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Французский политик потребовал оставить Зеленского без единого евро из-за вскрывшегося концлагеря
Французский политик потребовал оставить Зеленского без единого евро из-за вскрывшегося концлагеря - 03.11.2026 Украина.ру
Французский политик потребовал оставить Зеленского без единого евро из-за вскрывшегося концлагеря
Лидер французской партии "Патриоты" и кандидат в президенты Флориан Филиппо призвал немедленно прекратить любую помощь Украине после сообщений об обнаружении подпольной тюрьмы под Киевом
2026-11-03T14:10
2026-11-03T14:10
2026-11-03T14:10
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владимир зеленский
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Французский политик подчеркнул, что незаконное удержание людей на Украине приобретает огромный масштаб, и резко осудил дальнейшее спонсирование киевского режима. Поводом для реакции стала информация о том, что в селе Петропавловская Борщаговка вооруженные люди заперли в подвале около 40 человек, при этом, по данным экс-депутата Рады Артема Дмитрука, за последний месяц нескольких граждан там забили до смерти.Обнаружение тайной тюрьмы спровоцировало стихийный бунт местных жителей, который перерос в жесткие столкновения с силовиками и стрельбу. На фоне массовых беспорядков украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова была вынуждена объявить о начале официальной проверки.Подробнее - в материале "Вся власть Зеленского держится на пыточных": в МИД России отреагировали на бунт под Киевом на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, флориан филиппо, артем дмитрук, владимир зеленский, рада, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Россия, Флориан Филиппо, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Рада, Украина.ру
Французский политик потребовал оставить Зеленского без единого евро из-за вскрывшегося концлагеря
Лидер французской партии "Патриоты" и кандидат в президенты Флориан Филиппо призвал немедленно прекратить любую помощь Украине после сообщений об обнаружении подпольной тюрьмы под Киевом
Французский политик подчеркнул, что незаконное удержание людей на Украине приобретает огромный масштаб, и резко осудил дальнейшее спонсирование киевского режима.
"Ни одного евро, ни одного французского оружия больше для Украины!" — заявил Филиппо, призвав покончить с коррупцией ради достижения мира.
Поводом для реакции стала информация о том, что в селе Петропавловская Борщаговка вооруженные люди заперли в подвале около 40 человек, при этом, по данным экс-депутата Рады Артема Дмитрука, за последний месяц нескольких граждан там забили до смерти.
Обнаружение тайной тюрьмы спровоцировало стихийный бунт местных жителей, который перерос в жесткие столкновения с силовиками и стрельбу. На фоне массовых беспорядков украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова была вынуждена объявить о начале официальной проверки.