Героям СВО установили памятник в Карелии
© Фото : ТГ главы Карелии Артур ПарфенчиковПамятник героям СВО в Беломорске
© Фото : ТГ главы Карелии Артур Парфенчиков
Памятник героям СВО открыли в Беломорске. Об этом 19 августа сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков
"Сегодня в Беломорске мы открыли памятник героям СВО, - рассказал Парфенчиков. -
На мемориальной плите – изображение российского солдата, по бокам на плитах – буквы Z и V. Для родственников погибших особенно важно понимать, что подвиг их близкого человека не забыт, он увековечен, и теперь есть место, где можно почтить память Героя".
На мемориальной плите – изображение российского солдата, по бокам на плитах – буквы Z и V. Для родственников погибших особенно важно понимать, что подвиг их близкого человека не забыт, он увековечен, и теперь есть место, где можно почтить память Героя".
Новый мемориал установлен в парке имени Героя Советского Союза Андрея Пашкова.
Рядом находится комплекс знаковых объектов. В их числе Музей карельского фронта, Братская могила и памятник воинам-интернационалистам.
"Всё это глубоко символично. Здесь неразрывная связь поколений, которые во все времена без раздумий вставали на защиту Родины", - отметил глава Карелии.
По его словам, идея памятника исходила от местной общественности.
"Их проект "Наследие мужества и славы. Памятник участникам СВО" стал победителем Программы поддержки местных инициатив, а воплотили его в жизнь на средства бюджетов республики и муниципалитета, жителей округа и предпринимателей", - рассказал Парфенчиков.
На открытие памятника пришли ветераны СВО, родственники погибших бойцов и горожане.
"Их проект "Наследие мужества и славы. Памятник участникам СВО" стал победителем Программы поддержки местных инициатив, а воплотили его в жизнь на средства бюджетов республики и муниципалитета, жителей округа и предпринимателей", - рассказал Парфенчиков.
На открытие памятника пришли ветераны СВО, родственники погибших бойцов и горожане.
"В память о героических земляках, шагнувших в бессмертие, мы возложили к подножию нового монумента цветы", - сказано в публикации официального телеграм-канала главы Республики Карелия.
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