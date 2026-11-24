https://ukraina.ru/20261124/kiev-aktiviziroval-ataki-minoborony-soobschilo-o-sbitykh-nad-rossiey-za-sutki-bpla-1084690943.html
Киев активизировал атаки: Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА
Киев активизировал атаки: Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА - 24.11.2026 Украина.ру
Киев активизировал атаки: Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 87 украинских беспилотников, за сутки — 279. Об этом Минобороны РФ вечером 23 ноября сообщило в своём телеграм-канале
2026-11-24T00:40
2026-11-24T00:40
2026-11-24T00:40
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных средств", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Татарстана, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Пермского края и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 22 ноября до 8:00 мск 23 ноября, над территориями Крыма, Татарстана, Башкирии, Краснодарского и Пермского краёв, Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей были сбиты 192 украинских беспилотника.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 279 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 38 украинских беспилотников, за сутки — 208.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261123/strana-u-nas-ogromnaya-polikarpov-o-probleme-dipstraykov-i-schite-nad-lbs-1084690291.html
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украина.ру, россия, сво, пво, спецоперация, крым, татарстан, краснодарский край, брянская область, белгородская область, воронежская область, волгоградская область, кировск, орловская область, пенза, ростовская область, саратовская область, самара, ульяновская область, курская область, черное море, минобороны рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Киев активизировал атаки: Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 87 украинских беспилотников, за сутки — 279. Об этом Минобороны РФ вечером 23 ноября сообщило в своём телеграм-канале