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ВС РФ поразили сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ

ВС РФ поразили сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ - 18.08.2026 Украина.ру

ВС РФ поразили сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ

Поражено судно с военным грузом для ВСУ близ Одессы. Об этом 18 августа сообщило Минобороны РФ

2026-08-18T18:22

2026-08-18T18:22

2026-08-18T18:22

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"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ", - сказано в официальном сообщении.Телеграм-канал министерства рассказал о новых пораженных законных военных целях."В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом для ВСУ", - отметили в министерстве.Там также сообщили о других целях успешных атак российской армии в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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