https://ukraina.ru/20260818/kto-pomozhet-kievu-spravitsya-s-raketnym-golodom-i-kak-rossiya-otvetit-na-rashageyt-ot-evropy--mukhin-1082603433.html
Кто поможет Киеву справиться с ракетным голодом и как Россия ответит на "Рашагейт" от Европы — Мухин
Кто поможет Киеву справиться с ракетным голодом и как Россия ответит на "Рашагейт" от Европы — Мухин - 18.08.2026 Украина.ру
Кто поможет Киеву справиться с ракетным голодом и как Россия ответит на "Рашагейт" от Европы — Мухин
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру проанализировал клубок мировых геополитических событий, которые имеют общие... Украина.ру, 18.08.2026
2026-08-18T19:24
2026-08-18T19:24
2026-08-18T19:24
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру проанализировал клубок мировых геополитических событий, которые имеют общие корни:00:29 – "Тихие" переговоры чиновника США с Кремлём;03:54 - Ракетный голод на Украине: помогут ли Зеленскому США?05:17 - Отношения КНДР с Южной Кореей и фактор Трампа;07:26 - Ситуативный военный конгломерат: что породил Запад?09:55 - Санкционная политика Токио в отношении России;13:07 - Европейские заявления о России.ТГ-канал Алексея Мухина: t.me/AlekseyMukhinУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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