https://ukraina.ru/20261103/interventsiya-na-starte-koalitsiya-zhelayuschikh-nachala-voennye-ucheniya-u-granits-ukrainy-1084258910.html

Интервенция на старте: "коалиция желающих" проведет военные учения у границ Украины

Интервенция на старте: "коалиция желающих" проведет военные учения у границ Украины - 03.11.2026 Украина.ру

Интервенция на старте: "коалиция желающих" проведет военные учения у границ Украины

После почти двух лет громких саммитов и политических заявлений "коалиция желающих" наконец перешла к практике. Как пишет французская Le Monde, 9 ноября в польском городе Новая Демба стартуют первые беспрецедентные военные учения альянса, в который входят 36 стран под руководством Франции и Великобритании

2026-11-03T16:05

2026-11-03T16:05

2026-11-03T16:06

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Цель этих маневров — проверка способности "коалиции" развернуть свои силы непосредственно на территории Украины, как только будет объявлено о прекращении огня. Учения продлятся до 22 ноября и, как сообщается, призваны продемонстрировать военную надежность Европы в вопросе сдерживания Москвы. Соединенные Штаты не принимают участия в операции.В рамках первого этапа в регионе, граничащем с Украиной, должны быть размещены почти 2 800 военнослужащих из десяти стран, включая Германию, Испанию, Швецию и прибалтийские республики. При этом НАТО лишь проинформировано об учениях, но не участвует в них напрямую. Зато в маневрах примут участие военные с Украины."Однако не стоит ожидать демонстрации силы с участием танков и ракет", — отмечает издание.Главная задача — проверка системы командования и логистических процедур, связанных с перемещением войск через границы ЕС. Важным элементом станет борьба с дронами, говорится в публикации. Выбор Польши как хозяина маневров стал предсказуемым - на её территории с начала конфликта функционирует несколько учебных центров для ВСУ.Напомним, накануне польский портал RMF24 сообщил, что Варшава приводит свои спецслужбы и армию в состояние боевой готовности. Что стало предлогом проведения новых учений – в материале "Зубы дракона" у ворот Калининграда: Польша стягивает войска к границам РФ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, польша, франция, нато, ес, вооруженные силы украины