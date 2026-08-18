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Киевский режим ежедневно нарушает принципы ядерной безопасности - Лихачев
Киевский режим ежедневно нарушает принципы ядерной безопасности - Лихачев - 18.08.2026 Украина.ру
Киевский режим ежедневно нарушает принципы ядерной безопасности - Лихачев
Ежедневными ударами по Запорожской АЭС и Энергодару киевский режим нарушает все принципы ядерной безопасности. Об этом 19 августа заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
2026-08-18T18:58
2026-08-18T18:58
2026-08-18T18:58
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энергодар
запорожская область
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магатэ
вооруженные силы украины
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Глава "Росатома" сообщил журналистам, что не проходит и дня без ударов по Энергодару с подконтрольной киевскому режиму территории. "Нет дня, чтобы (ВСУ - ред.) не били по энергетической инфраструктуре (Энергодара - ред.), по станциям электроснабжения, водоснабжения, мобильной связи, по социальным объектам, будь то школы, магазины, детские сады. В общем, за эти годы боевики ВСУ "пристрелялись", что называется, к городу и продолжают это регулярно демонстрировать", - цитирует РИА Новости заявление Лихачева.Во вторник утром глава администрации города-спутника ЗАЭС Максим Пухов рассказал об атаке дронов ВСУ на людей, находившихся на остановке общественного транспорта - погиб один человек. Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о 17 пострадавших в результате удара."Любой человек, приезжающий сегодня в Энергодар на Запорожскую станцию, понимает, откуда исходит истинная угроза. Понимает, что эти удары буквально на грани, на шаг до катастрофы. И самое главное, понимает, что нарушается все пять базовых принципов, базовых столпов безопасности МАГАТЭ", - сказал Лихачев.Он констатировал отрицание киевским режимом заявленных главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципов - неприкосновенность инфраструктуры АЭС, свобода работы и перемещения персонала, а также право на принятие решений по электроснабжению и энергообеспечению российской станции."Практически все пять принципов, так или иначе, скомпрометированы. Виновник у этого только один - киевский режим", - подчеркнул гендиректор госкорпорации "Росатом".Также Украинскую "линию ядерного терроризма" раскритиковали в парламенте РоссииБольше новостей дня представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, энергодар, запорожская область, киев, рафаэль гросси, евгений балицкий, магатэ, вооруженные силы украины, росатом
Новости, Энергодар, Запорожская область, Киев, Рафаэль Гросси, Евгений Балицкий, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Росатом
Киевский режим ежедневно нарушает принципы ядерной безопасности - Лихачев
Ежедневными ударами по Запорожской АЭС и Энергодару киевский режим нарушает все принципы ядерной безопасности. Об этом 19 августа заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Глава "Росатома" сообщил журналистам, что не проходит и дня без ударов по Энергодару с подконтрольной киевскому режиму территории.
"Нет дня, чтобы (ВСУ - ред.) не били по энергетической инфраструктуре (Энергодара - ред.), по станциям электроснабжения, водоснабжения, мобильной связи, по социальным объектам, будь то школы, магазины, детские сады. В общем, за эти годы боевики ВСУ "пристрелялись", что называется, к городу и продолжают это регулярно демонстрировать", - цитирует РИА Новости заявление Лихачева.
Во вторник утром глава администрации города-спутника ЗАЭС Максим Пухов рассказал об атаке дронов ВСУ на людей, находившихся на остановке общественного транспорта - погиб один человек. Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о 17 пострадавших в результате удара.
"Любой человек, приезжающий сегодня в Энергодар на Запорожскую станцию, понимает, откуда исходит истинная угроза. Понимает, что эти удары буквально на грани, на шаг до катастрофы. И самое главное, понимает, что нарушается все пять базовых принципов, базовых столпов безопасности МАГАТЭ", - сказал Лихачев.
Он констатировал отрицание киевским режимом заявленных главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципов - неприкосновенность инфраструктуры АЭС, свобода работы и перемещения персонала, а также право на принятие решений по электроснабжению и энергообеспечению российской станции.
"Практически все пять принципов, так или иначе, скомпрометированы. Виновник у этого только один - киевский режим", - подчеркнул гендиректор госкорпорации "Росатом".
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