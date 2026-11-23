https://ukraina.ru/20261123/strana-u-nas-ogromnaya-polikarpov-o-probleme-dipstraykov-i-schite-nad-lbs-1084690291.html
"Страна у нас огромная": Поликарпов о проблеме "дипстрайков" и щите над ЛБС
"Страна у нас огромная": Поликарпов о проблеме "дипстрайков" и щите над ЛБС - 23.11.2026 Украина.ру
"Страна у нас огромная": Поликарпов о проблеме "дипстрайков" и щите над ЛБС
Главная проблема ПВО — не обнаружение дронов и не нехватка дешевых перехватчиков. Она в масштабе территории России: прикрывать приходится не только ЛБС, но и тыловые объекты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов
2026-11-23T20:32
2026-11-23T20:32
2026-11-23T20:32
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Отвечая на вопрос журналиста о том, в чем главная проблема ПВО, эксперт развеял расхожий миф о соотношении сил и объяснил, что корень — в масштабе территории и организации.Поликарпов развеял распространенный миф о соотношении сил. "Есть расхожий миф, что для наступления вам надо в три раза больше сил, чем у обороняющихся. Это работает только на тактическом уровне. На стратегическом уровне у обороняющихся должно быть в три раза больше сил, чем у наступающих", — пояснил он.По его словам, противник может выбирать направление главного удара, поэтому приходится прикрывать большую территорию. "С ПВО то же самое", — отметил эксперт.Он подчеркнул, что Россия — это огромная страна. "Мы не можем сделать непроницаемый щит над линией соприкосновения, поэтому приходится прикрывать не только ЛБС, но и тыловые объекты. А в тылу нужно очень много МОГов и расчетов ПВО", — уточнил Поликарпов.По его оценке, рано или поздно людей в тыловом ПВО будет столько же, сколько на ЛБС. Вероятно, что их уже больше 100 тысяч, сказал историк."Понятно, что если на вас летит несколько сотен дронов, 1-2% пробьют любую ПВО. Впрочем, эти 1-2% критического урона, за исключением каких-то особо чувствительных объектов, не нанесут", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия не победит Украину в войне на истощение, она начнет войну на уничтожение" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в интервью "Алексей Самойлов: Россия готова нанести Украине такие удары, которые сделают невозможным ее существование" в дзен-канале Украина.ру.
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"Страна у нас огромная": Поликарпов о проблеме "дипстрайков" и щите над ЛБС
Главная проблема ПВО — не обнаружение дронов и не нехватка дешевых перехватчиков. Она в масштабе территории России: прикрывать приходится не только ЛБС, но и тыловые объекты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов
Отвечая на вопрос журналиста о том, в чем главная проблема ПВО, эксперт развеял расхожий миф о соотношении сил и объяснил, что корень — в масштабе территории и организации.
Поликарпов развеял распространенный миф о соотношении сил. "Есть расхожий миф, что для наступления вам надо в три раза больше сил, чем у обороняющихся. Это работает только на тактическом уровне. На стратегическом уровне у обороняющихся должно быть в три раза больше сил, чем у наступающих", — пояснил он.
По его словам, противник может выбирать направление главного удара, поэтому приходится прикрывать большую территорию. "С ПВО то же самое", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что Россия — это огромная страна. "Мы не можем сделать непроницаемый щит над линией соприкосновения, поэтому приходится прикрывать не только ЛБС, но и тыловые объекты. А в тылу нужно очень много МОГов и расчетов ПВО", — уточнил Поликарпов.
По его оценке, рано или поздно людей в тыловом ПВО будет столько же, сколько на ЛБС. Вероятно, что их уже больше 100 тысяч, сказал историк.
"Понятно, что если на вас летит несколько сотен дронов, 1-2% пробьют любую ПВО. Впрочем, эти 1-2% критического урона, за исключением каких-то особо чувствительных объектов, не нанесут", — констатировал собеседник издания.