Его-то сын чего потерял? Слезливые слова Зеленского о детях взбесили украинцев - 03.11.2026 Украина.ру
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Его-то сын чего потерял? Слезливые слова Зеленского о детях взбесили украинцев
Его-то сын чего потерял? Слезливые слова Зеленского о детях взбесили украинцев - 03.11.2026 Украина.ру
Его-то сын чего потерял? Слезливые слова Зеленского о детях взбесили украинцев
Владимир Зеленский в очередной раз решил сыграть на чувствах украинцев, заявив, что его 13-летний сын и его украинские сверстники "потеряли детство". Вот только реакция аудитории оказалась куда менее сентиментальной, чем рассчитывал глава киевского режима
2026-11-03T15:11
2026-11-03T15:11
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В комментариях под постом в одном из украинских пабликов Зеленскому указали, что "словами о детях никого защитить не получится, необходимы договоренности об их безопасности". "Не стоит становиться президентом, чтобы не испортить своим детям детство и не разрушить их будущее", — гласит другой комментарий, набравший приличное количество лайков и ответов: как поддерживающих, так и обвинительных.Кто-то из украинских пользователей и вовсе съязвил: "Бедные детишки Зеленского, в будущем получат в наследство миллиарды". И ведь с этим утверждением тяжело поспорить, учитывая, что многие российские и зарубежные СМИ писали о местонахождении семьи главы киевского режима. По их данным, пока украинские дети сидят в подвалах и бомбоубежищах, сын Зеленского живет в элитном районе Лондона, в особняке на Upper Phillimore Gardens, а семья главы киевского режима между тем владеет загородной резиденцией Highgrove House. "Ну его-то сын чего потерял?" — резонно спрашивают в комментариях. "А кто-то ведь отцов и братьев лишился из-за облав на улицах", — напоминают в то же время другие пользователи. Очевидно, речь идет о насильственной мобилизации, которая не щадит украинских мужчин, даже несмотря на отсрочки. Не так давно в сети гремел скандал, связанный с произволом военкомов (ТЦК). Тогда жертвой беззакония стал отец пятерых несовершеннолетних детей, который имел полное право на отсрочку от мобилизации. Подробнее об этой истории в публикации Многодетный отец, больной человек и простой прохожий: кого ещё схватили ТЦК."Ага, ну конечно. Катаются бедные несчастные по всей Европе вместе со скумбрией. Детство утрачено", — иронизируют комментаторы. Супругу главы киевского режима Елену Зеленскую стали называть "скумбрией" из-за оговорки, которую она допустила во время кулинарного мастер-класса в эфире утреннего шоу еще в 2021 году.Главный комментарий, который повторялся в нескольких украинских пабликах из раза в раз звучит так: "Не сравнивай своих детей и наших!"Особый цинизм ситуации придает то, что сам Зеленский в марте 2022 года рассказывал немецким журналистам, будто его семья по-прежнему живет на Украине. Однако, по данным российских СМИ, дети уехали за границу еще до начала СВО — по одним сведениям, за неделю, по другим — почти сразу после. Тогда же писали, что Зеленскую видели в Ницце, потом — что жена и дети тогда еще легитимного президента переехали в Лондон, на виллу украинского миллиардера Виктора Пинчука. Как только об этом написали, дом Пинчука, по "счастливой случайности", стали охранять полицейские. Кроме того, пару лет назад в интернете появились документы, подписанные высокопоставленными европейскими чиновниками и адресованные королю Испании Филиппу VI, с просьбой предоставить испанское гражданство 21 украинцу, среди которых обнаружились имена Кирилла и Александры Зеленских.
https://ukraina.ru/20261022/stalo-izvestno-kak-pristrastie-zelenskogo-k-narkotikam-edva-ne-ubilo-ego-1083992520.html
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новости, лондон, европа, украина, владимир зеленский, елена зеленская, виктор пинчук, киев, украинцы
Новости, Лондон, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Виктор Пинчук, Киев, украинцы

Его-то сын чего потерял? Слезливые слова Зеленского о детях взбесили украинцев

15:11 03.11.2026
 
© REUTERS / Denis Balibouse
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
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Владимир Зеленский в очередной раз решил сыграть на чувствах украинцев, заявив, что его 13-летний сын и его украинские сверстники "потеряли детство". Вот только реакция аудитории оказалась куда менее сентиментальной, чем рассчитывал глава киевского режима
В комментариях под постом в одном из украинских пабликов Зеленскому указали, что "словами о детях никого защитить не получится, необходимы договоренности об их безопасности".
"Не стоит становиться президентом, чтобы не испортить своим детям детство и не разрушить их будущее", — гласит другой комментарий, набравший приличное количество лайков и ответов: как поддерживающих, так и обвинительных.
Кто-то из украинских пользователей и вовсе съязвил: "Бедные детишки Зеленского, в будущем получат в наследство миллиарды". И ведь с этим утверждением тяжело поспорить, учитывая, что многие российские и зарубежные СМИ писали о местонахождении семьи главы киевского режима.
По их данным, пока украинские дети сидят в подвалах и бомбоубежищах, сын Зеленского живет в элитном районе Лондона, в особняке на Upper Phillimore Gardens, а семья главы киевского режима между тем владеет загородной резиденцией Highgrove House.
"Ну его-то сын чего потерял?" — резонно спрашивают в комментариях.
"А кто-то ведь отцов и братьев лишился из-за облав на улицах", — напоминают в то же время другие пользователи. Очевидно, речь идет о насильственной мобилизации, которая не щадит украинских мужчин, даже несмотря на отсрочки.
Не так давно в сети гремел скандал, связанный с произволом военкомов (ТЦК). Тогда жертвой беззакония стал отец пятерых несовершеннолетних детей, который имел полное право на отсрочку от мобилизации.
Подробнее об этой истории в публикации Многодетный отец, больной человек и простой прохожий: кого ещё схватили ТЦК.
"Ага, ну конечно. Катаются бедные несчастные по всей Европе вместе со скумбрией. Детство утрачено", — иронизируют комментаторы. Супругу главы киевского режима Елену Зеленскую стали называть "скумбрией" из-за оговорки, которую она допустила во время кулинарного мастер-класса в эфире утреннего шоу еще в 2021 году.
Главный комментарий, который повторялся в нескольких украинских пабликах из раза в раз звучит так: "Не сравнивай своих детей и наших!"
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
22 октября, 12:45
Стало известно, как пристрастие Зеленского к наркотикам едва не убило егоВладимир Зеленский, если верить военно-политическому эксперту Яну Гагину, давно живет на краю пропасти: несколько раз он оказывался на грани смерти, и каждый раз его буквально вытаскивали с того света. Об этом Гагин рассказал МК, заодно объяснив, почему ни одна из сторон конфликта на Украине не хочет, чтобы глава киевского режима исчез
Особый цинизм ситуации придает то, что сам Зеленский в марте 2022 года рассказывал немецким журналистам, будто его семья по-прежнему живет на Украине. Однако, по данным российских СМИ, дети уехали за границу еще до начала СВО — по одним сведениям, за неделю, по другим — почти сразу после.
Тогда же писали, что Зеленскую видели в Ницце, потом — что жена и дети тогда еще легитимного президента переехали в Лондон, на виллу украинского миллиардера Виктора Пинчука. Как только об этом написали, дом Пинчука, по "счастливой случайности", стали охранять полицейские.
Кроме того, пару лет назад в интернете появились документы, подписанные высокопоставленными европейскими чиновниками и адресованные королю Испании Филиппу VI, с просьбой предоставить испанское гражданство 21 украинцу, среди которых обнаружились имена Кирилла и Александры Зеленских.
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