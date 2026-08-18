https://ukraina.ru/20260818/rossiya-odergivaet-provokatorov-danilov-otsenil-riski-eskalatsii-i-pozitsiyu-britanii-1082599016.html

"Россия одергивает провокаторов": Данилов оценил риски эскалации и позицию Британии

"Россия одергивает провокаторов": Данилов оценил риски эскалации и позицию Британии - 18.08.2026 Украина.ру

"Россия одергивает провокаторов": Данилов оценил риски эскалации и позицию Британии

Риски мировой эскалации возрастают, и Россия одергивает самых безответственных провокаторов. Конфронтационная динамика отношений с Западом серьезно усилилась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2026-08-18T17:38

2026-08-18T17:38

2026-08-18T17:38

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Говоря о позиции британского военного истеблишмента, Данилов отметил, что позиция британских военных не меняется, а риски растут. "Что касается позиций британского военного истеблишмента, то ясно, что риски эскалации возрастают, это видно по многим инцидентам", — отметил эксперт. Он добавил, что это видно и по тому, как Россия одергивает безответственных провокаторов.Данилов напомнил, что необходимость снижения рисков эскалации была понятна России еще до начала спецоперации. "То, что эти риски надо снижать, нам было понятно уже очень давно, еще до СВО. Усилия в этом направлении предпринимались, и предложения по диалогу западным странам поступали", — отметил он. По его словам, эти предложения были поддержаны на уровне НАТО после 2014 года.Однако сейчас ситуация изменилась. "Риски повышаются, необходим диалог между военными. Но если он нужен для снижения рисков, то время упущено. Уже рухнул режим контроля над вооружением. У нас серьезная конфронтационная динамика отношений с Западом", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Британия не провела работу над ошибками, поэтому получит жесткий ответ от России на море" на сайте Украина.ру.На Западе понимают, что наша ахиллесова пята — это желание получить мир, и играют на этом. Имитируют переговоры, чтобы выиграть время для перевооружения Украины. Подробнее об этом — в материале "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.

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