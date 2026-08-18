https://ukraina.ru/20260818/passazhir-evakuirovalsya-so-svoey-rezinovoy-podrugoy-s-poezda-pod-kievom-1082598822.html
Пассажир эвакуировался со своей резиновой подругой с поезда под Киевом
Пассажир эвакуировался со своей резиновой подругой с поезда под Киевом - 18.08.2026 Украина.ру
Пассажир эвакуировался со своей резиновой подругой с поезда под Киевом
Любимую не бросил в тревожной ситуации пассажир украинского поезда. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-18T17:44
2026-08-18T17:44
2026-08-18T17:44
новости
киев
украина
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украина.ру
воздушная тревога
ситуация на украине
железная дорога
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"Один из пассажиров эвакуировался вместе со своей резиновой подругой во время эвакуации поезда под Киевом", - сказано в публикации.Телеграм-канал сообщает о продолжающейся воздушной тревоге в Киеве и области.Официальная карта воздушных тревог на Украине содержит также обозначения опасности в Черниговской и Винницкой областях. Кроме того, на карте украинского министерства обозначена опасность воздушных ударов в Крыму и четырёх областях России. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, россия, украина.ру, воздушная тревога, ситуация на украине, железная дорога
Новости, Киев, Украина, Россия, Украина.ру, воздушная тревога, ситуация на Украине, железная дорога
Пассажир эвакуировался со своей резиновой подругой с поезда под Киевом
Любимую не бросил в тревожной ситуации пассажир украинского поезда. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру
"Один из пассажиров эвакуировался вместе со своей резиновой подругой во время эвакуации поезда под Киевом", - сказано в публикации.
Телеграм-канал сообщает о продолжающейся воздушной тревоге в Киеве и области.
Официальная карта воздушных тревог на Украине содержит также обозначения опасности в Черниговской и Винницкой областях. Кроме того, на карте украинского министерства обозначена опасность воздушных ударов в Крыму и четырёх областях России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.