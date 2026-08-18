https://ukraina.ru/20260818/zrada-ekspress-serpentariy-bankovoy-kto-rukovodit-ukrainoy-i-kontroliruet-zelenskogo-1082599649.html

Зрада Экспресс: серпентарий Банковой. Кто руководит Украиной и контролирует Зеленского

Зрада Экспресс: серпентарий Банковой. Кто руководит Украиной и контролирует Зеленского - 18.08.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: серпентарий Банковой. Кто руководит Украиной и контролирует Зеленского

В новом выпуске "Зрада Экспресс" Дарина Боровик расскажет, как Давид Арахамия примерил корону "директора цирка" Верховной Рады и тайно строит предвыборную... Украина.ру, 18.08.2026

2026-08-18T19:00

2026-08-18T19:00

2026-08-18T19:00

видео

украина

киев

владимир зеленский

давид арахамия

рустем умеров

верховная рада

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выборы на украине

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В новом выпуске "Зрада Экспресс" Дарина Боровик расскажет, как Давид Арахамия примерил корону "директора цирка" Верховной Рады и тайно строит предвыборную кампанию. Вы узнаете, как Рустем Умеров стал человеком-джойстиком, а также правду о реальных серых кардиналах Киева. О том, кто контролирует мысли Зеленского в его стерильном бункере и почему Елена Зеленская получила абсолютное "золотое право вето" над всем " змеиным кублом" — смотрите в новом выпуске "Зрада Экспресс" с Дариной Боровик.

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