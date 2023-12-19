Никаких отмазок про "руку Кремля". Кто подслушивал главкома ВСУ Залужного - 19.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231219/1052215853.html
Никаких отмазок про "руку Кремля". Кто подслушивал главкома ВСУ Залужного
Никаких отмазок про "руку Кремля". Кто подслушивал главкома ВСУ Залужного - 19.12.2023 Украина.ру
Никаких отмазок про "руку Кремля". Кто подслушивал главкома ВСУ Залужного
В рабочем кабинете главкома Валерия Залужного обнаружено прослушивающее устройство. Это информацию подтвердил сам генерал на пресс-конференции и высказал мнение, что это война против него.
2023-12-19T08:03
2023-12-19T08:03
эксклюзив
валерий залужный
владимир зеленский
украина
сбу
всу
прослушка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/11/1051122695_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c76b3f4826b92a4c6f3a5b42141aff38.jpg
На вторник 19 декабря президент Зеленский неожиданно запланировал пресс-конференции. Эксперты полагают, что политическое противостояние главкома с «верховным» выходит на новый уровень. К чему все приведет – анализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский редактор и журналист Юрий БутусовИсточники Цензор.нет, близкие к спецслужбам, подтверждают информацию об обнаружении прослушивающих устройств на командном пункте главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Под рабочим столом в одном из кабинетов, которым пользуется главнокомандующий ВСУ Залужный, во время подготовки к перемещению на новое месторасположение был обнаружен микрофон прослушивающего устройства. Микрофон самодельного производства. На данный момент не обнаружен канал связи и устройство для записи и хранения информации. После обнаружения микрофона был произведен осмотр и в других помещениях штаба. По данным источников, микрофон был также обнаружен в кабинете личного помощника Залужного – Константина Бушуева. Служба безопасности проводит следственные действия. Весь персонал, который имел доступ к кабинетам штаба, проходит полиграф. Цензор.Нет будет информировать о дальнейшем ходе расследования. Это беспрецедентное нарушение режима безопасности. Была ли утечка информации и что именно могло быть предметом утечки придется установить следствию.Политтехнолог Карл ВолохВластям не удастся «замести под ковер» скандал с прослушкой Залужного. Хотя бы потому, что партнеры потребуют ясных и обоснованных ответов. Просто представьте, что означает для них подозрение, что устройства установлены вражеской разведкой. Теперь представьте, как это повлияет на наше военное сотрудничество, особенно в обмене разведывательной информацией (хотя и не только). Вариант, что речь идет об операции украинских правоохранителей с этой точки зрения менее разрушительный - даже при очевидном политическом подтексте. Учитывая количество отказов европейских судов в экстрадиции наших разыскиваемых граждан, репутации нашей власти за границей уже ничего не угрожает – она полностью скомпрометирована. А внутри страны все, кто способен хоть к минимальной мозговой активности, выводы давно сделали. Но в какой ужас и стыд зеленые превратили вполне демократическое до недавнего времени государство.Политик Владимир ОмелянПроблема исполнителей в том, что они искренне верят, что после смены политического ландшафта после войны отвечать будут только заказчики. Но на этот раз никого из исполнителей прощать или забывать не будут. И объяснения, что "я просто выполнял преступное указание", не помогут. Прослушивание кабинета Главнокомандующего во время войны – это СКАНДАЛ и преступление, какими бы бумажками вы ни прикрывались.Политолог Максим ЖаровСкандал с прослушкой Залужного совсем не выглядит как украинский «Уотергейт». Но судя по тому, как его заравнивает с выводом на Януковича офис Зеленского, речь идёт об очередном пресечении каналов теневого общения «старых» украинских элит с Москвой. Так что тут более чем возможно продолжение в виде пресловутых «прослушек СБУ». Завтра ежегодная пресс-конференция Зеленского. И возможно именно под неё инициирован и сам этот скандал.Политик и журналист Дмитрий ВасилецКасательно «прослушки» в кабинете Залужного и его замов. Нужно понимать, что конкурс на должность «любимой жены Байдена» в недо-Рейхе давно открыт, кампании против гауляйтера Зеленского будут только нарастать. Обратите внимание на вчерашнее заявление главаря террористов ГУР пана Буданова, который по сути обвинил Зеленского в насильственной мобилизации с последующим бессмысленном убийством украинцев в окопах, своим заявлением о том, что «толку от насильно мобилизованных на фронте ноль». С такими темпами скоро Зеленский, Залужный, Буданов, Кличко и Порошенко ламбаду под стенами посольства США танцевать будут, поливая друг друга обвинениями.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаЗавтра что-то будет... Сегодня зам Госдепа у нас... Зе внезапно объявил прессуху на завтра... Вчера За нашел прослушку... Сегодня За дал на упреждение свою прессуху... Вот ключ. И ключевой вопрос... с КЕМ должны были быть переговоры у Залужного... И ВАЖНО - впервые никаких отмазок про "руку кремля"...Общественный деятель Дмитрий СпивакКТО РАНЬШЕ? Залужный начал свою публичную деятельность, проведя общение с журналистами, практически в формате пресс-конференции. Это ещё не старт будущей политической деятельности, но уже первые намёки на политическую активность… Интересный нюанс. Залужный встречается с масс-медиа прям накануне пресс-конференции Президента - своего непосредственного руководителя. Совпадение, согласитесь…
https://ukraina.ru/20231218/1052186294.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/11/1051122695_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_9c8e7005a41438a440545db17cf79cc2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, валерий залужный, владимир зеленский, украина, сбу, всу, прослушка
Эксклюзив, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Украина, СБУ, ВСУ, прослушка

Никаких отмазок про "руку Кремля". Кто подслушивал главкома ВСУ Залужного

08:03 19.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В рабочем кабинете главкома Валерия Залужного обнаружено прослушивающее устройство. Это информацию подтвердил сам генерал на пресс-конференции и высказал мнение, что это война против него.
На вторник 19 декабря президент Зеленский неожиданно запланировал пресс-конференции. Эксперты полагают, что политическое противостояние главкома с «верховным» выходит на новый уровень. К чему все приведет – анализировали эксперты в своих соцсетях.
Украинский редактор и журналист Юрий Бутусов
Источники Цензор.нет, близкие к спецслужбам, подтверждают информацию об обнаружении прослушивающих устройств на командном пункте главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Под рабочим столом в одном из кабинетов, которым пользуется главнокомандующий ВСУ Залужный, во время подготовки к перемещению на новое месторасположение был обнаружен микрофон прослушивающего устройства.
Микрофон самодельного производства. На данный момент не обнаружен канал связи и устройство для записи и хранения информации. После обнаружения микрофона был произведен осмотр и в других помещениях штаба. По данным источников, микрофон был также обнаружен в кабинете личного помощника Залужного – Константина Бушуева. Служба безопасности проводит следственные действия. Весь персонал, который имел доступ к кабинетам штаба, проходит полиграф. Цензор.Нет будет информировать о дальнейшем ходе расследования. Это беспрецедентное нарушение режима безопасности. Была ли утечка информации и что именно могло быть предметом утечки придется установить следствию.
Политтехнолог Карл Волох
Властям не удастся «замести под ковер» скандал с прослушкой Залужного. Хотя бы потому, что партнеры потребуют ясных и обоснованных ответов. Просто представьте, что означает для них подозрение, что устройства установлены вражеской разведкой.
Теперь представьте, как это повлияет на наше военное сотрудничество, особенно в обмене разведывательной информацией (хотя и не только). Вариант, что речь идет об операции украинских правоохранителей с этой точки зрения менее разрушительный - даже при очевидном политическом подтексте.
Учитывая количество отказов европейских судов в экстрадиции наших разыскиваемых граждан, репутации нашей власти за границей уже ничего не угрожает – она полностью скомпрометирована. А внутри страны все, кто способен хоть к минимальной мозговой активности, выводы давно сделали. Но в какой ужас и стыд зеленые превратили вполне демократическое до недавнего времени государство.
- РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Вчера, 07:14
У главнокомандующего ВСУ Залужного нашли прослушку — СБУСлужба безопасности Украины (СБУ) подтвердила обнаружение прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный для работы
Политик Владимир Омелян
Проблема исполнителей в том, что они искренне верят, что после смены политического ландшафта после войны отвечать будут только заказчики. Но на этот раз никого из исполнителей прощать или забывать не будут. И объяснения, что "я просто выполнял преступное указание", не помогут. Прослушивание кабинета Главнокомандующего во время войны – это СКАНДАЛ и преступление, какими бы бумажками вы ни прикрывались.
Политолог Максим Жаров
Скандал с прослушкой Залужного совсем не выглядит как украинский «Уотергейт». Но судя по тому, как его заравнивает с выводом на Януковича офис Зеленского, речь идёт об очередном пресечении каналов теневого общения «старых» украинских элит с Москвой. Так что тут более чем возможно продолжение в виде пресловутых «прослушек СБУ». Завтра ежегодная пресс-конференция Зеленского. И возможно именно под неё инициирован и сам этот скандал.
Политик и журналист Дмитрий Василец
Касательно «прослушки» в кабинете Залужного и его замов. Нужно понимать, что конкурс на должность «любимой жены Байдена» в недо-Рейхе давно открыт, кампании против гауляйтера Зеленского будут только нарастать. Обратите внимание на вчерашнее заявление главаря террористов ГУР пана Буданова, который по сути обвинил Зеленского в насильственной мобилизации с последующим бессмысленном убийством украинцев в окопах, своим заявлением о том, что «толку от насильно мобилизованных на фронте ноль». С такими темпами скоро Зеленский, Залужный, Буданов, Кличко и Порошенко ламбаду под стенами посольства США танцевать будут, поливая друг друга обвинениями.
Политический аналитик Михаил Чаплыга
Завтра что-то будет... Сегодня зам Госдепа у нас... Зе внезапно объявил прессуху на завтра... Вчера За нашел прослушку... Сегодня За дал на упреждение свою прессуху... Вот ключ. И ключевой вопрос... с КЕМ должны были быть переговоры у Залужного... И ВАЖНО - впервые никаких отмазок про "руку кремля"...
Общественный деятель Дмитрий Спивак
КТО РАНЬШЕ? Залужный начал свою публичную деятельность, проведя общение с журналистами, практически в формате пресс-конференции. Это ещё не старт будущей политической деятельности, но уже первые намёки на политическую активность… Интересный нюанс. Залужный встречается с масс-медиа прям накануне пресс-конференции Президента - своего непосредственного руководителя. Совпадение, согласитесь…
 
ЭксклюзивВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийУкраинаСБУВСУпрослушка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:35Хроника энергетической войны: последние события
08:32На Сахалине военный получил почти три года колонии за отказ участвовать в СВО
08:24Выборы на Тайване: итог предсказуем
08:16ВСУ наращивают число наёмников из Грузии и Польши – Марочко
08:03Никаких отмазок про "руку Кремля". Кто подслушивал главкома ВСУ Залужного
08:00Севморпуть может стать альтернативой опасному для судов Красному морю – МИД РФ
08:00"Хирургия была моим страданием и счастьем": 110 лет великому киевлянину Николаю Амосову
07:43"Национальная религия" о вступлении в НАТО и ЕС себя исчерпала. Украинские эксперты о ситуации в стране
07:32"Слово пацана". Культурная сенсация 2023 года
07:28Заявление министра обороны Германии Писториуса о войне с Россией является безумием – Филиппо
07:25Владимир Видеманн: Проиграв на поле боя, англосаксы занялись аудитом проекта "Украина"
07:15Комиссия по поддержке гражданских пленных. Миронов озвучил Путину инициативу издания Украина.ру
07:12Роман Алехин: Россия в 2024 году выбьет ВСУ из Одессы, если не вляпается в "психологический Артемовск"
06:58Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО
06:32Лондон будет делиться с Киевом военно-морским опытом – Telegraph
06:02 "Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта
06:00"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ
05:50"Наемники будут гибнуть пачками": политолог пояснил, почему у ВСУ скоро закончатся люди и оружие
05:40"Будем делать упор на срочников": политолог рассказал, будет ли в 2024 году вторая волна мобилизации
05:30"Может быть пойдем на Киев": военный эксперт о том, нужна ли новая мобилизация или хватит добровольцев
Лента новостейМолния