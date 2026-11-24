https://ukraina.ru/20261124/prodovolstvie-rossiya-postavlyaet-v-160-stran-mirovogo-bolshinstva--evstigneeva-1084691514.html
Продовольствие Россия поставляет в 160 стран мирового большинства — Евстигнеева
Продовольствие Россия поставляет в 160 стран мирового большинства — Евстигнеева - 24.11.2026 Украина.ру
Продовольствие Россия поставляет в 160 стран мирового большинства — Евстигнеева
Россия преодолевает все вызовы и продолжает выполнять свои обязательства перед зарубежными партнёрами, поставляя сельскохозяйственное сырье и продовольствие в 160 стран мира. Об этом заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила 23 ноября на заседании Совета безопасности организации
2026-11-24T02:04
2026-11-24T02:04
2026-11-24T02:04
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Дипломат подчеркнула, что российская сторона никогда не уклонялась от предметного диалога по содействию глобальной продовольственной безопасности. Она готова помогать в восполнении возможного дефицита зерна, в том числе за счёт альтернативных маршрутов поставок."Россия является одним из важнейших гарантов глобальной продовольственной безопасности вопреки всем вызовам в экономической, логистической, торговой и геополитической сферах. Сельхозсырьё и продовольствие мы поставляем в 160 стран мира — нашим друзьям и партнёрам из стран мирового большинства", — сказала Евстигнеева.Кроме того, отметила она, Москва оказывает адресную помощь нуждающимся государствам и содействует укреплению их сельскохозяйственного потенциала. Она ведёт эту работу, в частности, по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), а также продолжит её с опорой на итоги прошедшего в октябре третьего саммита Россия — Африка.О других заявлениях Евстигнеевой - в публикации "Никакой зерновой сделки не будет": Россия поставила точку в Совбезе ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, оон, совет безопасности оон, продовольствие, экспорт, москва, африка, безопасность, мир без границ, зерно, гуманитарная помощь, помощь, торговля
Украина.ру, Новости, Россия, ООН, Совет Безопасности ООН, продовольствие, экспорт, Москва, Африка, безопасность, Мир без границ, зерно, гуманитарная помощь, помощь, торговля
Продовольствие Россия поставляет в 160 стран мирового большинства — Евстигнеева
Россия преодолевает все вызовы и продолжает выполнять свои обязательства перед зарубежными партнёрами, поставляя сельскохозяйственное сырье и продовольствие в 160 стран мира. Об этом заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила 23 ноября на заседании Совета безопасности организации
Дипломат подчеркнула, что российская сторона никогда не уклонялась от предметного диалога по содействию глобальной продовольственной безопасности. Она готова помогать в восполнении возможного дефицита зерна, в том числе за счёт альтернативных маршрутов поставок.
"Россия является одним из важнейших гарантов глобальной продовольственной безопасности вопреки всем вызовам в экономической, логистической, торговой и геополитической сферах. Сельхозсырьё и продовольствие мы поставляем в 160 стран мира — нашим друзьям и партнёрам из стран мирового большинства", — сказала Евстигнеева.
Кроме того, отметила она, Москва оказывает адресную помощь нуждающимся государствам и содействует укреплению их сельскохозяйственного потенциала. Она ведёт эту работу, в частности, по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), а также продолжит её с опорой на итоги прошедшего в октябре третьего саммита Россия — Африка.
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