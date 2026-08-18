Кто поможет Киеву справиться с ракетным голодом и как Россия ответит на "Рашагейт" от Европы — Мухин - 18.08.2026 Украина.ру
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Кто поможет Киеву справиться с ракетным голодом и как Россия ответит на "Рашагейт" от Европы — Мухин
Кто поможет Киеву справиться с ракетным голодом и как Россия ответит на "Рашагейт" от Европы — Мухин - 18.08.2026 Украина.ру
Кто поможет Киеву справиться с ракетным голодом и как Россия ответит на "Рашагейт" от Европы — Мухин
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру проанализировал клубок мировых геополитических событий, которые имеют общие... Украина.ру, 18.08.2026
2026-08-18T19:24
2026-08-18T19:24
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россия
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру проанализировал клубок мировых геополитических событий, которые имеют общие корни:00:29 – "Тихие" переговоры чиновника США с Кремлём;03:54 - Ракетный голод на Украине: помогут ли Зеленскому США?05:17 - Отношения КНДР с Южной Кореей и фактор Трампа;07:26 - Ситуативный военный конгломерат: что породил Запад?09:55 - Санкционная политика Токио в отношении России;13:07 - Европейские заявления о России.ТГ-канал Алексея Мухина: t.me/AlekseyMukhinУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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видео, россия, сша, киев, алексей мухин, дональд трамп, новости переговоров, кндр, военная помощь украине, ракеты, япония, ес, антироссийские санкции, южная корея, корея, северная корея, видео
Видео, Россия, США, Киев, Алексей Мухин, Дональд Трамп, новости переговоров, КНДР, военная помощь Украине, ракеты, Япония, ЕС, антироссийские санкции, Южная Корея, Корея, Северная Корея

Кто поможет Киеву справиться с ракетным голодом и как Россия ответит на "Рашагейт" от Европы — Мухин

19:24 18.08.2026
 
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру проанализировал клубок мировых геополитических событий, которые имеют общие корни:

00:29 – "Тихие" переговоры чиновника США с Кремлём;
03:54 - Ракетный голод на Украине: помогут ли Зеленскому США?
05:17 - Отношения КНДР с Южной Кореей и фактор Трампа;
07:26 - Ситуативный военный конгломерат: что породил Запад?
09:55 - Санкционная политика Токио в отношении России;
13:07 - Европейские заявления о России.

ТГ-канал Алексея Мухина: t.me/AlekseyMukhin

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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