"Земобилизовали" без суда и следствия: в Ивано-Франковске ТЦК ворвалось на частную территорию - 03.11.2026 Украина.ру
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"Земобилизовали" без суда и следствия: в Ивано-Франковске ТЦК ворвалось на частную территорию
"Земобилизовали" без суда и следствия: в Ивано-Франковске ТЦК ворвалось на частную территорию - 03.11.2026 Украина.ру
"Земобилизовали" без суда и следствия: в Ивано-Франковске ТЦК ворвалось на частную территорию
В Ивано-Франковске сотрудники полиции и территориального центра комплектования (ТЦК) незаконно проникли на территорию частного дома и силой забрали работавшего там строителя. Об этом 3 ноября сообщают украинские СМИ
2026-11-03T15:58
2026-11-03T15:58
новости
ивано-франковск
киев
украина
тцк
владимир зеленский
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По их данным, владелец дома требовал от представителей служб покинуть частную территорию, однако его требования были проигнорированы. Мужчину, который находился на объекте, "Земобилизовали" — иными словами, схватили и увезли, невзирая на протесты хозяина. Официальных комментариев по поводу обстоятельств произошедшего пока не приводится.Этот случай — очередное подтверждение того, что на Украине не осталось места ни для закона, ни для элементарного уважения к частной собственности. Сотрудники ТЦК действуют как настоящие "людоловы": врываются в дома, хватают людей прямо на рабочих местах и увозят в неизвестном направлении. Напомним, под Киевом обнаружили тайную тюрьму в подвале жилого дома. Там удерживали десятки мужчин, отказавшихся воевать за режим Зеленского. Их пытали и не пускали к ним медиков. По некоторой информации, в доме погибли люди. Новость спровоцировала народное волнение — люди вышли к зданию, требуя объяснений, но вместо ответов получили слезоточивый газ.О чудовищной произволе ТЦК – в материале Пыточная под Киевом: от этого позора уже не отмыться
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новости, ивано-франковск, киев, украина, тцк, владимир зеленский
Новости, Ивано-Франковск, Киев, Украина, ТЦК, Владимир Зеленский

"Земобилизовали" без суда и следствия: в Ивано-Франковске ТЦК ворвалось на частную территорию

15:58 03.11.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
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В Ивано-Франковске сотрудники полиции и территориального центра комплектования (ТЦК) незаконно проникли на территорию частного дома и силой забрали работавшего там строителя. Об этом 3 ноября сообщают украинские СМИ
По их данным, владелец дома требовал от представителей служб покинуть частную территорию, однако его требования были проигнорированы.
Мужчину, который находился на объекте, "Земобилизовали" — иными словами, схватили и увезли, невзирая на протесты хозяина. Официальных комментариев по поводу обстоятельств произошедшего пока не приводится.
Этот случай — очередное подтверждение того, что на Украине не осталось места ни для закона, ни для элементарного уважения к частной собственности. Сотрудники ТЦК действуют как настоящие "людоловы": врываются в дома, хватают людей прямо на рабочих местах и увозят в неизвестном направлении.
Напомним, под Киевом обнаружили тайную тюрьму в подвале жилого дома. Там удерживали десятки мужчин, отказавшихся воевать за режим Зеленского. Их пытали и не пускали к ним медиков. По некоторой информации, в доме погибли люди. Новость спровоцировала народное волнение — люди вышли к зданию, требуя объяснений, но вместо ответов получили слезоточивый газ.
О чудовищной произволе ТЦК – в материале Пыточная под Киевом: от этого позора уже не отмыться
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