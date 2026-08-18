https://ukraina.ru/20260818/boris-dzhonson--ne-pokazatel-danilov-o-popytke-britanskikh-elit-otoyti-ot-konflikta-na-ukraine-1082597839.html

"Борис Джонсон — не показатель": Данилов о попытке британских элит отойти от конфликта на Украине

"Борис Джонсон — не показатель": Данилов о попытке британских элит отойти от конфликта на Украине - 18.08.2026 Украина.ру

"Борис Джонсон — не показатель": Данилов о попытке британских элит отойти от конфликта на Украине

Экс-премьер Британии Борис Джонсон не влияет на позицию Лондона, он может только ретранслировать чужие идеи. Если он флюгер, то к нему так и нужно относиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2026-08-18T17:24

2026-08-18T17:24

2026-08-18T17:24

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг обвинения в срыве Стамбульских переговоров весной 2022 года, которые могли бы предотвратить эскалацию конфликта. Между тем, по данным The Times, Лондон заинтересован в возобновлении военных контактов с Россией, чтобы снизить риск случайного столкновения.Отвечая на вопрос о попытках британских элит отойти от конфликта, Данилов заявил, что это не изменение позиций, а заявления Джонсона не отражают смену курса Лондона. "Это не изменение позиций, и Борис Джонсон здесь не показатель", — отметил эксперт. По его словам, экс-премьер сейчас никак не влияет на позицию Британии. "Он может только ретранслировать какие-то идеи. Если он флюгер, если он наловил эти идеи, то к нему так и нужно относиться", — добавил он.По словам Данилова, в позициях британского военного истеблишмента прослеживается понимание того, что риски эскалации возрастают, что подтверждается многочисленными инцидентами. Эксперт также отметил, что Россия, в свою очередь, одергивает наиболее безответственных провокаторов, действующих в рамках эскалации."Борис Джонсон говорит, что "нас неправильно поняли". Но разговор в таком тоне унизителен для России. Подобные заходы для диалога абсолютно неприемлемы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Британия не провела работу над ошибками, поэтому получит жесткий ответ от России на море" на сайте Украина.ру.На Западе понимают, что наша ахиллесова пята — это желание получить мир, и играют на этом. Имитируют переговоры, чтобы выиграть время для перевооружения Украины. Подробнее об этом — в материале "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.

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