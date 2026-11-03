https://ukraina.ru/20261103/na-ukraine-poluchili-pinok-ot-ssha-i-krichat-dyakuem-1084247709.html

На Украине: получили пинок от США и кричат "Дякуем!"

На Украине: получили пинок от США и кричат "Дякуем!" - 03.11.2026 Украина.ру

На Украине: получили пинок от США и кричат "Дякуем!"

На Украине начала было разгораться очередная зрада: украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заехал для выполнения гуманитарной миссии в Алешки через Крым!

2026-11-03T16:02

2026-11-03T16:02

2026-11-03T16:02

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Лубинец должен был прибыть как уполномоченный на территорию России, и поехал через Анапу, потом через Крым, в Херсонскую область.Ещё и через Крымский мост ехал, наверняка.Надо знать, что на Украине любой, кто посещает Крым - зраднык (предатель). А проезд через Крымский мост - это вообще невероятная зрада.Но вот Лубинец проехал, украинская пресса об этом написала, "патриоты" украинские набрали было воздуха в грудь для криков... но нет, ничего не произошло.Почему? Побоялись. Слова "миссия Мелании Трамп" заставили всех замолчать.Не то чтобы на Украине так боялись Меланию Трамп, или самого Трампа. Вовсе нет. Зеленский позволяет себе в адрес президента США довольно злобные высказывания.Очевидно, что в этот раз на Зеленского просто хорошо прикрикнули. В поддержку гуманитарной миссии Мелании Трамп выступил Папа Римский, да и по другим каналам, видимо, до Зеленского "довели", что можно и чего нельзя делать.Поэтому на лицах у всех "патриотов" были только благостные улыбки и слова "Дякуем!! Дякуем Мэлании!"Хотя, конечно, было видно, что корёжит всех знатно.Один только вид Лубинца рядом с уполномоченным по правам человека Российской Федерации Яной Лантратовой уже заставляет "патриотов" биться в истерике.Как в прошлый раз, при обмене пленными, когда Лубинец улыбнулся и пожал Яне Валерьевне руку. На Украине поднялся вой: да что ж это такое происходит!Непонятно, что, по их мнению, должен был сделать Лубинец? Отпрыгнуть?Что уж говорить теперь, когда Дмитрий Лубинец сказал в интервью:"Всё подготовлено максимально профессионально, сотрудники Яны Валерьевны совместно с моим аппаратом отработали очень системный подход. Я отдельно благодарен Яне Валерьевне"."Лубинец попал под влияние Лантратовой! " - пишут украинские комментаторы.Но более - ничего. Ну попал, и попал.Получили пинок, и кричат "Дякуем!"И выясняется, что если надо, в США быстро находят рычаги влияния на Украину.Украина "патриотическая", то есть националистическая, приучила всех к тому, что можно пренебрегать любыми нормами.Можно кривляться на государственных встречах, как это делает давно не легитимный Зеленский. Можно годами обстреливать Донбасс и при этом корчить из себя "жертву".Можно воровать гуманитарную помощь, можно закупать золотые унитазы во время войны, можно коррумпировать собственную армию, можно похищать людей на улицах, в магазинах и в домах, заковывать в наручники и отправлять на фронт.Можно уничтожить всю вертикаль власти, начиная с Конституционного суда (глава суда давно сбежал за рубеж из "прекрасной Украины" Зеленского).Можно охотиться за собственным генпрокурором (генпрокурор Украины Кравченко - в Вене, утверждает, что его хотят убить украинские власти).Можно поставить Конституцию на паузу и годами не проводить выборы, полностью узурпировав власть. И так далее, и так далее.Но выясняется, что как только украинские "патриоты" получают чувствительный пинок, они вполне могут вести себя цивилизованно и даже покорно соблюдают перемирие, чего не наблюдалось уже очень давно.Вся украинская общественность во главе с Зеленским выстроились и кричали "Спасибо!!"Как будто это не они минировали, взрывали и уничтожали народ в Алешках."Вышиванки ГУР" в Европе: взрывают, следят, подсылают убийцИ кстати, про генпрокурора.Это вторая зрада, которая может привести к очень опасным последствиям для киевского режима.Собственный вчерашний "ручной" генеральный прокурор Украины теперь обвиняет украинскую власть в попытке убийства.Но самое главное - об этом начала писать европейская пресса.Австрийская газета Kurier сообщила, что украинское ГУР, возможно, готовило покушение на генпрокурора Кравченко.Кравченко, как известно, ещё в сентябре покинул Украину, после того как выписал сам себе командировку. Сейчас находится в Вене и выдаёт многочисленные секреты режима Зеленского.Генпрокурор не только "знает всё" про украинские колл-центры, которые обманули пенсионеров Европы на миллиарды евро.Кравченко был прокурором Бучанского района, в то время когда Украина совместно со спецслужбами Запада устроила ужасную провокацию, обвинив Россию в военных преступлениях.Кстати, "Бучанское дело" до сих пор не раскрыто, неизвестны даже имена тех людей, которых представили тогда как "погибших мирных жителей".Теперь Кравченко является, конечно же, ценнейшим свидетелем, и австрийские власти его специально охраняют.Двое сотрудников ГУР из подразделения "Артан" с оборудованием для слежки прибыли в Вену. А в качестве "прикрытия" использовали корреспондента "Украинской правды" Михаила Ткача, который якобы приехал взять интервью у Кравченко.Все они были задержаны полицией Австрии.Кравченко вышел перед прессой и обвинил ГУР, СБУ и Офис президента Украины в том, что его хотят убить.На Украине это никого не удивляет. Офис президента готовил убийство генпрокурора? Это будничное, рядовое событие для современной Украины.Жидкая взрывчаткаЛетом в Монако взорвали украинского олигарха Ермолаева, который чудом остался жив. Преступление тоже связано с украинскими колл-центрами, которые стали чуть ли не основной статьей дохода на Украине.Ермолаев обвинил в теракте ГУР МО Украины. Он рассказал, что подрыв произвели с использованием жидкой взрывчатки:"Это редкая вещь, это жидкая взрывчатка, от которой потом остаются страшные химические ожоги на теле. Она не продаётся ни в магазине, нигде, и её нет в обычных войсках."Ермолаев считает, что такое вещество могло иметься только у ГУР Украины.Вот так Европа стала территорией, на которой хозяйничают "люди в вышиванках": следят, взрывают, готовят преступления.Это, кстати, закономерное следствие: Европа думала повоевать руками украинцев и за счёт Украины. А выяснилось, что в результате Украина пришла к ним.И уже, действительно, можно говорить об украинизации и бандеризации Европы.Поражает, что спецпосланники, которых отправили за беглым генпрокурором Украины, чувствовали себя в Вене как дома: и оборудование для слежки провезли. Или им в украинском посольстве выдали? Как необходимый и вполне обычный для "украинского туриста" инвентарь.А на Украине теперь ждут последствий зрады генпрокурора. И смотрят друг на друга: кто же следующий из управленцев окажется за рубежом. Кто побежит?

https://ukraina.ru/20261030/gumanitarnaya-missiya-v-aleshkakh-fragment-pazzla-buduschego-mirnogo-soglasheniya-1084188183.html

https://ukraina.ru/20261015/ochen-vazhnyy-svidetel-beglyy-genprokuror-kravchenko-vydaet-sekrety-zelenskogo-1083813082.html

https://ukraina.ru/20261103/emu-gotovyat-evakuatsiyu-rezhim-zelenskogo-betsya-v-konvulsiyakh-1084227883.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, европа, кравченко, владимир зеленский, мелания трамп