документе каких-то юридически обязывающих положений, кроме того, что Украина должна будет вступить за Британию. [о соглашении между Киевом и Лондоном, с «гарантиями сотрудничества в области безопасности», который был заключен на прошлой неделе во время визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в украинскую столицу];— Мы не видим ни малейшей заинтересованности ни у США, ни у НАТО в сфере урегулирования украинского конфликта. Запад ведет дело к эскалации;— Украину ждёт судьба Афганистана и Ливии.Шпион в КрымуПолиция задержала агента украинских спецслужб в Симферопольском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Оперативные сотрудники выяснили, что местный житель собирал информацию о стратегически важных объектах в Крыму, хранил у себя дома взрывчатку, а полученные в ходе слежки данные публиковал на проукраинских ресурсах.«Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ России при проведении оперативной разработки установили личность гражданина. Им оказался 28-летний житель Симферопольского района. В ходе наблюдения за подозреваемым установлено, что гражданин передвигался по населенным пунктам вблизи стратегических объектов на велосипеде и осуществлял фото- и видеосъемку на скрытую камеру», — сказано в релизе.При обыске у подозреваемого нашли камеры для слежения, технику для связи и передачи данных, самодельные БПЛА, иностранную валюту и взрывчатые вещества.Задержанный признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами за денежное вознаграждение.Экспертиза определила, что один из изъятых на территории его дома предметов — тротиловая шашка весом 400 граммов.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК Российской Федерации (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).Новая французская помощь ВСУРади Украины Франция перешла в конфигурацию военной экономики, рассказал в интервью изданию Le Parisien министр обороны страны Себастьян Лекорно.Париж планирует изготовить для ВСУ 78 самоходных артиллерийских установок Caesar, которые Лекорно называет флагманом французской артиллерии.По информации издания Le Monde, Франция увеличила производство боеприпасов для Украины: от 1000 в месяц до 2000. Цель — выйти на 3000.Лекорно также утверждает, что Франция начнёт поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц в течение всего 2024 года, начиная с января.В четверг министр обороны Украины Рустем Умеров отменил свой визит во Францию, где он должен был встретиться с Лекорно, «из соображений безопасности».Выступая на Всемирном Экономическом форуме в Давосе Зеленский накануне заявил, что без западной поддержки Россия «может захватить Украину» и призвал «не экспериментировать с помощью».В свою очередь Минобороны РФ сообщает об уничтожении западного оружия в зоне боевых действий.«Артиллеристы группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — сказано в отчете.«На Купянском направлении расчет САУ "Мста-С" уничтожил бронетранспортер Saxon ВСУ производства Великобритании. На Южнодонецком направлении расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б" артиллерийского соединения 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ. Целеуказание и корректировка огня гаубиц "Мста-Б" ведутся с применением беспилотных летательных аппаратов», — также сообщили в МО.

https://ukraina.ru/20240118/1052759035.html

https://ukraina.ru/20240118/1052757305.html

https://ukraina.ru/20240118/1052755457.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, франция, всу, крым, шпионы, беспилотники, ленинградская область