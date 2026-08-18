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Киевский режим ежедневно нарушает принципы ядерной безопасности - Лихачев

Киевский режим ежедневно нарушает принципы ядерной безопасности - Лихачев - 18.08.2026 Украина.ру

Киевский режим ежедневно нарушает принципы ядерной безопасности - Лихачев

Ежедневными ударами по Запорожской АЭС и Энергодару киевский режим нарушает все принципы ядерной безопасности. Об этом 19 августа заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев

2026-08-18T18:58

2026-08-18T18:58

2026-08-18T18:58

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Глава "Росатома" сообщил журналистам, что не проходит и дня без ударов по Энергодару с подконтрольной киевскому режиму территории. "Нет дня, чтобы (ВСУ - ред.) не били по энергетической инфраструктуре (Энергодара - ред.), по станциям электроснабжения, водоснабжения, мобильной связи, по социальным объектам, будь то школы, магазины, детские сады. В общем, за эти годы боевики ВСУ "пристрелялись", что называется, к городу и продолжают это регулярно демонстрировать", - цитирует РИА Новости заявление Лихачева.Во вторник утром глава администрации города-спутника ЗАЭС Максим Пухов рассказал об атаке дронов ВСУ на людей, находившихся на остановке общественного транспорта - погиб один человек. Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о 17 пострадавших в результате удара."Любой человек, приезжающий сегодня в Энергодар на Запорожскую станцию, понимает, откуда исходит истинная угроза. Понимает, что эти удары буквально на грани, на шаг до катастрофы. И самое главное, понимает, что нарушается все пять базовых принципов, базовых столпов безопасности МАГАТЭ", - сказал Лихачев.Он констатировал отрицание киевским режимом заявленных главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципов - неприкосновенность инфраструктуры АЭС, свобода работы и перемещения персонала, а также право на принятие решений по электроснабжению и энергообеспечению российской станции."Практически все пять принципов, так или иначе, скомпрометированы. Виновник у этого только один - киевский режим", - подчеркнул гендиректор госкорпорации "Росатом".Также Украинскую "линию ядерного терроризма" раскритиковали в парламенте РоссииБольше новостей дня представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, энергодар, запорожская область, киев, рафаэль гросси, евгений балицкий, магатэ, вооруженные силы украины, росатом