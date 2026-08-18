https://ukraina.ru/20260818/soobrazili-na-troikh-zapad-upuskaet-unikalnyy-shans-kotoryy-dala-emu-ukraina-1082598441.html

Сообразили на троих: Запад упускает уникальный шанс, который дала ему Украина

Сообразили на троих: Запад упускает уникальный шанс, который дала ему Украина - 18.08.2026 Украина.ру

Сообразили на троих: Запад упускает уникальный шанс, который дала ему Украина

Если бы американские и европейские чиновники не воспринимали переговорный процесс по Украине как способ сдерживания России, cмогли бы добиться более выгодного для себя результата.

2026-08-18T18:17

2026-08-18T18:17

2026-08-18T18:17

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Спустя год после саммита в Анкоридже, который не помог приблизиться к урегулированию украинского кризиса, американское руководство надеется преодолеть дипломатический тупик за счёт участия неожиданных переговорщиков. По информации источников газеты Financial Times, речь о председателе комиссии по изящным искусствам США (соответствует министру культуры) Родни Мимс Кук, в июне возглавившем первую за много лет официальную делегацию США на ПМЭФ.Официальной его целью на форуме было укрепление двусторонних культурных связей. На самом же деле поездка в Санкт-Петербург имела "глубокий символический смысл, указывающий на перспективу возрождения дипломатии", пишет Financial Times. То есть Кука направили, чтобы провести тайные переговоры с представителями Кремля по завершению конфликта на Украине, в частности — с советником президента РФ Антоном Кобяковым.Ведут ли США и Россию тихую дипломатию: с таким вопросом журналист Павел Зарубин обратился к помощнику президента Юрию Ушакову, на протяжении почти 10 лет занимавшего пост посла России в США,. Ушаков ответил: "Дипломатия всегда ведётся по-тихому. Если о чём-то громко говорят, это уже не дипломатия, это уже публичные заявления".Украинский кризис, активная фаза которого насчитывает более 10 лет, — очень сложная история. В одночасье найти его решение практически невозможно. Однако Вашингтон, при всём своём миротворческом стремлении, не прекращает поставлять Украине оружие. А о переговорах вспоминает, когда ему это выгодно — например, перед выборами в Конгресс. Активизировать украинский переговорный трек сейчас пытаются не только американцы, но и европейцы. Франция, Германия и Великобритания, как узнала американская газета The New York Times, разрабатывают собственный переговорный формат."Урегулирование ситуации на Украине и отношения с Россией слишком важны для Европы, чтобы бесконечно полагаться на администрацию Трампа, которая выглядит всё более непредсказуемой, заявили чиновники на условиях анонимности. Они (эти 3 страны – ред.) хотят гарантировать, что Вашингтон и Москва не заключат никакой сделки за их спиной", — сообщают авторы статьи.И тут же отмечается, что Франция, Германия, Великобритания, считающие, что именно они должны быть основными участниками переговоров от лица Европы, составляют ядро "коалиции желающих", которая помогает Украине, а также разработали варианты гарантий безопасности для страны после урегулирования конфликта.Получается, Лондон, Париж и Берлин на троих распланировали, как должна развиваться ситуация вокруг Украины, причём на несколько лет вперёд. А теперь переживают, что Россия и США могут заключить сделку за их спиной?Кроме того, упомянутая тройка стран ожидает, что любые переговоры с Москвой будут вестись под руководством Вашингтона, а нужны они, потому что "Кремль наращивает количество ракетных ударов по Украине", в то время как ВСУ испытывают острую нехватку средств противовоздушной обороны. Механизм практически тот же, что и в истории с Минскими соглашениями: замедлить динамику на фронте за счёт переключения внимания на дипломатические консультации. Такое уже было."Для Европы ставки чрезвычайно высоки. Украина — серьёзная проблема в сфере безопасности, победа России приведёт к тяжёлым последствиям. В то же время Трамп ясно дал понять, что ответственность за судьбу Украины лежит на европейцах. Европа уже финансирует боевые действия, ожидается, что после любого урегулирования она предоставит Киеву гарантии безопасности", — поясняет The New York Times.Англосаксы не хотят победы России — это давно не секрет. Россия победит – их планы пойдут под откос. Вот всё, что нужно знать о стремлении европейцев занять место за столом переговоров."Европейский союз, который принял 21-й пакет санкций против Москвы и контролирует основную часть замороженных российских активов, должен будет сыграть свою роль. Оба этих вопроса станут ключевыми для любого дипломатического решения", — добавляет The New York Times.Однако незаконная блокировка активов и введение беспрецедентного количества ограничительных мер никак не вяжутся с понятием "дипломатическое решение". Более того, Евросоюз готовит самый масштабный с 2022 года пакет антироссийских санкций, объявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt. Если пакет примут, то количество физических и юридических лиц, попавших под санкции, увеличится ещё на треть."Давление необходимо усилить", — прямо заявила Каллас.Если предыдущие пакеты не помогли добиться желаемого, насколько вероятно, что сможет 22-й? Почему еврочиновники не могут осознать, что что-то пошло не так? На этот вопрос ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: "По такому же принципу жила Шапокляк: "Кто людям помогает, тот тратит время зря — хорошими делами прославиться нельзя".Хотя как раз хорошими делами европейцы и могли бы прославиться, если бы действительно были настроены на серьёзные переговоры."Русские усилили свою стратегическую воздушную кампанию против Украины, а затем закрыли порт Одессы. Это разрушительно для будущего Украины. Если вы собираетесь выйти из этого состояния, я думаю, нужно сесть за стол переговоров с русскими и сказать: давайте обсудим, какой должна быть архитектура безопасности Европы, что отвечает нашим общим интересам", — предлагает бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб.Россия ещё в период президентства Дмитрия Медведева, во времена администрации Барака Обамы, представила проект договора, в котором говорилось, что одним из главных основополагающих принципов европейского договора о безопасности должен быть принцип неделимости безопасности, напоминает Биб. А затем, в конце 2021 года президент страны Владимир Путин и российское правительство представили США и НАТО два проекта договоров, в которых также был выделен этот принцип."На мой взгляд, в этом и состоит суть дипломатического процесса", — подчеркнул эксперт.Схожую точку зрения озвучила итальянская газета Il Fatto Quotidiano: "Даже ребенку ясно, что единственно возможная политика безопасности для Европы — это диалог с Россией, прекращение бессмысленной резни украинцев, принятие компромиссного территориального мира на Украине и, прежде всего, переговоры с Москвой о новой европейской архитектуре безопасности и сбалансированном и контролируемом разоружении".Но — не захотели по-хорошему, России не оставили выбора, о чём неоднократно говорил Владимир Путин.Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен, комментируя попытки Франции, Германии и Великобритании разработать собственный формат для урегулирования ситуации на Украине, сказал: "Европейские лидеры продолжают бойкотировать дипломатию, но при этом боятся быть отстранёнными от будущих переговоров".Если Европа становится полноценным актором процесса по Украине, от её лица должен говорить тот, которому доверяют все страны континента. Ни о Франции, ни о Германии, ни о покинувшей ЕС Великобритании сейчас так сказать нельзя. Со слов трёх европейских чиновников в беседе с The New York Times, некоторые государства, в частности республики Балтии и Венгрия, не полностью доверяют Германии и Франции, а также сомневаются, что они смогут должным образом представлять их интересы на потенциальных переговорах по украинскому урегулированию.Читайте также Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено

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https://ukraina.ru/20260605/karin-knaysl-evropa-ukrala-buduschee-u-svoikh-grazhdan-1079884977.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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эксклюзив, россия, украина, европа, сша, переговоры, владимир путин, мелания трамп, мария львова-белова, вооруженные силы украины, пмэф