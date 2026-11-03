https://ukraina.ru/20261103/zemobilizovali-bez-suda-i-sledstviya-v-ivano-frankovske-ttsk-vorvalos-na-chastnuyu-territoriyu-1084258340.html

"Земобилизовали" без суда и следствия: в Ивано-Франковске ТЦК ворвалось на частную территорию

"Земобилизовали" без суда и следствия: в Ивано-Франковске ТЦК ворвалось на частную территорию - 03.11.2026 Украина.ру

"Земобилизовали" без суда и следствия: в Ивано-Франковске ТЦК ворвалось на частную территорию

В Ивано-Франковске сотрудники полиции и территориального центра комплектования (ТЦК) незаконно проникли на территорию частного дома и силой забрали работавшего там строителя. Об этом 3 ноября сообщают украинские СМИ

2026-11-03T15:58

2026-11-03T15:58

2026-11-03T15:58

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ивано-франковск

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украина

тцк

владимир зеленский

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По их данным, владелец дома требовал от представителей служб покинуть частную территорию, однако его требования были проигнорированы. Мужчину, который находился на объекте, "Земобилизовали" — иными словами, схватили и увезли, невзирая на протесты хозяина. Официальных комментариев по поводу обстоятельств произошедшего пока не приводится.Этот случай — очередное подтверждение того, что на Украине не осталось места ни для закона, ни для элементарного уважения к частной собственности. Сотрудники ТЦК действуют как настоящие "людоловы": врываются в дома, хватают людей прямо на рабочих местах и увозят в неизвестном направлении. Напомним, под Киевом обнаружили тайную тюрьму в подвале жилого дома. Там удерживали десятки мужчин, отказавшихся воевать за режим Зеленского. Их пытали и не пускали к ним медиков. По некоторой информации, в доме погибли люди. Новость спровоцировала народное волнение — люди вышли к зданию, требуя объяснений, но вместо ответов получили слезоточивый газ.О чудовищной произволе ТЦК – в материале Пыточная под Киевом: от этого позора уже не отмыться

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новости, ивано-франковск, киев, украина, тцк, владимир зеленский