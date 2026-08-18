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"Враг будет цепляться до конца": военный эксперт о тяжелых боях за Казачью Лопань
"Враг будет цепляться до конца": военный эксперт о тяжелых боях за Казачью Лопань - 18.08.2026 Украина.ру
"Враг будет цепляться до конца": военный эксперт о тяжелых боях за Казачью Лопань
Российские войска взяли Кудиевку и закрепляются на подступах к Казачьей Лопани, перерезая трассу снабжения противника из Харькова. Враг будет цепляться за этот важный узел до конца. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-18T18:23
2026-08-18T18:23
2026-08-18T18:26
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Комментируя ситуацию на северо-востоке Харьковской области, Алехин сообщил о развитии тактического успеха ВС РФ в районе Казачьей Лопани.Эксперт заявил, что подразделения группировки "Север" взяли Кудиевку. "Штурмовые группы "северян" взяли небольшой населенный пункт Кудиевку. Наши подразделения закрепляются на занятых рубежах и выбивают противника из соседних лесополос", — отметил полковник.По его словам, рядом расположены Гоптовка и Бугаевка, превращенные в основательный район обороны, а в шести километрах — Цуповка. "Освобождение этих небольших сел позволит отрезать нашим штурмовикам Казачью Лопань от прямой автомобильной трассы снабжения, которая тянется прямо из Харькова", — пояснил эксперт.Алехин подчеркнул, что противник будет держаться за этот узел. "Так что враг здесь будет цепляться до конца", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия проводит наступление под Харьковом, затягивая горловины огневых мешков" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.
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"Враг будет цепляться до конца": военный эксперт о тяжелых боях за Казачью Лопань
18:23 18.08.2026 (обновлено: 18:26 18.08.2026)
Российские войска взяли Кудиевку и закрепляются на подступах к Казачьей Лопани, перерезая трассу снабжения противника из Харькова. Враг будет цепляться за этот важный узел до конца. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на северо-востоке Харьковской области, Алехин сообщил о развитии тактического успеха ВС РФ в районе Казачьей Лопани.
Эксперт заявил, что подразделения группировки "Север" взяли Кудиевку. "Штурмовые группы "северян" взяли небольшой населенный пункт Кудиевку. Наши подразделения закрепляются на занятых рубежах и выбивают противника из соседних лесополос", — отметил полковник.
По его словам, рядом расположены Гоптовка и Бугаевка, превращенные в основательный район обороны, а в шести километрах — Цуповка. "Освобождение этих небольших сел позволит отрезать нашим штурмовикам Казачью Лопань от прямой автомобильной трассы снабжения, которая тянется прямо из Харькова", — пояснил эксперт.
Алехин подчеркнул, что противник будет держаться за этот узел. "Так что враг здесь будет цепляться до конца", — резюмировал собеседник издания.