https://ukraina.ru/20231218/1052163961.html

Олег Матвейчев: Мы скоро увидим, как народ на Украине будет отлавливать и вешать бандеровскую шваль

Олег Матвейчев: Мы скоро увидим, как народ на Украине будет отлавливать и вешать бандеровскую шваль - 18.12.2023 Украина.ру

Олег Матвейчев: Мы скоро увидим, как народ на Украине будет отлавливать и вешать бандеровскую шваль

В следующем году помощь киевскому режиму снизится в два-четыре раза. Это скажется на возможностях вести военные действия и социально поддерживать Украину. Обездоленных, готовых идти на протест, там будет в несколько раз больше, считает депутат Государственной Думы РФ, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев

2023-12-18T07:00

2023-12-18T07:00

2023-12-18T10:13

интервью

сша

украина

владимир зеленский

джо байден

алексей арестович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/15/1036739047_24:0:870:476_1920x0_80_0_0_fff9f1e3a7cc60d3769b0ec8016b75b4.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Олег Анатольевич, террорист и экстремист Арестович* заявил, что Украина наделала много глупостей. Действительно ли киевский режим дал сбой?— Арестович* в последнее время делает много заявлений, которые можно охарактеризовать как «российская пропаганда». Он наконец-то осознает то, о чем говорили последние два года. Но до некоторых на Украине это еще не дошло. Тот же Арестович* говорит, что в своем окружении видит людей, которые рассуждают, как будут патрулировать улицы Москвы, как «Абрамсы» будут ходить по Москве, как они будут заниматься денуклеаризацией России. Пока на Украине есть такое количество невменяемых, ситуация будет далека от победы. Нам не нужно их перевоспитывать, нам нужно, чтобы они, как Арестович*, сами себя переварили и разобрались с теми, кто толкнул их на эту бойню, кто сделал так, что полмиллиона человек лежат в могилах или без рук и ног просят милостыню.Что касается общей международной обстановки вокруг Украины, то все видели, как Байден в буквальном смысле начихал на Зеленского, громко сморкался во время его выступления. Большинство конгрессменов считает, что помощь Украине вообще должна прекратиться, либо они увязывают ее с другими условиями. Например, с требованием разобраться с украинской коррупцией, но это невозможная история, либо с внутренними проблемами США.Что в ситуации, когда заблокированы пакеты помощи, будут делать с Зеленским? У американской администрации есть несколько выходов. Первый заключается в том, что они могут давать какую-то помощь Украине, в рамках выделенной ранее. Но это уже не миллиарды долларов. Байден заявил, что США могут выделить 200 млн долларов, но Украина съест эту сумму за один день.Второе — они могут еще обеспечивать Украину какими-то вооружениями. То есть в рамках своих полномочий президент и Пентагон будут передавать какую-то американскую технику. С самолётами F-16 сложнее, и дело даже не в том, чтобы передать самолеты и обучить пилотов. Самое ужасное — это инфраструктура на территории Украины: РЛС, взлетные полосы, специфические заправщики. Все это должно быть построено, но мы не дадим это сделать.Следующее, что есть в арсенале американцев, — это международные институты. МВФ, банки реконструкции и развития и масса международных вороваек подчиняются американцам. Там могут быть приняты решения о дополнительных кредитах Украине. Там могут быть большие суммы: и пять, и десять млрд долларов. Тут не требуется согласований с конгрессом США.Наконец, есть Европа, на которую можно давить и заставлять ее нести расходы. Это тоже сложно, там требуется процедура всеобщего одобрения, а есть страны, которые этого не хотят, та же Венгрия. Но у Европы есть возможность через свои военные ведомства передавать какую-то технику. И есть возможность использовать европейские банки и институты, которые тоже какие-то миллиарды наковыряют. То есть в следующем году мы можем ожидать существенное снижение помощи Украине, но не ее прекращение. То есть помощь снизится в два-четыре раза. Это скажется на возможностях вести военные действия и социально поддерживать Украину. Обездоленных, готовых идти на протест, там будет в несколько раз больше. Недаром всевозможные Арестовичи* заговорили о новом Майдане. Не думаю, что США будут вписываться, у них есть Израиль и собственные выборы.Для Украины все будет очень печально, поэтому будем ждать внутреннего коллапса, когда будут отлавливать бандеровскую шваль и вешать ее. Народ никогда не считает себя виноватым, виноваты всегда правители. Как бы не маршировали в бандеровских маршах простые украинцы, какие бы флаги не вывешивали, как бы в постели с собственной женой не переходили на державну мову, когда до них дойдет, что националисты завели страну в тупик, они пойдут отлавливать активных бандеровцев. Этот процесс проходил и на Западный Украине после Великой Отечественной войны.— Как вы считаете, ездил ли Зеленский не только для того, чтобы добыть какую-то сумму, но и чтобы справиться о своем будущем?— Есть такая гипотеза, что Зеленский просил каких-то гарантий. Но в свое время гарантии по безопасности Зеленскому давал Борис Джонсон, Лондон. Охрана Зеленского — английские спецслужбы, MI6 полностью руководит офисом Зеленского. Американцы больше руководят военными, Залужный и Сырский находятся в подчинении американского командования. Америка финансировала эту войну, а Зеленский бегал сотрудничать в Лондон.Самая удобная история и для англичан, и для американцев — его ликвидировать. Они сразу убивают несколько зайцев. Они решают вопрос с тем, что его не надо содержать, охранять, давать гарантии его собственности, и вообще непонятно, что он напишет в своих мемуарах… Они убирают человека, который не может быть партнером на переговорах с Россией по дальнейшему устройству Украины. Ликвидацию Зеленского они спишут на Путина и попытаются испортить ему международный имидж. Шансы на ликвидацию Зеленского и превращение его в сакральную жертву для демократии очень высоки.Особенно они высоки в период выборной кампании в России. В прошлую выборную кампанию они потчевали нас Скрипалями. В глаза Зеленскому пообещают все что угодно, но конец будет такой, какой нужен американцам. Чего им его жалеть? В него вложены сотни миллиардов долларов. Для них он человек, который профукал их инвестиции.*Включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20220215/1033281429.html

https://ukraina.ru/20231215/1052154231.html

https://ukraina.ru/20231215/1052134079.html

https://ukraina.ru/20231215/1052112973.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, алексей арестович