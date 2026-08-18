"Россия одергивает провокаторов": Данилов оценил риски эскалации и позицию Британии - 18.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260818/rossiya-odergivaet-provokatorov-danilov-otsenil-riski-eskalatsii-i-pozitsiyu-britanii-1082599016.html
"Россия одергивает провокаторов": Данилов оценил риски эскалации и позицию Британии
"Россия одергивает провокаторов": Данилов оценил риски эскалации и позицию Британии - 18.08.2026 Украина.ру
"Россия одергивает провокаторов": Данилов оценил риски эскалации и позицию Британии
Риски мировой эскалации возрастают, и Россия одергивает самых безответственных провокаторов. Конфронтационная динамика отношений с Западом серьезно усилилась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2026-08-18T17:38
2026-08-18T17:38
новости
россия
запад
британия
украина.ру
нато
провокация
провокаторы
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076126502_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_7591b767c3a57c749e5844de18c5b310.jpg
Говоря о позиции британского военного истеблишмента, Данилов отметил, что позиция британских военных не меняется, а риски растут. "Что касается позиций британского военного истеблишмента, то ясно, что риски эскалации возрастают, это видно по многим инцидентам", — отметил эксперт. Он добавил, что это видно и по тому, как Россия одергивает безответственных провокаторов.Данилов напомнил, что необходимость снижения рисков эскалации была понятна России еще до начала спецоперации. "То, что эти риски надо снижать, нам было понятно уже очень давно, еще до СВО. Усилия в этом направлении предпринимались, и предложения по диалогу западным странам поступали", — отметил он. По его словам, эти предложения были поддержаны на уровне НАТО после 2014 года.Однако сейчас ситуация изменилась. "Риски повышаются, необходим диалог между военными. Но если он нужен для снижения рисков, то время упущено. Уже рухнул режим контроля над вооружением. У нас серьезная конфронтационная динамика отношений с Западом", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Британия не провела работу над ошибками, поэтому получит жесткий ответ от России на море" на сайте Украина.ру.На Западе понимают, что наша ахиллесова пята — это желание получить мир, и играют на этом. Имитируют переговоры, чтобы выиграть время для перевооружения Украины. Подробнее об этом — в материале "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.
россия
запад
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076126502_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_24700ae2e2e8577983920ece72327c5e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, британия, украина.ру, нато, провокация, провокаторы, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, дзен новости сво, украина.ру дзен, новости сво сейчас, новости россии, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Запад, Британия, Украина.ру, НАТО, провокация, провокаторы, Главные новости, главное, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, новости СВО сейчас, новости России, международные отношения, Международная политика

"Россия одергивает провокаторов": Данилов оценил риски эскалации и позицию Британии

17:38 18.08.2026
 
© AP / Vadim GhirdaБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
ДзенTelegram
Риски мировой эскалации возрастают, и Россия одергивает самых безответственных провокаторов. Конфронтационная динамика отношений с Западом серьезно усилилась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Говоря о позиции британского военного истеблишмента, Данилов отметил, что позиция британских военных не меняется, а риски растут.
"Что касается позиций британского военного истеблишмента, то ясно, что риски эскалации возрастают, это видно по многим инцидентам", — отметил эксперт. Он добавил, что это видно и по тому, как Россия одергивает безответственных провокаторов.
Данилов напомнил, что необходимость снижения рисков эскалации была понятна России еще до начала спецоперации. "То, что эти риски надо снижать, нам было понятно уже очень давно, еще до СВО. Усилия в этом направлении предпринимались, и предложения по диалогу западным странам поступали", — отметил он. По его словам, эти предложения были поддержаны на уровне НАТО после 2014 года.
Однако сейчас ситуация изменилась. "Риски повышаются, необходим диалог между военными. Но если он нужен для снижения рисков, то время упущено. Уже рухнул режим контроля над вооружением. У нас серьезная конфронтационная динамика отношений с Западом", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Британия не провела работу над ошибками, поэтому получит жесткий ответ от России на море" на сайте Украина.ру.
На Западе понимают, что наша ахиллесова пята — это желание получить мир, и играют на этом. Имитируют переговоры, чтобы выиграть время для перевооружения Украины. Подробнее об этом — в материале "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападБританияУкраина.руНАТОпровокацияпровокаторыГлавные новостиглавноеСВОновости СВОновости СВО Россиядзен новости СВОУкраина.ру Дзенновости СВО сейчасновости Россиимеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:06"Тупиковый вариант": эксперт о провале переговорной стратегии Запада
18:00Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа
17:44Пассажир эвакуировался со своей резиновой подругой с поезда под Киевом
17:38"Россия одергивает провокаторов": Данилов оценил риски эскалации и позицию Британии
17:24"Борис Джонсон — не показатель": Данилов о попытке британских элит отойти от конфликта на Украине
17:22Автомобили ВСУ догорают в Печенегах - "Северный ветер"
17:09ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть жертвы
16:50Украинцы в шоке: прокуроры-инвалиды обдурили государство и выкачивают из страны миллионы
16:45Полковник Геннадий Алехин: Россия проводит наступление под Харьковом, затягивая горловины огневых мешков
16:37"Прокси-альянсы НАТО": военный эксперт о новых угрозах России на Дальнем Востоке
16:08"Флагман милитаризации": Япония пересматривает итоги Второй мировой войны — эксперт
16:01Генерал украинского ГУР рассказал о новых дронах и планах Кремля
16:0070 лет "второй коренизации" в спорте. Хрущёв и сборная Украины на Спартакиаде народов СССР
15:54"Вышел из дома — и не вернулся": на Украине мобилизовали опекуна девочки-сироты
15:46Единый стандарт для ударов по России: США открывают арсеналы для европейской артиллерии
15:36Поиск пропавших без вести, спортивный туризм в Новороссии. 18 августа, утренний эфир
15:30Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров
15:21Украинскую "линию ядерного терроризма" раскритиковали в парламенте России
14:59ВСУ атаковали велосипедистов дронами - глава ЛНР
14:38Украинские военкомы мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма
Лента новостейМолния