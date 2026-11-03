"Закручивают и закручивают": эксперт оценил риски появления армии НАТО на Украине - 03.11.2026 Украина.ру
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"Закручивают и закручивают": эксперт оценил риски появления армии НАТО на Украине
"Закручивают и закручивают": эксперт оценил риски появления армии НАТО на Украине - 03.11.2026 Украина.ру
"Закручивают и закручивают": эксперт оценил риски появления армии НАТО на Украине
Западные инструкторы на Украине могут стать целью в случае дальнейшей эскалации. Об этом предупредил военный эксперт Андрей Колесник. Повод — сообщения о том, что иностранному контингенту собираются разрешить открывать ответный огонь по российским военным. По мнению эксперта, это игра с огнём, которая может плохо кончиться для самих инструкторов
2026-11-03T15:14
2026-11-03T15:14
новости
украина
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нато
the guardian
госдума
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The Guardian сообщила: для западного контингента на Украине готовят новые правила применения оружия. Военным предполагается разрешить отвечать на атаки российских сил. Правда, с оговоркой — размещение рассматривается только после соглашения о прекращении огня. То есть сначала перемирие, потом иностранные военные с правом стрелять.Андрей Колесник, экс-депутат Госдумы, в беседе с "Газетой.ru" оценил это без оптимизма."Это новый виток эскалации, они закручивают и закручивают. Всё это может потом превратиться в очень нехороший боеприпас, который может быть применён по местам, где располагаются эти инструкторы", — заявил он.Формулировка "очень нехороший боеприпас" звучит почти как угроза. И, судя по контексту, это не просто фигура речи.Колесник связывает публикации в западных СМИ с подготовкой трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По его мнению, европейские страны стремятся создать менее благоприятную обстановку перед консультациями.Напомним, 22 октября в Литве стартовали военные учения "Громовой бастион / Чёрный ястреб 2026", в ходе которых солдаты, стрелки, офицеры и представители гражданских учреждений будут тренироваться в защите важных объектов, выполнении задач спецназа и скоординированном реагировании на смоделированные инциденты.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сша, нато, the guardian, госдума
Новости, Украина, Россия, США, НАТО, The Guardian, Госдума

"Закручивают и закручивают": эксперт оценил риски появления армии НАТО на Украине

15:14 03.11.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© AP / Virginia Mayo
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Западные инструкторы на Украине могут стать целью в случае дальнейшей эскалации. Об этом предупредил военный эксперт Андрей Колесник. Повод — сообщения о том, что иностранному контингенту собираются разрешить открывать ответный огонь по российским военным. По мнению эксперта, это игра с огнём, которая может плохо кончиться для самих инструкторов
The Guardian сообщила: для западного контингента на Украине готовят новые правила применения оружия. Военным предполагается разрешить отвечать на атаки российских сил. Правда, с оговоркой — размещение рассматривается только после соглашения о прекращении огня. То есть сначала перемирие, потом иностранные военные с правом стрелять.
Андрей Колесник, экс-депутат Госдумы, в беседе с "Газетой.ru" оценил это без оптимизма.
"Это новый виток эскалации, они закручивают и закручивают. Всё это может потом превратиться в очень нехороший боеприпас, который может быть применён по местам, где располагаются эти инструкторы", — заявил он.
Формулировка "очень нехороший боеприпас" звучит почти как угроза. И, судя по контексту, это не просто фигура речи.
Колесник связывает публикации в западных СМИ с подготовкой трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По его мнению, европейские страны стремятся создать менее благоприятную обстановку перед консультациями.
Напомним, 22 октября в Литве стартовали военные учения "Громовой бастион / Чёрный ястреб 2026", в ходе которых солдаты, стрелки, офицеры и представители гражданских учреждений будут тренироваться в защите важных объектов, выполнении задач спецназа и скоординированном реагировании на смоделированные инциденты.
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