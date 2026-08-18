Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров - 18.08.2026 Украина.ру
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Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров
Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров - 18.08.2026 Украина.ру
Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров
У возобновившей 18 августа работу Верховной Рады появилась своя фишка. И это не осада со стороны картонного майдана, требующего вернуть в кресло отставленного... Украина.ру, 18.08.2026
2026-08-18T15:30
2026-08-18T15:30
украина
сша
запад
владимир зеленский
давид арахамия
михаил федоров
мид
набу
сбу
весь скачко
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У возобновившей 18 августа работу Верховной Рады появилась своя фишка. И это не осада со стороны картонного майдана, требующего вернуть в кресло отставленного министра обороны Михаила Федорова. Тут как раз все понятно: политические гастарбайтеры из продажных грантоедов обычно не спорят, куда им идти "бороться за нэньку": куда пошлют за проплату малую – туда и идут.Дело в другом. Во-первых, в парламенте вполне может начаться бунт на корабле, неонацистская фронда в чистом виде: может не хватить голосов за утверждение министров – обороны Евгения Хмары и иностранных дел Андрея Сибигу. В новое укро-правительство Сергея Корецкого, уже утверждённое парламентом, этих двоих рекомендовал сам недопрезидент Владимир Зеленский. Но министров могут не утвердить, показав козью морду главе режима и подвесив их в раздражающей неопределённости, имеющей самые непредвиденные и опасные последствия.Уже известно, что 18 августа Зеленский долго не решался вносить кандидатуры нужных министров. А когда то ли внёс, то ли только собирается это сделать, голосование всё равно перенесли на 19 августа. Обработка депутатского корпуса продолжается. Не исключено, "аргументы" уже рассовывают по конвертам, чтобы ознакомление с ними было более убедительным и продуктивным. Но не факт, что результат будет положительным.Во-вторых, под давлением Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут переизбрать главу фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давида Арахамия, против которого готовится уголовное преследование за подкуп депутатов. В эфире своего YouTube-канала журналист некто Юрий Николов поведал: "Детективы получили судебное разрешение на взятие биологических образцов у помощников Давида Арахамия. О чем идет речь? А речь идет о деле о подкупе народных депутатов, выплатах гигантских зарплат в конвертах, что фактически является коррупцией".И дело, как вы понимаете, не в том, что одного народного "обобранца" (от слова "обобрать", которое на Украине в отношении депутатов служит синонимом глагола "избрать") хотят отправить на помойку, чтобы на его место избрать более верного и преданного "нукера". Арахамия – это вам не мелочь по карманам тырить, не простой депутат. Он давным давно согласованный с США "смотрящий" за пропрезидентской фракцией, значит, должен по заказу спонсоров и заказчиков то ли поддерживать недопрезидента Зеленского, то ли топить его инициативы, предупреждая, что тот где-то оступился и отошёл от линии "вашингтонского обкома".А тут, получается, "ах какого" человека – и взашей. Это нехороший и пока не очень понятный симптом насчёт расклада сил и влияния в парламенте, который остаётся единственным легитимным органом власти неонацистской Украины.Что это значит? То ли Арахамия переметнулся от соросятских кругов к глобалистам – и его одёргивают. То ли НАБУ переметнулось от США, например, к Великобритании, а в Лондоне замутили кадровые перестановки на Украине себе на пользу. То ли Зеленский опять пошёл ва-банк, кусает руку дающего и хочет попытаться подчинить себе фракцию "слуг" и принять требуемые от него так называемые "реформаторские законы". За них обещают деньги в ЕС и не допустить давления в вопросе восстановления того же Фёдорова в кресле министра.Но даже не это главное. Взрыв в зале под куполом может быть совсем другого характера. Если против Арахамия возбудят уголовное дело по опасной статье, это будет означать, что посягнули на самое святое – на главный принцип принятия решения в парламенте и вообще на Украине. А он, этот принцип, прост, как извилины в депутатских головах, и давно апробирован многолетней практикой времен независимости: на Украине надёжнее всего принимаются решения, за которые депутатам заплатили. То есть занесли пухлые пакеты с параллельной зарплатой, за что и хотят наказать Арахамия. А это чревато срывом всего: у депутатов – всё просто, не подмажешь – не поедешь, остановится вся законодательная работа. Она и так нужна Украине, катящейся в пропасть, как зайцу стоп-сигнал. Но если вообще не будет ничего регулироваться, – вообще край…И кроме возникновения и укрепления политической связки Федоров-Арахамия, однозначно подтачивающей власть Зеленского, есть и другие негативные для режима и его предводителя последствия, о которых есть намёк выше.Дело не в кандидатурах. Эти люди – никто, зовут их никак. Но они – плоть от плоти режима, его опора и надёжа, приводные ремни и исполнительные винтики от других более дальних шестёренок за пределами Украины.Посудите сами: генерал-майор Хмара – типичный каратель режима и террорист, который долгое время находился в тени и пил кровь собственного народа из-за ширмочки прежних должностей. Он в прошлом – начальник Центра спецопераций "А" СБУ, ответственных за террористические атаки, а с января текущего года – и. о. председателя всей СБУ. Призван Зеленским как последний, или предпоследний, чистильщик против всех недовольных фюрером.И. о. главы МИД Украины Сибига – дипломат львовской школы, что само по себе уже маркер, достойный слёз и печали: это такие патриоты на службе режима, что клейма негде ставить. Под крики о ненасытной любви к Украине они работают на того, кто больше заплатит – и себе на карман, разумеется.До назначения министром иностранных дел в 2024 году Сибига прошёл многие бюрократические должности в системе МИД, но лавров особых не снискал. Высшая его чисто дипломатическая должность – почти 5 лет посол Украины в Турции, откуда его в 2021 году и рекрутировали служить непосредственно Зеленскому. То есть в Офис президента (ОПУ) – заместителем главы. Там он трудился, пока Зеленскому не надоел тогдашний глава МИД Дмитрий Кулеба.Но для Зеленского и выживаемости его режима эти должности – крайне важны. Хмара и Сибига – ответственные и за снабжение, и за воровство, но правильное. Министр обороны – человек при должности, который отвечает за приёмку и оприходование всех грузов с оружием и техникой, которая поступает и ещё долго будет поступать с Запада. Глава Минобороны должен так создавать и курировать серые и прочие схемы нелегального трафика поступаемого в Украину оружия, чтобы и ВСУ в окопах СВО перепадало, и контрабандисты по всему миру были довольны, и на счета Зеленского и его приближенной компашки исправно капало. Это трудная задача, не каждому по плечу.А Сибига должен будет носиться по миру и выпрашивать, дипломатически обеспечивать выделение помощи Украине – и оружием, и деньгами. И у Сибиги это худо-бедно получалось.Но для пущей убедительности в глазах потенциальных партнёров и для хоть какой-то гарантии соблюдения договорённостей об откатах для них министры должны обладать максимальной легитимностью. То есть хотя бы быть утверждёнными в парламенте. А Рада, как видим, такое важное дело срывает, саботирует утверждение, требуя и себе мзду.Сам Зеленский еще раньше обозначил свою хотелку с Хмарой и Сибигой: они, мол, мне и стране нужны, потому что нам всем важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики.Другая потребность Зеленского – необходимость сохранить верность и единодушие команды, собранной из более-менее проверенных и преданных людей. Потому что и Запад говорит об обновлении украинской власти, и дома под боком вырастают конкуренты – и так бьют копытом, что, как видим, даже проверенные кадры приходится одёргивать, стравливать друг с другом и натравливать на них западных кураторов. Которые еще не определились, на кого ставить и нужно ли убирать Зеленского.Кого же Зеленский боится больше всего? Судя по всему, Фёдорова, все еще рвущегося во власть и не прошедшего такую обработку и обезличивающую "шлифовку", которой подвергся трусливый и нерешительный, сидящий за спиной британских кураторов экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Зеленский уже понял: чем дольше он держится за кресло, решительно отбрасывая от него незадачливых соискателей, тем больше ему доверия. Хотя бы по принципу "на переправе коней не меняют". А тут не переправа – тут война с Россией, на которой Зеленский и строит свою карьеру, справляясь с кровопролитием.
https://ukraina.ru/20260818/kto-ne-spryatalsya---zelenskiy-ne-vinovat-chto-ne-tak-s-massovoy-evakuatsiey-na-ukraine-1082587493.html
https://ukraina.ru/20260817/ukraina-za-nedelyu-tramp-kak-garant-nezavisimosti-ultimatum-fdorova-i-igry-zelenskogo-1082535338.html
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украина, сша, запад, владимир зеленский, давид арахамия, михаил федоров, мид, набу, сбу, весь скачко, мнения
Украина, США, Запад, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Михаил Федоров, МИД, НАБУ, СБУ, весь Скачко, Мнения

Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров

15:30 18.08.2026
 
© REUTERS
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© REUTERS
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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У возобновившей 18 августа работу Верховной Рады появилась своя фишка. И это не осада со стороны картонного майдана, требующего вернуть в кресло отставленного министра обороны Михаила Федорова. Тут как раз все понятно: политические гастарбайтеры из продажных грантоедов обычно не спорят, куда им идти "бороться за нэньку": куда пошлют за проплату малую – туда и идут.
Дело в другом.
Во-первых, в парламенте вполне может начаться бунт на корабле, неонацистская фронда в чистом виде: может не хватить голосов за утверждение министров – обороны Евгения Хмары и иностранных дел Андрея Сибигу.
В новое укро-правительство Сергея Корецкого, уже утверждённое парламентом, этих двоих рекомендовал сам недопрезидент Владимир Зеленский. Но министров могут не утвердить, показав козью морду главе режима и подвесив их в раздражающей неопределённости, имеющей самые непредвиденные и опасные последствия.
Уже известно, что 18 августа Зеленский долго не решался вносить кандидатуры нужных министров. А когда то ли внёс, то ли только собирается это сделать, голосование всё равно перенесли на 19 августа. Обработка депутатского корпуса продолжается. Не исключено, "аргументы" уже рассовывают по конвертам, чтобы ознакомление с ними было более убедительным и продуктивным.
Но не факт, что результат будет положительным.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
13:03
Кто не спрятался — Зеленский не виноват. Что не так с массовой эвакуацией на УкраинеНа Украине началось масштабное "переселение", связанное как с приближением осенне-зимнего сезона, так и с расширением прифронтовых зон. Например, в нескольких районах Киева несколько дней назад появились объявления о необходимости эвакуации пожилых и маломобильных жителей района, инвалидов и многодетных семей.
Во-вторых, под давлением Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут переизбрать главу фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давида Арахамия, против которого готовится уголовное преследование за подкуп депутатов.
В эфире своего YouTube-канала журналист некто Юрий Николов поведал: "Детективы получили судебное разрешение на взятие биологических образцов у помощников Давида Арахамия. О чем идет речь? А речь идет о деле о подкупе народных депутатов, выплатах гигантских зарплат в конвертах, что фактически является коррупцией".
И дело, как вы понимаете, не в том, что одного народного "обобранца" (от слова "обобрать", которое на Украине в отношении депутатов служит синонимом глагола "избрать") хотят отправить на помойку, чтобы на его место избрать более верного и преданного "нукера".
Арахамия – это вам не мелочь по карманам тырить, не простой депутат. Он давным давно согласованный с США "смотрящий" за пропрезидентской фракцией, значит, должен по заказу спонсоров и заказчиков то ли поддерживать недопрезидента Зеленского, то ли топить его инициативы, предупреждая, что тот где-то оступился и отошёл от линии "вашингтонского обкома".
А тут, получается, "ах какого" человека – и взашей. Это нехороший и пока не очень понятный симптом насчёт расклада сил и влияния в парламенте, который остаётся единственным легитимным органом власти неонацистской Украины.
Что это значит? То ли Арахамия переметнулся от соросятских кругов к глобалистам – и его одёргивают. То ли НАБУ переметнулось от США, например, к Великобритании, а в Лондоне замутили кадровые перестановки на Украине себе на пользу. То ли Зеленский опять пошёл ва-банк, кусает руку дающего и хочет попытаться подчинить себе фракцию "слуг" и принять требуемые от него так называемые "реформаторские законы". За них обещают деньги в ЕС и не допустить давления в вопросе восстановления того же Фёдорова в кресле министра.
Коллаж: Украина за неделю - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
Вчера, 06:34
Украина за неделю. Трамп как гарант независимости, ультиматум Фёдорова и игры Зеленского
Но даже не это главное. Взрыв в зале под куполом может быть совсем другого характера. Если против Арахамия возбудят уголовное дело по опасной статье, это будет означать, что посягнули на самое святое – на главный принцип принятия решения в парламенте и вообще на Украине.
А он, этот принцип, прост, как извилины в депутатских головах, и давно апробирован многолетней практикой времен независимости: на Украине надёжнее всего принимаются решения, за которые депутатам заплатили. То есть занесли пухлые пакеты с параллельной зарплатой, за что и хотят наказать Арахамия. А это чревато срывом всего: у депутатов – всё просто, не подмажешь – не поедешь, остановится вся законодательная работа.
Она и так нужна Украине, катящейся в пропасть, как зайцу стоп-сигнал. Но если вообще не будет ничего регулироваться, – вообще край…
И кроме возникновения и укрепления политической связки Федоров-Арахамия, однозначно подтачивающей власть Зеленского, есть и другие негативные для режима и его предводителя последствия, о которых есть намёк выше.
Дело не в кандидатурах. Эти люди – никто, зовут их никак. Но они – плоть от плоти режима, его опора и надёжа, приводные ремни и исполнительные винтики от других более дальних шестёренок за пределами Украины.
Посудите сами: генерал-майор Хмара – типичный каратель режима и террорист, который долгое время находился в тени и пил кровь собственного народа из-за ширмочки прежних должностей. Он в прошлом – начальник Центра спецопераций "А" СБУ, ответственных за террористические атаки, а с января текущего года – и. о. председателя всей СБУ. Призван Зеленским как последний, или предпоследний, чистильщик против всех недовольных фюрером.
И. о. главы МИД Украины Сибига – дипломат львовской школы, что само по себе уже маркер, достойный слёз и печали: это такие патриоты на службе режима, что клейма негде ставить. Под крики о ненасытной любви к Украине они работают на того, кто больше заплатит – и себе на карман, разумеется.
До назначения министром иностранных дел в 2024 году Сибига прошёл многие бюрократические должности в системе МИД, но лавров особых не снискал. Высшая его чисто дипломатическая должность – почти 5 лет посол Украины в Турции, откуда его в 2021 году и рекрутировали служить непосредственно Зеленскому. То есть в Офис президента (ОПУ) – заместителем главы. Там он трудился, пока Зеленскому не надоел тогдашний глава МИД Дмитрий Кулеба.
Но для Зеленского и выживаемости его режима эти должности – крайне важны. Хмара и Сибига – ответственные и за снабжение, и за воровство, но правильное. Министр обороны – человек при должности, который отвечает за приёмку и оприходование всех грузов с оружием и техникой, которая поступает и ещё долго будет поступать с Запада. Глава Минобороны должен так создавать и курировать серые и прочие схемы нелегального трафика поступаемого в Украину оружия, чтобы и ВСУ в окопах СВО перепадало, и контрабандисты по всему миру были довольны, и на счета Зеленского и его приближенной компашки исправно капало.
Это трудная задача, не каждому по плечу.
А Сибига должен будет носиться по миру и выпрашивать, дипломатически обеспечивать выделение помощи Украине – и оружием, и деньгами. И у Сибиги это худо-бедно получалось.
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
14 августа, 15:47
SOS от Зеленского. Киев сам подсказывает, как себя победитьВладимир Зеленский, нелегитимный руководитель неонацистского режима на Украине, окончательно зарапортовался со своими предложениями. И, кажется, не понимает, что сам подсказывает, как его победить и отправить на свалку истории
Но для пущей убедительности в глазах потенциальных партнёров и для хоть какой-то гарантии соблюдения договорённостей об откатах для них министры должны обладать максимальной легитимностью. То есть хотя бы быть утверждёнными в парламенте. А Рада, как видим, такое важное дело срывает, саботирует утверждение, требуя и себе мзду.
Сам Зеленский еще раньше обозначил свою хотелку с Хмарой и Сибигой: они, мол, мне и стране нужны, потому что нам всем важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики.
Другая потребность Зеленского – необходимость сохранить верность и единодушие команды, собранной из более-менее проверенных и преданных людей. Потому что и Запад говорит об обновлении украинской власти, и дома под боком вырастают конкуренты – и так бьют копытом, что, как видим, даже проверенные кадры приходится одёргивать, стравливать друг с другом и натравливать на них западных кураторов. Которые еще не определились, на кого ставить и нужно ли убирать Зеленского.
Кого же Зеленский боится больше всего? Судя по всему, Фёдорова, все еще рвущегося во власть и не прошедшего такую обработку и обезличивающую "шлифовку", которой подвергся трусливый и нерешительный, сидящий за спиной британских кураторов экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
Зеленский уже понял: чем дольше он держится за кресло, решительно отбрасывая от него незадачливых соискателей, тем больше ему доверия. Хотя бы по принципу "на переправе коней не меняют". А тут не переправа – тут война с Россией, на которой Зеленский и строит свою карьеру, справляясь с кровопролитием.
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УкраинаСШАЗападВладимир ЗеленскийДавид АрахамияМихаил ФедоровМИДНАБУСБУвесь СкачкоМнения
 
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15:30Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров
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