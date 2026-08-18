https://ukraina.ru/20260818/tupikovyy-variant-ekspert-o-provale-peregovornoy-strategii-zapada-1082600317.html

"Тупиковый вариант": эксперт о провале переговорной стратегии Запада

"Тупиковый вариант": эксперт о провале переговорной стратегии Запада - 18.08.2026 Украина.ру

"Тупиковый вариант": эксперт о провале переговорной стратегии Запада

Запад не проводит работу над ошибками, а пытается повторить старые тактики для перегруппировки. Диалог без реальной повестки нормализации — тупиковый вариант. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2026-08-18T18:06

2026-08-18T18:06

2026-08-18T18:07

новости

запад

россия

великобритания

украина.ру

the times

переговоры

новости переговоров

международные отношения

международная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103363/94/1033639478_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_2d100d9566f67d7637840fd312db486e.jpg

Ранее экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг обвинения в срыве Стамбульских переговоров весной 2022 года, которые могли бы предотвратить эскалацию конфликта. Между тем, по информации The Times, Лондон заинтересован в возобновлении военных контактов с Россией, чтобы уменьшить риск случайного столкновения.Рассуждая о том, как воспринимать заявления Запада, Данилов заявил, что просматривается попытка повторить старые заходы. Он считает, что нынешние заявления Запада не являются работой над ошибками. "Как мы сейчас должны воспринимать нынешние заявления? Как работу Запада над ошибками? Или, наоборот, как попытку повторить удачные заходы прошлого? Сейчас, скорее, просматривается второй вариант", — отметил эксперт.По словам Данилова, вбрасывание переговорной тематики дает Западу возможность для перегруппировки сил и средств. Он также отметил, что аналогичные заявления звучат не только от британцев, но и от военных специалистов других стран. Однако, подчеркнул он, если этим экспертам раньше не удавалось достучаться до своего руководства, то сейчас России это уже неинтересно."Раньше тематика контроля над вооружениями могла быть интересна. Теперь ее обсуждение невозможно без новых политических инициатив. Но на политическом уровне сейчас вряд ли возможны подвижки", — пояснил Данилов."Пытаться вбросить новую тему без реальной повестки нормализации — тупиковый вариант", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Британия не провела работу над ошибками, поэтому получит жесткий ответ от России на море" на сайте Украина.ру.На Западе понимают, что наша ахиллесова пята — это желание получить мир, и играют на этом. Имитируют переговоры, чтобы выиграть время для перевооружения Украины. Подробнее об этом — в материале "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.

запад

россия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, великобритания, украина.ру, the times, переговоры, новости переговоров, международные отношения, международная политика, война, сво, новости сво, новости сво сейчас, дзен новости сво