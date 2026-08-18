https://ukraina.ru/20260818/kto-pomozhet-kievu-spravitsya-s-raketnym-golodom-i-kak-rossiya-otvetit-na-rashageyt-ot-evropy--mukhin-1082603433.html

Кто поможет Киеву справиться с ракетным голодом и как Россия ответит на "Рашагейт" от Европы — Мухин

Кто поможет Киеву справиться с ракетным голодом и как Россия ответит на "Рашагейт" от Европы — Мухин - 18.08.2026 Украина.ру

Кто поможет Киеву справиться с ракетным голодом и как Россия ответит на "Рашагейт" от Европы — Мухин

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру проанализировал клубок мировых геополитических событий, которые имеют общие... Украина.ру, 18.08.2026

2026-08-18T19:24

2026-08-18T19:24

2026-08-18T19:24

видео

россия

сша

киев

алексей мухин

дональд трамп

новости переговоров

кндр

военная помощь украине

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/12/1082603297_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dedb68d05a633c4cd39a392a37828e49.png

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру проанализировал клубок мировых геополитических событий, которые имеют общие корни:00:29 – "Тихие" переговоры чиновника США с Кремлём;03:54 - Ракетный голод на Украине: помогут ли Зеленскому США?05:17 - Отношения КНДР с Южной Кореей и фактор Трампа;07:26 - Ситуативный военный конгломерат: что породил Запад?09:55 - Санкционная политика Токио в отношении России;13:07 - Европейские заявления о России.ТГ-канал Алексея Мухина: t.me/AlekseyMukhinУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

россия

сша

киев

кндр

япония

южная корея

корея

северная корея

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, сша, киев, алексей мухин, дональд трамп, новости переговоров, кндр, военная помощь украине, ракеты, япония, ес, антироссийские санкции, южная корея, корея, северная корея, видео