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Его-то сын чего потерял? Слезливые слова Зеленского о детях взбесили украинцев

Его-то сын чего потерял? Слезливые слова Зеленского о детях взбесили украинцев - 03.11.2026 Украина.ру

Его-то сын чего потерял? Слезливые слова Зеленского о детях взбесили украинцев

Владимир Зеленский в очередной раз решил сыграть на чувствах украинцев, заявив, что его 13-летний сын и его украинские сверстники "потеряли детство". Вот только реакция аудитории оказалась куда менее сентиментальной, чем рассчитывал глава киевского режима

2026-11-03T15:11

2026-11-03T15:11

2026-11-03T15:11

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В комментариях под постом в одном из украинских пабликов Зеленскому указали, что "словами о детях никого защитить не получится, необходимы договоренности об их безопасности". "Не стоит становиться президентом, чтобы не испортить своим детям детство и не разрушить их будущее", — гласит другой комментарий, набравший приличное количество лайков и ответов: как поддерживающих, так и обвинительных.Кто-то из украинских пользователей и вовсе съязвил: "Бедные детишки Зеленского, в будущем получат в наследство миллиарды". И ведь с этим утверждением тяжело поспорить, учитывая, что многие российские и зарубежные СМИ писали о местонахождении семьи главы киевского режима. По их данным, пока украинские дети сидят в подвалах и бомбоубежищах, сын Зеленского живет в элитном районе Лондона, в особняке на Upper Phillimore Gardens, а семья главы киевского режима между тем владеет загородной резиденцией Highgrove House. "Ну его-то сын чего потерял?" — резонно спрашивают в комментариях. "А кто-то ведь отцов и братьев лишился из-за облав на улицах", — напоминают в то же время другие пользователи. Очевидно, речь идет о насильственной мобилизации, которая не щадит украинских мужчин, даже несмотря на отсрочки. Не так давно в сети гремел скандал, связанный с произволом военкомов (ТЦК). Тогда жертвой беззакония стал отец пятерых несовершеннолетних детей, который имел полное право на отсрочку от мобилизации. Подробнее об этой истории в публикации Многодетный отец, больной человек и простой прохожий: кого ещё схватили ТЦК."Ага, ну конечно. Катаются бедные несчастные по всей Европе вместе со скумбрией. Детство утрачено", — иронизируют комментаторы. Супругу главы киевского режима Елену Зеленскую стали называть "скумбрией" из-за оговорки, которую она допустила во время кулинарного мастер-класса в эфире утреннего шоу еще в 2021 году.Главный комментарий, который повторялся в нескольких украинских пабликах из раза в раз звучит так: "Не сравнивай своих детей и наших!"Особый цинизм ситуации придает то, что сам Зеленский в марте 2022 года рассказывал немецким журналистам, будто его семья по-прежнему живет на Украине. Однако, по данным российских СМИ, дети уехали за границу еще до начала СВО — по одним сведениям, за неделю, по другим — почти сразу после. Тогда же писали, что Зеленскую видели в Ницце, потом — что жена и дети тогда еще легитимного президента переехали в Лондон, на виллу украинского миллиардера Виктора Пинчука. Как только об этом написали, дом Пинчука, по "счастливой случайности", стали охранять полицейские. Кроме того, пару лет назад в интернете появились документы, подписанные высокопоставленными европейскими чиновниками и адресованные королю Испании Филиппу VI, с просьбой предоставить испанское гражданство 21 украинцу, среди которых обнаружились имена Кирилла и Александры Зеленских.

https://ukraina.ru/20261022/stalo-izvestno-kak-pristrastie-zelenskogo-k-narkotikam-edva-ne-ubilo-ego-1083992520.html

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новости, лондон, европа, украина, владимир зеленский, елена зеленская, виктор пинчук, киев, украинцы