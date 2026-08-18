Украинский военнослужащий душил школьника, обыватели снимали видео - 18.08.2026 Украина.ру
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Украинский военнослужащий душил школьника, обыватели снимали видео
Украинский военнослужащий душил школьника, обыватели снимали видео - 18.08.2026 Украина.ру
Украинский военнослужащий душил школьника, обыватели снимали видео
Сотрудник украинского военкомата совершил насилие над ребёнком в публичном месте, а обыватели снимали злодеяние на мобильные телефоны. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-18T18:45
2026-08-18T18:45
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ТЦКшник поймал школьника и начал его душить, - сказано в публикации. - Причина конфликта неизвестна. Окружающие юному украинцу не помогли, несмотря на не очень-то могучее телосложение людолова".Некоторые украинские каналы попытались связать это видео с бросками камней в автомобиль ТЦК вчера. Однако это оказалось неправдой, отметил телеграм-канал Украина.ру"Местные паблики пишут, что нападение на мальчика произошло без видимой на то причины", - уточняется в публикации."Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким. Термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления.Новости на эту тему: "Вышел из дома — и не вернулся": на Украине мобилизовали опекуна девочки-сиротыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, украина.ру, вооруженные силы украины, тцк, минобороны украины, всу, дети, насилие, происшествия
Новости, Украина, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ТЦК, Минобороны Украины, ВСУ, дети, насилие, происшествия

Украинский военнослужащий душил школьника, обыватели снимали видео

18:45 18.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru Киевский облвоенкомат / Перейти в фотобанк"Мобилизация будет проводиться боевыми батальонами ВСУ" и "Кто против ТЦК — враг Украины"
Мобилизация будет проводиться боевыми батальонами ВСУ и Кто против ТЦК — враг Украины - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© telegram ukr_2025_ru Киевский облвоенкомат
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Сотрудник украинского военкомата совершил насилие над ребёнком в публичном месте, а обыватели снимали злодеяние на мобильные телефоны. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру
ТЦКшник поймал школьника и начал его душить, - сказано в публикации. - Причина конфликта неизвестна. Окружающие юному украинцу не помогли, несмотря на не очень-то могучее телосложение людолова".

Некоторые украинские каналы попытались связать это видео с бросками камней в автомобиль ТЦК вчера. Однако это оказалось неправдой, отметил телеграм-канал Украина.ру
"Местные паблики пишут, что нападение на мальчика произошло без видимой на то причины", - уточняется в публикации.
"Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.
Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.
Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.
Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким. Термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления.
Новости на эту тему: "Вышел из дома — и не вернулся": на Украине мобилизовали опекуна девочки-сироты
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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