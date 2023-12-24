https://ukraina.ru/20231224/1052362664.html

Армен Гаспарян: Наша совесть чиста, мы всегда призываем к мирному решению конфликта

Армен Гаспарян: Наша совесть чиста, мы всегда призываем к мирному решению конфликта - 24.12.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян: Наша совесть чиста, мы всегда призываем к мирному решению конфликта

По мнению журналиста, члена Общественной палаты РФ Армена Гаспаряна, Зеленский не контролирует то, что говорит и вполне может не вспомнить завтра то, что делал и говорил сегодня

2023-12-24T11:47

2023-12-24T11:47

2023-12-24T11:47

интервью

армен гаспарян

украина

сша

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– Армен, во вторник, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский дал итоговую пресс-конференцию, которая началась с вопроса о мобилизации, и Зеленский сразу же отметил, что с этим вопросом к нему обращаются военные и лично главком ВСУ Залужный. Также Зеленский заявил, что жизнь так изменилась, что ему теперь требуется переводчик с русского. Сколько Зеленский еще сможет отправить солдат на фронт, и какое из заявлений с этой пресс-конференции вас поразило больше всего, потому что их было много, и они были яркие.– Меня поразило то, что я смотрел два часа абсолютного бреда. Я не знаю, под чем, под алкоголем он находится или под наркотиками, или же он просто дебил...Это чудовищно! Он противоречил себе в каждом абзаце. Либо он не понимает значение слов, которые он произносит, либо его это просто не парит – это как генератор случайных слов, чисел, предложений – он это все производит.Искать в этом логику и смысл безнадежно. С таким же успехом можно попытаться отыскать философский смысл в луже. Может быть, это даже будет проще, чем то, что происходило в конкретном случае.Под ружье он может поставить столько, сколько нужно. При том уровне беспредела, который происходит сегодня на Украине, количество абсолютно пофигу. Дети это будут, женщины, матери, инвалиды, инвалиды ума, какая разница!– Но там же он отметил, что женщин пока не собирается призывать.– Он может отмечать что угодно. Я сомневаюсь, что этого дебила если сейчас спросить, он вряд ли вспомнит, о чем говорил. Очевидно, что схема будет такая же как и всегда. Он выйдет через два месяца и скажет: слушайте, меня тут военные попросили, я не могу им отказать.Ну что, Марьяна Безуглая, она по своей инициативе это сделала? Опрос в запрещенном в РФ Фейсбуке. Она просто врожденная дура, повелительница клизмы и термометра, ставшая замглавы комитета Рады, она решила сама проявить инициативу. И мы не знаем о том, что Ермак ею крутит как марионеткой на пальце.Понятно, что это прокачка настроений, сейчас добрый царь будет немножко себе рейтинг поднимать, потом он еще больше опустится, Зеленский выйдет с такой же пасмурной харей, в замызганной футболке и будет говорить о том, что выхода другого нету. Может, кому-то это импонирует.– В США очередной скандал. Верховный суд штата Колорадо решил исключить Дональда Трампа из списка кандидатов в президенты в этом штате. Однако Дональд Трамп может подать апелляцию в Верховный суд США. Как вы считаете, как эта ситуация может сказаться на рейтингах Трампа?– Да никак она не скажется. Ядерный электорат Трампа как будет за него голосовать, так и будет. Понятно, что Фредовича надо снимать с пробега, потому что Байден неспособен даже Бафомета возбудить. Он уже даже не понимает, о чем у него спрашивают журналисты.Если раньше он хотя бы пытался сфокусироваться, он понимал два слова подряд, на третьем уже все – дед выпадает из эфира. Сейчас он не понимает даже одного слова.Вчерашняя история с заложниками, поэтому понятно – надо основного кандидата закошмарить, только Трампу это все до фонаря, ну подаст он в суд, ну не будет его на каких-то праймериз, на остальных он получит все свое.Проблема же здесь в другом, что у демократов, как не было второго варианта, так нет и сейчас. Но если там кто-то воспринимает Камалу Харрис – мне кажется, что в принципе, карандаш имеет больше творческий потенциал, чем Камала Харрис.Все американисты, с которыми я разговаривал, говорят – худший вице-президент за сто лет. Просто дура непроходимая. Она бы украсила собой Верховную Раду, там таких клуш очень много собрано, причем во всех фракциях, но Харрис могла бы вместо Стефанчука сидеть.У демократов просто некого поставить, поэтому расчет идет на то, что они с одной стороны будут кошмарить Трампа, а с другой стороны, что Байден не сыграет в ящик до ноября, потому что если он убудет в ад, вообще непонятно, что с этим всем делать.Уже кого-то еще куда-то где-то поставить, но времени-то мало, что тут осталось-то? Уже меньше 11 месяцев.Я не очень понимаю расчет демократов. Даже если Байден не зажмурится, дойдет до выборов, и сумеет на них не упасть, а как-то выступить, и даже победить, но очевидно совершенно, что ему с каждым днем будет только хуже. Как бы по нему видно – дед уже в айсинге полном.Поэтому что толку его выбрать? Ну выбрали его на четыре года, и что тогда вице-президент становится, Камала Харрис? Это будет занятно. Судя по тем выступления, которые делает Камала Харрис, это будет любопытное зрелище. Такого еще мир не видел.– Если говорить о российских выборах, как вам решение Слуцкого о выдвижении?– Тут же понятно, тут партия должна кого-то выставить. Выставляют лидеров, в том числе для того, чтобы показать, что партия жива, несмотря на потерю Владимира Вольфовича, хотя всем очевидно, что ее восполнить невозможно, но показать электорату, что «мы есть, мы в политике, мы активны».Оценивать электоральные перспективы можно, наверное, но какой смысл в этом? Все же прекрасно понимают, что Верховный Главнокомандующий обладает несколько большим рейтингом.Соревноваться с условным Харитоновым за второе место? Харитонов уже участвовал ровно двадцать лет назад. Тогда Владимир Вольфович не был участником выборов, вместо себя он отправил своего охранника Малышкина. Это было очень забавно. Они все ко мне приходили в эфир, в 2004 году на президентских выборах.Такой флешбэк из прошлого? Допустим Слуцкий занимает второе место. Что это дает ему? Насколько повысится рейтинг партии? Я не убежден, потому что ядерный электорат ЛДПР будет голосовать за Путина. Это совершенно понятно. Многие не до конца понимают, что Путин олицетворяет собой синтез всех основных сил, повестки, и даже идеологии.Оттого, что ты займешь второе место, третье, не знаю, сколько их будет. В ЦИК сказали, что их 16. Я не понимаю, кто все эти люди. Понятно, что выборы – должна быть конкурентность, но я не понимаю, какая она здесь. Я участвовал на прошлой неделе в процедуре выдвижения президента Российской Федерации. Там люди совершенно разных политических взглядов. Там в полной сборке – от левых до правых консерваторов, и они все выдвинули президента. Из этого давайте исходить.Ну хорошо, пусть будет второе место. Это позволит партии сказать – традиции Владимира Вольфовича живы. Если из этого исходить – да, но мне кажется, что в политике надо чем-то иным руководствоваться, хотя для Слуцкого это будет (насколько я помню) первый электоральный цикл, и это возможность посмотреть себя, оценить, и дальше вести партию.С этой точки зрения да. С точки зрения реальной победы – я не верю. Думаю, что не я один. Думаю, что он сам тоже не верит ни в какую победу. Но если исходить из того, что партии нужен лидер, надо посмотреть, как и что будет происходить, тогда да, я одобряю это все – очень хорошая история.Другой вопрос, что, тогда должны в том числе лидеры партии участвовать? Миронов поддержал Путина. Это меня тоже умиляет. Политическая партия – ладно, дело вкуса.Почему КПРФ выдвигает Харитонова? Он двадцать лет назад не блистал! Тогда надо выдвигать кого-то молодого, перспективного, например, Афонина, зампреда КПРФ. Почему не его?Не говоря уже о том, что я, наверное не доживу до того политического момента, когда у нас политические партии будут праймериз делать, не в Телеграме, а вообще праймериз.У нас кроме «Единой России» праймериз никто не делает. «Единая Россия» выходит к своему избирателю. Все остальные обходятся без этого. Я не понимаю, почему? Что такого-то? Вывести кандидатов, пусть они покажут себя.– Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что конфискация замороженных российских активов и дальнейшая эскалация на фронте может стать триггером для возможного разрыва отношений с США. Как вы считаете, насколько мы сейчас близки к этому?– Так их сейчас по сути дела нет. Они есть на бумаге – эти пресловутые отношения. По факту они есть по каким-нибудь вопросам? Нет. Разрыв может быть, и не только с Соединенными Штатами. Они делают все возможное для того, чтобы это произошло. Я не понимаю, что им это дает.Допустим, в Вашингтоне не будет посольства Российской Федерации. Прекрасно! Здесь не будет соответственно посольства США. Откроем ДК «Доярушка» или «Красная ткачиха»!У меня вопрос, а кто будет окормлять российских либералов, которые не штурмовали Верхний Ларс, а которые у Ивлеевой были на вечеринке, они без поводыря окажутся? Результат будет соответствующий. Они с поводырем ничего не могут, а без оного все безнадежно.Если говорить серьезно – конечно, сейчас нижайшая точка отношений, даже при Рейгане такого не было. Такого ада, который есть сейчас, не было никогда.Этот градус расчеловечивания русских можно сравнить только с тем, что было во времена Третьего Рейха. Нынешние времена это уже превзошли, причем с большим отрывом.Когда я читаю, что санкции будут аж посмертно – ну извините тогда… Условно, Сумбатыч, находящийся под европейскими санкциями, умрет, ему в руки сунут мобильничек, чтобы он с того света отправлял деньги на российскую армию. Это же логично?Понимаете, что это бред лютый, но тем не менее, он происходит. Меня абсолютно не удивит, если в результате некоторые страны придут к разрыву отношений. Ну что поделаешь! Наша совесть здесь чиста. Никто больше русских не призывал сесть за стол переговоров, обсудить вопрос. Они ничего не хотели. Хотят разорвать – ради бога, пшли вон!Здесь надо понимать, что это условно не ситуация эпохи начала двадцатых годов. Сегодня нет отношений, завтра ладно, давайте восстановим. Нет! Тогда это уже будет на десятилетия, и это надо понимать.А кто выиграет от этого? – Никто! Всегда луче договариваться, но с кем, с Блинкеным, с Байденом, с Кирби? С кем конкретно там можно, и о чем договариваться? Я не знаю.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Кристина Маркович

интервью, армен гаспарян, украина, сша