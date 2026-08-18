Пассажир эвакуировался со своей резиновой подругой с поезда под Киевом - 18.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260818/passazhir-evakuirovalsya-so-svoey-rezinovoy-podrugoy-s-poezda-pod-kievom-1082598822.html
Пассажир эвакуировался со своей резиновой подругой с поезда под Киевом
Пассажир эвакуировался со своей резиновой подругой с поезда под Киевом - 18.08.2026 Украина.ру
Пассажир эвакуировался со своей резиновой подругой с поезда под Киевом
Любимую не бросил в тревожной ситуации пассажир украинского поезда. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-18T17:44
2026-08-18T17:44
новости
киев
украина
россия
украина.ру
воздушная тревога
ситуация на украине
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/12/1082598875_0:225:694:615_1920x0_80_0_0_0e07ab270cd85dbf8ca066d2ced21ff2.jpg
"Один из пассажиров эвакуировался вместе со своей резиновой подругой во время эвакуации поезда под Киевом", - сказано в публикации.Телеграм-канал сообщает о продолжающейся воздушной тревоге в Киеве и области.Официальная карта воздушных тревог на Украине содержит также обозначения опасности в Черниговской и Винницкой областях. Кроме того, на карте украинского министерства обозначена опасность воздушных ударов в Крыму и четырёх областях России. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/12/1082598875_0:112:694:633_1920x0_80_0_0_692411c923be4d526740991cc765f6e6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, россия, украина.ру, воздушная тревога, ситуация на украине, железная дорога
Новости, Киев, Украина, Россия, Украина.ру, воздушная тревога, ситуация на Украине, железная дорога

Пассажир эвакуировался со своей резиновой подругой с поезда под Киевом

17:44 18.08.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Любимую не бросил в тревожной ситуации пассажир украинского поезда. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру
"Один из пассажиров эвакуировался вместе со своей резиновой подругой во время эвакуации поезда под Киевом", - сказано в публикации.
Телеграм-канал сообщает о продолжающейся воздушной тревоге в Киеве и области.
Официальная карта воздушных тревог на Украине содержит также обозначения опасности в Черниговской и Винницкой областях. Кроме того, на карте украинского министерства обозначена опасность воздушных ударов в Крыму и четырёх областях России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаРоссияУкраина.рувоздушная тревогаситуация на Украинежелезная дорога
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:06"Тупиковый вариант": эксперт о провале переговорной стратегии Запада
18:00Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа
17:44Пассажир эвакуировался со своей резиновой подругой с поезда под Киевом
17:38"Россия одергивает провокаторов": Данилов оценил риски эскалации и позицию Британии
17:24"Борис Джонсон — не показатель": Данилов о попытке британских элит отойти от конфликта на Украине
17:22Автомобили ВСУ догорают в Печенегах - "Северный ветер"
17:09ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть жертвы
16:50Украинцы в шоке: прокуроры-инвалиды обдурили государство и выкачивают из страны миллионы
16:45Полковник Геннадий Алехин: Россия проводит наступление под Харьковом, затягивая горловины огневых мешков
16:37"Прокси-альянсы НАТО": военный эксперт о новых угрозах России на Дальнем Востоке
16:08"Флагман милитаризации": Япония пересматривает итоги Второй мировой войны — эксперт
16:01Генерал украинского ГУР рассказал о новых дронах и планах Кремля
16:0070 лет "второй коренизации" в спорте. Хрущёв и сборная Украины на Спартакиаде народов СССР
15:54"Вышел из дома — и не вернулся": на Украине мобилизовали опекуна девочки-сироты
15:46Единый стандарт для ударов по России: США открывают арсеналы для европейской артиллерии
15:36Поиск пропавших без вести, спортивный туризм в Новороссии. 18 августа, утренний эфир
15:30Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров
15:21Украинскую "линию ядерного терроризма" раскритиковали в парламенте России
14:59ВСУ атаковали велосипедистов дронами - глава ЛНР
14:38Украинские военкомы мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма
Лента новостейМолния