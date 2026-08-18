https://ukraina.ru/20260818/moskva-perezhila-krupneyshuyu-za-dva-goda-ataku-vsu-ssha-ischut-peregovorschikov-po-ukraine-itogi-18-1082596508.html

Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа

Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа - 18.08.2026 Украина.ру

Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа

Московский регион в ночь на 18 августа пережил одну из крупнейших атак беспилотников с начала лета. Силы ПВО уничтожили 197 дронов. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-08-18T18:00

2026-08-18T18:00

2026-08-18T18:00

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россия

сша

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financial times

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вооруженные силы украины

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Московский регион в ночь на 18 августа подвергся одной из самых масштабных атак беспилотников с начала лета. С вечера понедельника до 8:00 вторника силы ПВО уничтожили 197 дронов. Основная часть налета пришлась на период до пяти утра — за это время перехвачено 180 БПЛА. Затем атака продолжилась, и еще 17 аппаратов были сбиты до восьми утра.Более масштабный налет этим летом фиксировали 16 августа — тогда уничтожили 201 беспилотник. Еще одна крупная атака была 18 июня — 190 сбитых дронов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, 18 августа над регионом сбили свыше 150 БПЛА. В результате атаки ранения получили три человека, среди них десятилетняя девочка.США ищут новых переговорщиков: глава комиссии по изящным искусствам в роли дипломатаFinancial Times сообщает: Вашингтон хочет добиться прорыва в урегулировании на Украине с помощью новых, неожиданных переговорщиков. "США надеются, что неожиданные переговорщики, как Кук, могут помочь выйти из дипломатического тупика", — пишет издание.Речь идет о главе американской комиссии по изящным искусствам Родни Куке. Тот самый Кук возглавлял делегацию на Петербургском международном экономическом форуме в июне. По данным FT, летом он участвовал в переговорах в России. Сам чиновник отказался комментировать подробности.Трамп по-прежнему с оптимизмом оценивает шансы на сделку. Лавров подчеркнул: Путин готов принять Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, но важно, с какими предложениями они приедут. Москва ожидает продолжения диалога после завершения горячей фазы на Ближнем Востоке.Однако момощник президента РФ Юрий Ушаков сегодня охладил ожидания: "Столько вопросов по поводу этой поездки, как будто речь идет о приезде родственников откуда-то из Калуги в Москву. Это же серьезная международная встреча, она требует подготовки". "Пока ничего", — добавил он о планах приезда американцев.ВС РФ освободили Ореховатку и Красноподолье Подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Ореховатка в ДНР. Группировка "Центр" взяла под контроль Красноподолье. "Север" улучшил тактическое положение в Сумской и Харьковской областях — потери противника свыше 200 военнослужащих, четыре БМП, 11 автомобилей."Запад" занял более выгодные рубежи — минус 220 военных, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия. "Юг" нанес поражение формированиям ВСУ — потери до 260 человек, бронетранспортеры Spartan и М113, девять боевых бронированных машин, включая HMMWV и Senator, 23 автомобиля. "Центр" уничтожил свыше 355 военнослужащих, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия. "Восток" продвинулся в глубину обороны противника.Ранее украинский военкор назвал Купянское направление фронта "адом на земле"

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Мария Илащук

эксклюзив, москва, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, financial times, украина.ру, вооруженные силы украины