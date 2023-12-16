https://ukraina.ru/20231216/1052156660.html

Пагубная самонадеянность Запада и решительность Путина. Что увидели и чего опасаются украинские эксперты

Пагубная самонадеянность Запада и решительность Путина. Что увидели и чего опасаются украинские эксперты - 16.12.2023 Украина.ру

Пагубная самонадеянность Запада и решительность Путина. Что увидели и чего опасаются украинские эксперты

На Украине продолжают обсуждать тезисы, высказанные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе прямой линии. Разбирают все очень подробно, и это даже приводит к некоему подобию внутриполитических скандалов.

2023-12-16T05:20

2023-12-16T05:20

2023-12-16T05:20

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Экс-советник ОП Алексей Арестович* (находится сейчас в США – Ред.) в своем телеграм-канале о своих впечатлениях написал так: "Путин дает пресс-конференцию на желто-синем фоне. Если бы Зеленский выступил на бело-сине-красном, его бы уже сожгли. Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их - свиньями и орками. На экране у Путина - неудобные вопросы от россиян. Мы все больше погружаемся в "…не смотри наверх". Как вы думаете - у кого преимущество: у нас, или у них?..".Этот вопрос с понятным подразумеваемым ответом вызвал большой резонанс на Украине. Секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов в связи с этим заявил в своем аккаунте в одной из соцсетей, что "в настоящее время по всем признакам ФСБ РФ предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть, возлагая на нее далеко идущие надежды".По мнению Данилова, "в перспективе речь идет о развертывании политического проекта, ориентированного на остатки пророссийски настроенного населения". Он добавил, что "признаками подобной деятельности является резкая активизация разнообразных "экспертов", "актеров-разведчиков" и другого рода аферистов".Украинские СМИ в связи с этим высказыванием Данилова напоминают, что Арестович говорил о своей службе в разведке. Хорошо известно и об его участии в любительских театральных выступлениях и съемках в нескольких полнометражных фильмах.А сам Арестович отреагировал на намеки Данилова постом в той же (запрещенной в РФ) соцсети, рассказав, что он не заметил особой пользы от деятельности секретаря СНБОУ – так, говорит на держмове (на государственном языке – Ред.) и еще носит слайды президенту. Вот и вся польза.Украинский адвокат Николай Полозов в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ) отметил, что Арестович*, по его мнению, не прав, поскольку "не может диктатор, который убивает людей, иметь вообще какого-либо морального превосходства над кем-либо". (если это сказано не о Зеленском, то приходится констатировать, что, по всей видимости, никаких признаков диктатуры в собственной стране юрист не замечает или просто не может позволить себе замечать – Ред.).В то же время адвокат отметил, что Путин в ходе прямой линии демонстрировал свою уверенность не только внутреннему потребителю, но и транслировал это вовне, "в том числе и на территорию Украины - для того, чтобы в удобный момент, когда сойдутся звезды, можно было выступить с хороших переговорных позиций".Что до демонстрации Путиным уверенности населению России, то Полозов считает, что для этого есть основания: созданы условия, при которых внешнее давление, прежде всего, санкции, не является критическим для РФ. Налажен параллельный импорт, экономику переводят на военные рельсы, продолжается успешная торговля углеводородами."Остается укрепляться и ждать удобного повода для того, чтобы выходить на переговоры с подходящих для Кремля позиций. В этом смысле: к сожалению, мы понимаем, что позиция Украины не настолько устойчивая, она не дает повода для такой вот уверенности", - сказал Полозов. Он добавил, что сейчас Байден обещает поддерживать Киев, но кто будет президентом США через год?Говоря о потерях ВС РФ в ходе конфликта, он подчеркнул, что "это те потери, которые для россиян не являются чувствительными". Недостатка в добровольцах не будет. По мнению Полозова, граждане России за пределами крупных городов ввергнуты в такую нищету, "доведены до такого состояния, что пойти на войну для них воспринимается абсолютно нормально, как поехать куда-то на заработок". Поэтому потери не приводят к социальному взрыву, они воспринимаются как "страховой случай", считает украинский адвокат.Что касается настроя руководства России, то Полозов отметил: "Честно говоря, в данном случае, может быть, мы хотели увидеть в глазах Путина растерянность, но мы ее не видим".Зато растерянность вместо стратегии в отношении войны на Украине и в отношении России наблюдается у коллективного Запада, считает украинский политолог Вадим Карасев."Насколько я вижу, сегодня стратегии нет. Есть растерянность и какие-то импровизированные движения. Экспромт, импровизация, если не хаос в головах и в понимании, что надо делать", - сказал политолог в эфире ютуб-канала "Новини live". По его словам, в растерянности пребывает американская администрация, наблюдается "сбой в системе".Решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС тоже вызывает вопросы. Во-первых, понятно, что само вступление – "дело не ближайшего времени". Кроме того, в ходе обсуждения этого процедурного вопроса проявились некие признаки пробуждения духа имперского реваншизма, отметил Карасев, пояснив, что речь об Австро-Венгерской империи, в которую когда-то входили Босния и Герцеговина.Старый имперский дух в Европе просыпается потому, что видят, что Америка ослабевает, Америка Байдена, по крайней мере. А что Трамп будет делать с Европой, этого никто пока не понимает, сказал эксперт.Карасев также высказал мнение, что украинский конфликт начался в результате столкновения двух империй, Западной и Российской, столкновения "реваншизма российского и, скажем, пагубной самонадеянности Запада"."Это пагубная самонадеянность была, что мы экономическими санкциями Россию поставим на колени, и военная победа – это дело полугода. Мы вам (киевскому режиму – Ред.) дадим советские танки со складов, мы вам дадим снаряды, HIMARSы подадим в крайнем случае, и вы (киевский режим – Ред.) в 2022 году победите Россию. Но это же пагубная самонадеянность была!", - сказал политолог.Он напомнил, что Украина уже выходила из войны в "Стамбульском варианте", но Запад не дал состояться этой сепаратной сделке – "а вот теперь Путин уже предлагает сепаратную сделку вне Украины, без Украины - с Западом".По мнению эксперта, "пагубная самонадеянность Запада привела к тому, что они тоже не готовы ни к чему", в частности, после отказа от "Стамбула" западные страны не запустили в срочном порядке свой ВПК, они только сейчас думают, как это делать. Почему? "Потому, что они думали, что сокрушат Россию на раз, экономическим и военным путем", - пояснил Карасев, добавив, что расчет был на то, что "режим Путина обречен, это дело полугода – и Россия распадется на несколько частей".Собирались уже проводить "мягко" денуклеаризацию России, думали, что делать с российским ядерным оружием, продолжил эксперт, еще раз подчеркнув, что это была "пагубная самонадеянность". А теперь, по мнению Карасева, Западу уже поздно раскручивать свой ВПК.* Признан в РФ экстремистом.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, владимир путин, горячая линия, запад, политика, экономика, эксперты