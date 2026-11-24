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Продовольствие Россия поставляет в 160 стран мирового большинства — Евстигнеева

Продовольствие Россия поставляет в 160 стран мирового большинства — Евстигнеева - 24.11.2026 Украина.ру

Продовольствие Россия поставляет в 160 стран мирового большинства — Евстигнеева

Россия преодолевает все вызовы и продолжает выполнять свои обязательства перед зарубежными партнёрами, поставляя сельскохозяйственное сырье и продовольствие в 160 стран мира. Об этом заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила 23 ноября на заседании Совета безопасности организации

2026-11-24T02:04

2026-11-24T02:04

2026-11-24T02:04

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Дипломат подчеркнула, что российская сторона никогда не уклонялась от предметного диалога по содействию глобальной продовольственной безопасности. Она готова помогать в восполнении возможного дефицита зерна, в том числе за счёт альтернативных маршрутов поставок."Россия является одним из важнейших гарантов глобальной продовольственной безопасности вопреки всем вызовам в экономической, логистической, торговой и геополитической сферах. Сельхозсырьё и продовольствие мы поставляем в 160 стран мира — нашим друзьям и партнёрам из стран мирового большинства", — сказала Евстигнеева.Кроме того, отметила она, Москва оказывает адресную помощь нуждающимся государствам и содействует укреплению их сельскохозяйственного потенциала. Она ведёт эту работу, в частности, по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), а также продолжит её с опорой на итоги прошедшего в октябре третьего саммита Россия — Африка.О других заявлениях Евстигнеевой - в публикации "Никакой зерновой сделки не будет": Россия поставила точку в Совбезе ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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