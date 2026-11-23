https://ukraina.ru/20261123/milliardnye-poteri-i-obval-eksporta-ukrainskim-fermeram-grozit-volna-bankrotstv-1084690527.html

Миллиардные потери и обвал экспорта: украинским фермерам грозит волна банкротств

Миллиардные потери и обвал экспорта: украинским фермерам грозит волна банкротств - 23.11.2026 Украина.ру

Миллиардные потери и обвал экспорта: украинским фермерам грозит волна банкротств

Украинский аграрный сектор находится на краю масштабного финансового кризиса. Об этом изданию Bloomberg заявил генеральный директор агрохолдинга "Нибулон" Андрей Вадатурский

2026-11-23T20:28

2026-11-23T20:28

2026-11-23T20:28

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По его оценке, уже ближайшей весной первые сельхозпроизводители могут объявить о банкротстве из-за проблем с вывозом зерна через морские порты, падения цен на продукцию и роста расходов."Я ожидаю появления первых случаев банкротства уже весной. Поступлений становится всё меньше. Украинские экспортёры и фермеры испытывают давление со всех сторон", — предупредил он.По словам Вадатурского, последствия кризиса могут сказаться не только на текущем сельскохозяйственном сезоне, но и на следующем урожае. Из-за нехватки денег фермеры будут вынуждены сокращать вложения в производство, а значит, и объёмы выращиваемой продукции.Положение аграриев осложняется сразу несколькими факторами. На складах накапливается зерно, которое не удаётся продать, из-за чего снижаются закупочные цены. Одновременно дорожают топливо и удобрения, а финансовые резервы хозяйств постепенно иссякают. Банки, опасаясь неплатёжеспособности сельхозпроизводителей, всё менее охотно предоставляют им кредиты.Проблемы отрасли могут серьёзно отразиться на экономике страны, поскольку сельское хозяйство формирует более половины украинской экспортной выручки. По данным Национального банка Украины, поставки зерна за рубеж в нынешнем сезоне уменьшились на треть. Потери доходов аграрного сектора во второй половине года оцениваются примерно в 4,6 млрд долларов.На днях в Кременчуге из-за перебоев со светом и обстрелов закрылись два крупных предприятия по производству хлеба и макарон — "Кременчугхлеб плюс" и "Сковорода плюс". О масштабном кризисе в пищевой промышленности Украины – подробнее в материале Яны Карцевой Атака на Крымский мост, продуктовый кризис и НДС для малого бизнеса.

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