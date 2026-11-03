https://ukraina.ru/20261103/zakruchivayut-i-zakruchivayut-ekspert-otsenil-riski-poyavleniya-armii-nato-na-ukraine-1084257021.html

"Закручивают и закручивают": эксперт оценил риски появления армии НАТО на Украине

"Закручивают и закручивают": эксперт оценил риски появления армии НАТО на Украине - 03.11.2026 Украина.ру

"Закручивают и закручивают": эксперт оценил риски появления армии НАТО на Украине

Западные инструкторы на Украине могут стать целью в случае дальнейшей эскалации. Об этом предупредил военный эксперт Андрей Колесник. Повод — сообщения о том, что иностранному контингенту собираются разрешить открывать ответный огонь по российским военным. По мнению эксперта, это игра с огнём, которая может плохо кончиться для самих инструкторов

2026-11-03T15:14

2026-11-03T15:14

2026-11-03T15:14

новости

украина

россия

сша

нато

the guardian

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080833221_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b215975dcc2504f080eaebe689bef58b.jpg

The Guardian сообщила: для западного контингента на Украине готовят новые правила применения оружия. Военным предполагается разрешить отвечать на атаки российских сил. Правда, с оговоркой — размещение рассматривается только после соглашения о прекращении огня. То есть сначала перемирие, потом иностранные военные с правом стрелять.Андрей Колесник, экс-депутат Госдумы, в беседе с "Газетой.ru" оценил это без оптимизма."Это новый виток эскалации, они закручивают и закручивают. Всё это может потом превратиться в очень нехороший боеприпас, который может быть применён по местам, где располагаются эти инструкторы", — заявил он.Формулировка "очень нехороший боеприпас" звучит почти как угроза. И, судя по контексту, это не просто фигура речи.Колесник связывает публикации в западных СМИ с подготовкой трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По его мнению, европейские страны стремятся создать менее благоприятную обстановку перед консультациями.Напомним, 22 октября в Литве стартовали военные учения "Громовой бастион / Чёрный ястреб 2026", в ходе которых солдаты, стрелки, офицеры и представители гражданских учреждений будут тренироваться в защите важных объектов, выполнении задач спецназа и скоординированном реагировании на смоделированные инциденты.

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, нато, the guardian, госдума