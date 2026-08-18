ВС РФ поразили сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ - 18.08.2026 Украина.ру
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ВС РФ поразили сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ
ВС РФ поразили сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ - 18.08.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ
Поражено судно с военным грузом для ВСУ близ Одессы. Об этом 18 августа сообщило Минобороны РФ
2026-08-18T18:22
2026-08-18T18:22
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"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ", - сказано в официальном сообщении.Телеграм-канал министерства рассказал о новых пораженных законных военных целях."В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом для ВСУ", - отметили в министерстве.Там также сообщили о других целях успешных атак российской армии в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Украина, Россия, Одесса, ВСУ, потери ВСУ, Черное море

ВС РФ поразили сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ

18:22 18.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Поражено судно с военным грузом для ВСУ близ Одессы. Об этом 18 августа сообщило Минобороны РФ
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ", - сказано в официальном сообщении.
Телеграм-канал министерства рассказал о новых пораженных законных военных целях.

"В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом для ВСУ", - отметили в министерстве.
Там также сообщили о других целях успешных атак российской армии в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа
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