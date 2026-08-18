https://ukraina.ru/20260818/passazhir-evakuirovalsya-so-svoey-rezinovoy-podrugoy-s-poezda-pod-kievom-1082598822.html

Пассажир эвакуировался со своей резиновой подругой с поезда под Киевом

Пассажир эвакуировался со своей резиновой подругой с поезда под Киевом - 18.08.2026 Украина.ру

Пассажир эвакуировался со своей резиновой подругой с поезда под Киевом

Любимую не бросил в тревожной ситуации пассажир украинского поезда. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-18T17:44

2026-08-18T17:44

2026-08-18T17:44

новости

киев

украина

россия

украина.ру

воздушная тревога

ситуация на украине

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/12/1082598875_0:225:694:615_1920x0_80_0_0_0e07ab270cd85dbf8ca066d2ced21ff2.jpg

"Один из пассажиров эвакуировался вместе со своей резиновой подругой во время эвакуации поезда под Киевом", - сказано в публикации.Телеграм-канал сообщает о продолжающейся воздушной тревоге в Киеве и области.Официальная карта воздушных тревог на Украине содержит также обозначения опасности в Черниговской и Винницкой областях. Кроме того, на карте украинского министерства обозначена опасность воздушных ударов в Крыму и четырёх областях России. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

киев

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, россия, украина.ру, воздушная тревога, ситуация на украине, железная дорога