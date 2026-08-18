https://ukraina.ru/20260818/terrarium-zatryaslo-zelenskiy-ostatsya-bez-vazhnykh-polnotsennykh-ministrov-1082590200.html

Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров

Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров - 18.08.2026 Украина.ру

Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров

У возобновившей 18 августа работу Верховной Рады появилась своя фишка. И это не осада со стороны картонного майдана, требующего вернуть в кресло отставленного... Украина.ру, 18.08.2026

2026-08-18T15:30

2026-08-18T15:30

2026-08-18T15:30

украина

сша

запад

владимир зеленский

давид арахамия

михаил федоров

мид

набу

сбу

весь скачко

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У возобновившей 18 августа работу Верховной Рады появилась своя фишка. И это не осада со стороны картонного майдана, требующего вернуть в кресло отставленного министра обороны Михаила Федорова. Тут как раз все понятно: политические гастарбайтеры из продажных грантоедов обычно не спорят, куда им идти "бороться за нэньку": куда пошлют за проплату малую – туда и идут.Дело в другом. Во-первых, в парламенте вполне может начаться бунт на корабле, неонацистская фронда в чистом виде: может не хватить голосов за утверждение министров – обороны Евгения Хмары и иностранных дел Андрея Сибигу. В новое укро-правительство Сергея Корецкого, уже утверждённое парламентом, этих двоих рекомендовал сам недопрезидент Владимир Зеленский. Но министров могут не утвердить, показав козью морду главе режима и подвесив их в раздражающей неопределённости, имеющей самые непредвиденные и опасные последствия.Уже известно, что 18 августа Зеленский долго не решался вносить кандидатуры нужных министров. А когда то ли внёс, то ли только собирается это сделать, голосование всё равно перенесли на 19 августа. Обработка депутатского корпуса продолжается. Не исключено, "аргументы" уже рассовывают по конвертам, чтобы ознакомление с ними было более убедительным и продуктивным. Но не факт, что результат будет положительным.Во-вторых, под давлением Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут переизбрать главу фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давида Арахамия, против которого готовится уголовное преследование за подкуп депутатов. В эфире своего YouTube-канала журналист некто Юрий Николов поведал: "Детективы получили судебное разрешение на взятие биологических образцов у помощников Давида Арахамия. О чем идет речь? А речь идет о деле о подкупе народных депутатов, выплатах гигантских зарплат в конвертах, что фактически является коррупцией".И дело, как вы понимаете, не в том, что одного народного "обобранца" (от слова "обобрать", которое на Украине в отношении депутатов служит синонимом глагола "избрать") хотят отправить на помойку, чтобы на его место избрать более верного и преданного "нукера". Арахамия – это вам не мелочь по карманам тырить, не простой депутат. Он давным давно согласованный с США "смотрящий" за пропрезидентской фракцией, значит, должен по заказу спонсоров и заказчиков то ли поддерживать недопрезидента Зеленского, то ли топить его инициативы, предупреждая, что тот где-то оступился и отошёл от линии "вашингтонского обкома".А тут, получается, "ах какого" человека – и взашей. Это нехороший и пока не очень понятный симптом насчёт расклада сил и влияния в парламенте, который остаётся единственным легитимным органом власти неонацистской Украины.Что это значит? То ли Арахамия переметнулся от соросятских кругов к глобалистам – и его одёргивают. То ли НАБУ переметнулось от США, например, к Великобритании, а в Лондоне замутили кадровые перестановки на Украине себе на пользу. То ли Зеленский опять пошёл ва-банк, кусает руку дающего и хочет попытаться подчинить себе фракцию "слуг" и принять требуемые от него так называемые "реформаторские законы". За них обещают деньги в ЕС и не допустить давления в вопросе восстановления того же Фёдорова в кресле министра.Но даже не это главное. Взрыв в зале под куполом может быть совсем другого характера. Если против Арахамия возбудят уголовное дело по опасной статье, это будет означать, что посягнули на самое святое – на главный принцип принятия решения в парламенте и вообще на Украине. А он, этот принцип, прост, как извилины в депутатских головах, и давно апробирован многолетней практикой времен независимости: на Украине надёжнее всего принимаются решения, за которые депутатам заплатили. То есть занесли пухлые пакеты с параллельной зарплатой, за что и хотят наказать Арахамия. А это чревато срывом всего: у депутатов – всё просто, не подмажешь – не поедешь, остановится вся законодательная работа. Она и так нужна Украине, катящейся в пропасть, как зайцу стоп-сигнал. Но если вообще не будет ничего регулироваться, – вообще край…И кроме возникновения и укрепления политической связки Федоров-Арахамия, однозначно подтачивающей власть Зеленского, есть и другие негативные для режима и его предводителя последствия, о которых есть намёк выше.Дело не в кандидатурах. Эти люди – никто, зовут их никак. Но они – плоть от плоти режима, его опора и надёжа, приводные ремни и исполнительные винтики от других более дальних шестёренок за пределами Украины.Посудите сами: генерал-майор Хмара – типичный каратель режима и террорист, который долгое время находился в тени и пил кровь собственного народа из-за ширмочки прежних должностей. Он в прошлом – начальник Центра спецопераций "А" СБУ, ответственных за террористические атаки, а с января текущего года – и. о. председателя всей СБУ. Призван Зеленским как последний, или предпоследний, чистильщик против всех недовольных фюрером.И. о. главы МИД Украины Сибига – дипломат львовской школы, что само по себе уже маркер, достойный слёз и печали: это такие патриоты на службе режима, что клейма негде ставить. Под крики о ненасытной любви к Украине они работают на того, кто больше заплатит – и себе на карман, разумеется.До назначения министром иностранных дел в 2024 году Сибига прошёл многие бюрократические должности в системе МИД, но лавров особых не снискал. Высшая его чисто дипломатическая должность – почти 5 лет посол Украины в Турции, откуда его в 2021 году и рекрутировали служить непосредственно Зеленскому. То есть в Офис президента (ОПУ) – заместителем главы. Там он трудился, пока Зеленскому не надоел тогдашний глава МИД Дмитрий Кулеба.Но для Зеленского и выживаемости его режима эти должности – крайне важны. Хмара и Сибига – ответственные и за снабжение, и за воровство, но правильное. Министр обороны – человек при должности, который отвечает за приёмку и оприходование всех грузов с оружием и техникой, которая поступает и ещё долго будет поступать с Запада. Глава Минобороны должен так создавать и курировать серые и прочие схемы нелегального трафика поступаемого в Украину оружия, чтобы и ВСУ в окопах СВО перепадало, и контрабандисты по всему миру были довольны, и на счета Зеленского и его приближенной компашки исправно капало. Это трудная задача, не каждому по плечу.А Сибига должен будет носиться по миру и выпрашивать, дипломатически обеспечивать выделение помощи Украине – и оружием, и деньгами. И у Сибиги это худо-бедно получалось.Но для пущей убедительности в глазах потенциальных партнёров и для хоть какой-то гарантии соблюдения договорённостей об откатах для них министры должны обладать максимальной легитимностью. То есть хотя бы быть утверждёнными в парламенте. А Рада, как видим, такое важное дело срывает, саботирует утверждение, требуя и себе мзду.Сам Зеленский еще раньше обозначил свою хотелку с Хмарой и Сибигой: они, мол, мне и стране нужны, потому что нам всем важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики.Другая потребность Зеленского – необходимость сохранить верность и единодушие команды, собранной из более-менее проверенных и преданных людей. Потому что и Запад говорит об обновлении украинской власти, и дома под боком вырастают конкуренты – и так бьют копытом, что, как видим, даже проверенные кадры приходится одёргивать, стравливать друг с другом и натравливать на них западных кураторов. Которые еще не определились, на кого ставить и нужно ли убирать Зеленского.Кого же Зеленский боится больше всего? Судя по всему, Фёдорова, все еще рвущегося во власть и не прошедшего такую обработку и обезличивающую "шлифовку", которой подвергся трусливый и нерешительный, сидящий за спиной британских кураторов экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Зеленский уже понял: чем дольше он держится за кресло, решительно отбрасывая от него незадачливых соискателей, тем больше ему доверия. Хотя бы по принципу "на переправе коней не меняют". А тут не переправа – тут война с Россией, на которой Зеленский и строит свою карьеру, справляясь с кровопролитием.

https://ukraina.ru/20260818/kto-ne-spryatalsya---zelenskiy-ne-vinovat-chto-ne-tak-s-massovoy-evakuatsiey-na-ukraine-1082587493.html

https://ukraina.ru/20260817/ukraina-za-nedelyu-tramp-kak-garant-nezavisimosti-ultimatum-fdorova-i-igry-zelenskogo-1082535338.html

https://ukraina.ru/20260814/sos-ot-zelenskogo-kiev-sam-podskazyvaet-kak-sebya-pobedit-1082492785.html

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украина, сша, запад, владимир зеленский, давид арахамия, михаил федоров, мид, набу, сбу, весь скачко, мнения