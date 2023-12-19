https://ukraina.ru/20231219/1052215853.html

Никаких отмазок про "руку Кремля". Кто подслушивал главкома ВСУ Залужного

Никаких отмазок про "руку Кремля". Кто подслушивал главкома ВСУ Залужного - 19.12.2023 Украина.ру

Никаких отмазок про "руку Кремля". Кто подслушивал главкома ВСУ Залужного

В рабочем кабинете главкома Валерия Залужного обнаружено прослушивающее устройство. Это информацию подтвердил сам генерал на пресс-конференции и высказал мнение, что это война против него.

2023-12-19T08:03

2023-12-19T08:03

2023-12-19T08:03

эксклюзив

валерий залужный

владимир зеленский

украина

сбу

всу

прослушка

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На вторник 19 декабря президент Зеленский неожиданно запланировал пресс-конференции. Эксперты полагают, что политическое противостояние главкома с «верховным» выходит на новый уровень. К чему все приведет – анализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский редактор и журналист Юрий БутусовИсточники Цензор.нет, близкие к спецслужбам, подтверждают информацию об обнаружении прослушивающих устройств на командном пункте главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Под рабочим столом в одном из кабинетов, которым пользуется главнокомандующий ВСУ Залужный, во время подготовки к перемещению на новое месторасположение был обнаружен микрофон прослушивающего устройства. Микрофон самодельного производства. На данный момент не обнаружен канал связи и устройство для записи и хранения информации. После обнаружения микрофона был произведен осмотр и в других помещениях штаба. По данным источников, микрофон был также обнаружен в кабинете личного помощника Залужного – Константина Бушуева. Служба безопасности проводит следственные действия. Весь персонал, который имел доступ к кабинетам штаба, проходит полиграф. Цензор.Нет будет информировать о дальнейшем ходе расследования. Это беспрецедентное нарушение режима безопасности. Была ли утечка информации и что именно могло быть предметом утечки придется установить следствию.Политтехнолог Карл ВолохВластям не удастся «замести под ковер» скандал с прослушкой Залужного. Хотя бы потому, что партнеры потребуют ясных и обоснованных ответов. Просто представьте, что означает для них подозрение, что устройства установлены вражеской разведкой. Теперь представьте, как это повлияет на наше военное сотрудничество, особенно в обмене разведывательной информацией (хотя и не только). Вариант, что речь идет об операции украинских правоохранителей с этой точки зрения менее разрушительный - даже при очевидном политическом подтексте. Учитывая количество отказов европейских судов в экстрадиции наших разыскиваемых граждан, репутации нашей власти за границей уже ничего не угрожает – она полностью скомпрометирована. А внутри страны все, кто способен хоть к минимальной мозговой активности, выводы давно сделали. Но в какой ужас и стыд зеленые превратили вполне демократическое до недавнего времени государство.Политик Владимир ОмелянПроблема исполнителей в том, что они искренне верят, что после смены политического ландшафта после войны отвечать будут только заказчики. Но на этот раз никого из исполнителей прощать или забывать не будут. И объяснения, что "я просто выполнял преступное указание", не помогут. Прослушивание кабинета Главнокомандующего во время войны – это СКАНДАЛ и преступление, какими бы бумажками вы ни прикрывались.Политолог Максим ЖаровСкандал с прослушкой Залужного совсем не выглядит как украинский «Уотергейт». Но судя по тому, как его заравнивает с выводом на Януковича офис Зеленского, речь идёт об очередном пресечении каналов теневого общения «старых» украинских элит с Москвой. Так что тут более чем возможно продолжение в виде пресловутых «прослушек СБУ». Завтра ежегодная пресс-конференция Зеленского. И возможно именно под неё инициирован и сам этот скандал.Политик и журналист Дмитрий ВасилецКасательно «прослушки» в кабинете Залужного и его замов. Нужно понимать, что конкурс на должность «любимой жены Байдена» в недо-Рейхе давно открыт, кампании против гауляйтера Зеленского будут только нарастать. Обратите внимание на вчерашнее заявление главаря террористов ГУР пана Буданова, который по сути обвинил Зеленского в насильственной мобилизации с последующим бессмысленном убийством украинцев в окопах, своим заявлением о том, что «толку от насильно мобилизованных на фронте ноль». С такими темпами скоро Зеленский, Залужный, Буданов, Кличко и Порошенко ламбаду под стенами посольства США танцевать будут, поливая друг друга обвинениями.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаЗавтра что-то будет... Сегодня зам Госдепа у нас... Зе внезапно объявил прессуху на завтра... Вчера За нашел прослушку... Сегодня За дал на упреждение свою прессуху... Вот ключ. И ключевой вопрос... с КЕМ должны были быть переговоры у Залужного... И ВАЖНО - впервые никаких отмазок про "руку кремля"...Общественный деятель Дмитрий СпивакКТО РАНЬШЕ? Залужный начал свою публичную деятельность, проведя общение с журналистами, практически в формате пресс-конференции. Это ещё не старт будущей политической деятельности, но уже первые намёки на политическую активность… Интересный нюанс. Залужный встречается с масс-медиа прям накануне пресс-конференции Президента - своего непосредственного руководителя. Совпадение, согласитесь…

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эксклюзив, валерий залужный, владимир зеленский, украина, сбу, всу, прослушка