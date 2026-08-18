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Украинский военнослужащий душил школьника, обыватели снимали видео

Украинский военнослужащий душил школьника, обыватели снимали видео - 18.08.2026 Украина.ру

Украинский военнослужащий душил школьника, обыватели снимали видео

Сотрудник украинского военкомата совершил насилие над ребёнком в публичном месте, а обыватели снимали злодеяние на мобильные телефоны. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-18T18:45

2026-08-18T18:45

2026-08-18T18:45

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ТЦКшник поймал школьника и начал его душить, - сказано в публикации. - Причина конфликта неизвестна. Окружающие юному украинцу не помогли, несмотря на не очень-то могучее телосложение людолова".Некоторые украинские каналы попытались связать это видео с бросками камней в автомобиль ТЦК вчера. Однако это оказалось неправдой, отметил телеграм-канал Украина.ру"Местные паблики пишут, что нападение на мальчика произошло без видимой на то причины", - уточняется в публикации."Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким. Термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления.Новости на эту тему: "Вышел из дома — и не вернулся": на Украине мобилизовали опекуна девочки-сиротыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, украина.ру, вооруженные силы украины, тцк, минобороны украины, всу, дети, насилие, происшествия