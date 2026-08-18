Героям СВО установили памятник в Карелии - 18.08.2026 Украина.ру
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Героям СВО установили памятник в Карелии
Героям СВО установили памятник в Карелии - 18.08.2026 Украина.ру
Героям СВО установили памятник в Карелии
Памятник героям СВО открыли в Беломорске. Об этом 19 августа сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков
2026-08-18T18:14
2026-08-18T18:14
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"Сегодня в Беломорске мы открыли памятник героям СВО, - рассказал Парфенчиков. - На мемориальной плите – изображение российского солдата, по бокам на плитах – буквы Z и V. Для родственников погибших особенно важно понимать, что подвиг их близкого человека не забыт, он увековечен, и теперь есть место, где можно почтить память Героя".Новый мемориал установлен в парке имени Героя Советского Союза Андрея Пашкова.Рядом находится комплекс знаковых объектов. В их числе Музей карельского фронта, Братская могила и памятник воинам-интернационалистам. "Всё это глубоко символично. Здесь неразрывная связь поколений, которые во все времена без раздумий вставали на защиту Родины", - отметил глава Карелии.По его словам, идея памятника исходила от местной общественности. "Их проект "Наследие мужества и славы. Памятник участникам СВО" стал победителем Программы поддержки местных инициатив, а воплотили его в жизнь на средства бюджетов республики и муниципалитета, жителей округа и предпринимателей", - рассказал Парфенчиков.На открытие памятника пришли ветераны СВО, родственники погибших бойцов и горожане. "В память о героических земляках, шагнувших в бессмертие, мы возложили к подножию нового монумента цветы", - сказано в публикации официального телеграм-канала главы Республики Карелия.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, памятник, дзен новости сво, общество, общественники, мемориал, россия
Новости, памятник, дзен новости СВО, Общество, общественники, мемориал, Россия

Героям СВО установили памятник в Карелии

18:14 18.08.2026
 
© Фото : ТГ главы Карелии Артур ПарфенчиковПамятник героям СВО в Беломорске
Памятник героям СВО в Беломорске - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Фото : ТГ главы Карелии Артур Парфенчиков
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Памятник героям СВО открыли в Беломорске. Об этом 19 августа сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков
"Сегодня в Беломорске мы открыли памятник героям СВО, - рассказал Парфенчиков. -
На мемориальной плите – изображение российского солдата, по бокам на плитах – буквы Z и V. Для родственников погибших особенно важно понимать, что подвиг их близкого человека не забыт, он увековечен, и теперь есть место, где можно почтить память Героя".
Новый мемориал установлен в парке имени Героя Советского Союза Андрея Пашкова.
Рядом находится комплекс знаковых объектов. В их числе Музей карельского фронта, Братская могила и памятник воинам-интернационалистам.
"Всё это глубоко символично. Здесь неразрывная связь поколений, которые во все времена без раздумий вставали на защиту Родины", - отметил глава Карелии.
По его словам, идея памятника исходила от местной общественности.

"Их проект "Наследие мужества и славы. Памятник участникам СВО" стал победителем Программы поддержки местных инициатив, а воплотили его в жизнь на средства бюджетов республики и муниципалитета, жителей округа и предпринимателей", - рассказал Парфенчиков.

На открытие памятника пришли ветераны СВО, родственники погибших бойцов и горожане.
"В память о героических земляках, шагнувших в бессмертие, мы возложили к подножию нового монумента цветы", - сказано в публикации официального телеграм-канала главы Республики Карелия.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа
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