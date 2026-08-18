https://ukraina.ru/20260818/reyn-i-dunay-gibnut-rekordnaya-evropeyskaya-zasukha-bt-po-ukraine-1082588009.html

Рейн и Дунай гибнут: рекордная европейская засуха бьёт по Украине

Рейн и Дунай гибнут: рекордная европейская засуха бьёт по Украине - 18.08.2026 Украина.ру

Рейн и Дунай гибнут: рекордная европейская засуха бьёт по Украине

Европу охватила засуха, которая приняла в регионе невиданные масштабы. Основные водные артерии Европейского союза прекратили нормально функционировать, что... Украина.ру, 18.08.2026

2026-08-18T13:32

2026-08-18T13:32

2026-08-18T15:04

эксклюзив

мир без границ

дунай

европа

германия

грета тунберг

урсула фон дер ляйен

ес

украина

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/12/1082588263_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dabfd5087a81e9a735901eb444a3625.jpg

Европу охватила засуха, которая приняла в регионе невиданные масштабы. Основные водные артерии Европейского союза прекратили нормально функционировать, что создаёт дополнительные проблемы украинской экономике.Сегодня можно констатировать: Европа не сталкивалась с подобной засухой ни разу за всю историю наблюдений. Экстремальная жара, охватившая регион в июне и июле, сократила осадки до минимума. Основные европейские реки питаются за счёт таяния альпийских ледников, но они потеряли значительную часть своей площади в последние годы, в результате глобального потепления – что привело к по-настоящему драматической ситуации.Уровень воды в Рейне на участке около немецкого города Кауб в земле Рейнланд-Пфальц опустился до рекордных шести сантиметров относительно условной нулевой точки. Судоходство на этом участке полностью остановлено – для прохода судов с обычной осадкой необходим уровень не менее семидесяти сантиметров. Фактически река оказалась разделена на две части, вода в е` низовьях продолжает спадать.Эксперты называют сложившееся положение критическим. 64% гидроизмерительных постов на Рейне заявили на выходных об "экстремально низком" уровне воды. Река может погибнуть, превратившись до зимы в цепочку изолированных водоёмов. Организация по контролю за уровнем воды в Баден-Вюртемберге (NIZ) предупреждает: "ожидается, что ситуация будет усугубляться", отмечая, что на неё не повлияют даже выпавшие дожди. Потому что пересохшая почва впитает в себя всю влагу, и уровень грунтовых вод практически не изменится.Природное бедствие наносит европейской экономике огромный ущерб, нарушая транспортные поставки основных предприятий. 80% внутренних грузовых перевозок на территории Германии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга так или иначе связаны с транспортной артерией Рейна. Немецкая пресса отмечает: каждое речное судно перевозит столько же, сколько могут перевезти примерно 50 большегрузных автомобилей. А железные дороги, которые работают в ФРГ далеко не блестяще, не в состоянии заменить речной трафик.То же самое наблюдается сегодня на Эльбе. В земле Саксония-Анхальт река обмелела до рекордного показателя – её уровень составляет 41 сантиметр. В водах Эльбы давно уже показались печально знаменитые "голодные камни". Это большие валуны, на которых в течение столетий фиксировали самые низкие уровни воды. Они поднимались над рекой во время прошедших засух, за которыми обычно следовали неурожаи. Но нанесённые на валуны отметки показывают, что вода в Эльбе не опускалась настолько низко даже в стародавние времена.Обмелел даже полноводный Дунай, питающийся за счет притоков с Балканских гор, Карпат и альпийской горной системы. Кадры из Болгарии показывают, что главная река Европы изменилась до неузнаваемости. Она с трудом пробирается по своему обмелевшему руслу, где показались затопленные во время двух мировых войн суда, кладка древнеримских сооружений и кости вымерших мамонтов.Всё говорит о том, что Дунай не опускался до такого уровня уже много веков. Историки подтверждают это предположение, не обнаружив в хрониках записей о засухе такого масштаба. В бассейне Дуная происходит настоящий экологический коллапс, и обмеление огромной реки неизбежно принесет Евросоюзу огромные финансовые убытки, которые предварительно оцениваются в десятки миллиардов – усугубляя инфляцию и способствуя дальнейшему падению ВВП.Энергетика уже находится в критической ситуации. Румынские власти полностью остановили атомную электростанцию "Чернаводэ", поскольку снижение уровня реки не дает возможности охлаждать её ядерные реакторы.Европейские инженеры провели на Дунае экстренные гидротехнические работы стоимостью более двух миллионов евро. Они взорвали прибрежные скалы и затопили четыре баржи, заполненные камнями, чтобы устроить возле станции искусственную запруду. Но эти усилия не принесли результатов – Румыния уже начала покупать электроэнергию в других странах.То же самое происходит в Венгрии, на атомной электростанции "Пакш". Венгерские власти снизили её мощность до минимума и пытались создать на реке пороги – с помощью загруженных балластом барж. Но уровень в Дунае продолжает снижаться, и в Будапеште предупредили о возможной остановке АЭС, которая сорок четыре года исправно обеспечивала венгров электроэнергией."Вторник и среда будут критическими днями, потому что ожидается, что к этому времени уровень воды в реке упадет ещё на 14-15 сантиметров. В настоящее время мы находимся в девяти сантиметрах от уровня, при котором турбина атомной электростанции "Пакш" будет остановлена", – сообщил об этом венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.Резкое подорожание электроэнергии приводит к коллапсу промышленного производства и одновременно бьёт по европейским аграриям. По данным газеты The New York Times, автомобильные концерны Dacia и Ford срочно остановили румынские сборочные линии, чтобы не работать себе в убыток. Издание Politico отмечает, что на Дунае почти прекратился экспорт зерна. А это, среди прочего, ударило по экономике Украины, которая пыталась вывозить зерновые через свои дунайские гавани.Европе угрожает нехватка питьевой воды, что однозначно приведет к повышению цен на коммунальные услуги. По данным немецкой прессы, вода в кране бюргеров подорожает сразу на 30%. Расходы на модернизацию системы водоснабжения, которую собираются приспособить к условиям затяжной засухи, предварительно оцениваются в 14 миллиардов евро. А правительство ФРГ определенно рассчитывает переложить убытки на рядовых потребителей.Власти Кёльна ввели ограничения на забор воды из ручьев и рек частными лицами, угрожая нарушителям штрафами на сумму до 50 тысяч евро. Это вызывает у немцев резкое возмущение. Газеты сообщают, что партия "Зеленых" выбросила на местные выборы в пострадавшей от засухи Саксонии-Анхальт 2,3 миллиона евро, которые очень пригодились бы для гидротехнических работ. А действия министра окружающей среды Германии Карстена Шнайдера, прибывшего сегодня с визитом в Киев, спровоцировали у него на родине шквал насмешек. Потому что немецкий чиновник фактически сбежал на Украину от охватившего его страну кризиса.Европейская бюрократия бессильна перед лицом экологической катастрофы. Брюссель не прилагает для ее преодоления никаких реальных усилий.Грета Тунберг благополучно забыта – ее отменили за участие в протестах против строительства немецких военных заводов и разрушения сектора Газа. Команда Урсулы фон дер Ляйен надеется сейчас исключительно на предстоящие осенние ливни. Но это не решит проблему, и эксперты предупреждают, что в следующем году Европа может столкнуться лицом к лицу с еще более катастрофической засухой.Читайте подробности в статье: Экономика Украины и война: экспорт усыхает, склады горят, цены растут

https://ukraina.ru/20260804/zhara-v-evrope-grozit-skachkom-tsen-na-produkty---guardian-1082153092.html

https://ukraina.ru/20260818/polskiy-rynok-rukhnet-esch-odna-ssora-kieva-s-varshavoy-1082569942.html

мир без границ

дунай

европа

германия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, мир без границ, дунай, европа, германия, грета тунберг, урсула фон дер ляйен, ес, украина, politico