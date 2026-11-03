https://ukraina.ru/20261103/zakruchivayut-i-zakruchivayut-ekspert-otsenil-riski-poyavleniya-armii-nato-na-ukraine-1084257021.html
"Закручивают и закручивают": эксперт оценил риски появления армии НАТО на Украине
"Закручивают и закручивают": эксперт оценил риски появления армии НАТО на Украине - 03.11.2026 Украина.ру
"Закручивают и закручивают": эксперт оценил риски появления армии НАТО на Украине
Западные инструкторы на Украине могут стать целью в случае дальнейшей эскалации. Об этом предупредил военный эксперт Андрей Колесник. Повод — сообщения о том, что иностранному контингенту собираются разрешить открывать ответный огонь по российским военным. По мнению эксперта, это игра с огнём, которая может плохо кончиться для самих инструкторов
2026-11-03T15:14
2026-11-03T15:14
2026-11-03T15:14
новости
украина
россия
сша
нато
the guardian
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080833221_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b215975dcc2504f080eaebe689bef58b.jpg
The Guardian сообщила: для западного контингента на Украине готовят новые правила применения оружия. Военным предполагается разрешить отвечать на атаки российских сил. Правда, с оговоркой — размещение рассматривается только после соглашения о прекращении огня. То есть сначала перемирие, потом иностранные военные с правом стрелять.Андрей Колесник, экс-депутат Госдумы, в беседе с "Газетой.ru" оценил это без оптимизма."Это новый виток эскалации, они закручивают и закручивают. Всё это может потом превратиться в очень нехороший боеприпас, который может быть применён по местам, где располагаются эти инструкторы", — заявил он.Формулировка "очень нехороший боеприпас" звучит почти как угроза. И, судя по контексту, это не просто фигура речи.Колесник связывает публикации в западных СМИ с подготовкой трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По его мнению, европейские страны стремятся создать менее благоприятную обстановку перед консультациями.Напомним, 22 октября в Литве стартовали военные учения "Громовой бастион / Чёрный ястреб 2026", в ходе которых солдаты, стрелки, офицеры и представители гражданских учреждений будут тренироваться в защите важных объектов, выполнении задач спецназа и скоординированном реагировании на смоделированные инциденты.
украина
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080833221_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fca1433e75918f53c5f02023a49c0562.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, нато, the guardian, госдума
Новости, Украина, Россия, США, НАТО, The Guardian, Госдума
"Закручивают и закручивают": эксперт оценил риски появления армии НАТО на Украине
Западные инструкторы на Украине могут стать целью в случае дальнейшей эскалации. Об этом предупредил военный эксперт Андрей Колесник. Повод — сообщения о том, что иностранному контингенту собираются разрешить открывать ответный огонь по российским военным. По мнению эксперта, это игра с огнём, которая может плохо кончиться для самих инструкторов
The Guardian сообщила: для западного контингента на Украине готовят новые правила применения оружия. Военным предполагается разрешить отвечать на атаки российских сил. Правда, с оговоркой — размещение рассматривается только после соглашения о прекращении огня. То есть сначала перемирие, потом иностранные военные с правом стрелять.
Андрей Колесник, экс-депутат Госдумы, в беседе с "Газетой.ru" оценил это без оптимизма.
"Это новый виток эскалации, они закручивают и закручивают. Всё это может потом превратиться в очень нехороший боеприпас, который может быть применён по местам, где располагаются эти инструкторы", — заявил он.
Формулировка "очень нехороший боеприпас" звучит почти как угроза. И, судя по контексту, это не просто фигура речи.
Колесник связывает публикации в западных СМИ с подготовкой трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По его мнению, европейские страны стремятся создать менее благоприятную обстановку перед консультациями.
Напомним, 22 октября в Литве стартовали военные учения "Громовой бастион / Чёрный ястреб 2026", в ходе которых солдаты, стрелки, офицеры и представители гражданских учреждений будут тренироваться в защите важных объектов, выполнении задач спецназа и скоординированном реагировании на смоделированные инциденты.