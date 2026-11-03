На Украине: получили пинок от США и кричат "Дякуем!" - 03.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261103/na-ukraine-poluchili-pinok-ot-ssha-i-krichat-dyakuem-1084247709.html
На Украине: получили пинок от США и кричат "Дякуем!"
На Украине: получили пинок от США и кричат "Дякуем!" - 03.11.2026 Украина.ру
На Украине: получили пинок от США и кричат "Дякуем!"
На Украине начала было разгораться очередная зрада: украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заехал для выполнения гуманитарной миссии в Алешки через Крым!
2026-11-03T16:02
2026-11-03T16:02
эксклюзив
украина
европа
кравченко
владимир зеленский
мелания трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/02/02/1075077105_0:90:1350:849_1920x0_80_0_0_2e8fac335b52d52f30d4f70ad0d359ae.jpg
Лубинец должен был прибыть как уполномоченный на территорию России, и поехал через Анапу, потом через Крым, в Херсонскую область.Ещё и через Крымский мост ехал, наверняка.Надо знать, что на Украине любой, кто посещает Крым - зраднык (предатель). А проезд через Крымский мост - это вообще невероятная зрада.Но вот Лубинец проехал, украинская пресса об этом написала, "патриоты" украинские набрали было воздуха в грудь для криков... но нет, ничего не произошло.Почему? Побоялись. Слова "миссия Мелании Трамп" заставили всех замолчать.Не то чтобы на Украине так боялись Меланию Трамп, или самого Трампа. Вовсе нет. Зеленский позволяет себе в адрес президента США довольно злобные высказывания.Очевидно, что в этот раз на Зеленского просто хорошо прикрикнули. В поддержку гуманитарной миссии Мелании Трамп выступил Папа Римский, да и по другим каналам, видимо, до Зеленского "довели", что можно и чего нельзя делать.Поэтому на лицах у всех "патриотов" были только благостные улыбки и слова "Дякуем!! Дякуем Мэлании!"Хотя, конечно, было видно, что корёжит всех знатно.Один только вид Лубинца рядом с уполномоченным по правам человека Российской Федерации Яной Лантратовой уже заставляет "патриотов" биться в истерике.Как в прошлый раз, при обмене пленными, когда Лубинец улыбнулся и пожал Яне Валерьевне руку. На Украине поднялся вой: да что ж это такое происходит!Непонятно, что, по их мнению, должен был сделать Лубинец? Отпрыгнуть?Что уж говорить теперь, когда Дмитрий Лубинец сказал в интервью:"Всё подготовлено максимально профессионально, сотрудники Яны Валерьевны совместно с моим аппаратом отработали очень системный подход. Я отдельно благодарен Яне Валерьевне"."Лубинец попал под влияние Лантратовой! " - пишут украинские комментаторы.Но более - ничего. Ну попал, и попал.Получили пинок, и кричат "Дякуем!"И выясняется, что если надо, в США быстро находят рычаги влияния на Украину.Украина "патриотическая", то есть националистическая, приучила всех к тому, что можно пренебрегать любыми нормами.Можно кривляться на государственных встречах, как это делает давно не легитимный Зеленский. Можно годами обстреливать Донбасс и при этом корчить из себя "жертву".Можно воровать гуманитарную помощь, можно закупать золотые унитазы во время войны, можно коррумпировать собственную армию, можно похищать людей на улицах, в магазинах и в домах, заковывать в наручники и отправлять на фронт.Можно уничтожить всю вертикаль власти, начиная с Конституционного суда (глава суда давно сбежал за рубеж из "прекрасной Украины" Зеленского).Можно охотиться за собственным генпрокурором (генпрокурор Украины Кравченко - в Вене, утверждает, что его хотят убить украинские власти).Можно поставить Конституцию на паузу и годами не проводить выборы, полностью узурпировав власть. И так далее, и так далее.Но выясняется, что как только украинские "патриоты" получают чувствительный пинок, они вполне могут вести себя цивилизованно и даже покорно соблюдают перемирие, чего не наблюдалось уже очень давно.Вся украинская общественность во главе с Зеленским выстроились и кричали "Спасибо!!"Как будто это не они минировали, взрывали и уничтожали народ в Алешках."Вышиванки ГУР" в Европе: взрывают, следят, подсылают убийцИ кстати, про генпрокурора.Это вторая зрада, которая может привести к очень опасным последствиям для киевского режима.Собственный вчерашний "ручной" генеральный прокурор Украины теперь обвиняет украинскую власть в попытке убийства.Но самое главное - об этом начала писать европейская пресса.Австрийская газета Kurier сообщила, что украинское ГУР, возможно, готовило покушение на генпрокурора Кравченко.Кравченко, как известно, ещё в сентябре покинул Украину, после того как выписал сам себе командировку. Сейчас находится в Вене и выдаёт многочисленные секреты режима Зеленского.Генпрокурор не только "знает всё" про украинские колл-центры, которые обманули пенсионеров Европы на миллиарды евро.Кравченко был прокурором Бучанского района, в то время когда Украина совместно со спецслужбами Запада устроила ужасную провокацию, обвинив Россию в военных преступлениях.Кстати, "Бучанское дело" до сих пор не раскрыто, неизвестны даже имена тех людей, которых представили тогда как "погибших мирных жителей".Теперь Кравченко является, конечно же, ценнейшим свидетелем, и австрийские власти его специально охраняют.Двое сотрудников ГУР из подразделения "Артан" с оборудованием для слежки прибыли в Вену. А в качестве "прикрытия" использовали корреспондента "Украинской правды" Михаила Ткача, который якобы приехал взять интервью у Кравченко.Все они были задержаны полицией Австрии.Кравченко вышел перед прессой и обвинил ГУР, СБУ и Офис президента Украины в том, что его хотят убить.На Украине это никого не удивляет. Офис президента готовил убийство генпрокурора? Это будничное, рядовое событие для современной Украины.Жидкая взрывчаткаЛетом в Монако взорвали украинского олигарха Ермолаева, который чудом остался жив. Преступление тоже связано с украинскими колл-центрами, которые стали чуть ли не основной статьей дохода на Украине.Ермолаев обвинил в теракте ГУР МО Украины. Он рассказал, что подрыв произвели с использованием жидкой взрывчатки:"Это редкая вещь, это жидкая взрывчатка, от которой потом остаются страшные химические ожоги на теле. Она не продаётся ни в магазине, нигде, и её нет в обычных войсках."Ермолаев считает, что такое вещество могло иметься только у ГУР Украины.Вот так Европа стала территорией, на которой хозяйничают "люди в вышиванках": следят, взрывают, готовят преступления.Это, кстати, закономерное следствие: Европа думала повоевать руками украинцев и за счёт Украины. А выяснилось, что в результате Украина пришла к ним.И уже, действительно, можно говорить об украинизации и бандеризации Европы.Поражает, что спецпосланники, которых отправили за беглым генпрокурором Украины, чувствовали себя в Вене как дома: и оборудование для слежки провезли. Или им в украинском посольстве выдали? Как необходимый и вполне обычный для "украинского туриста" инвентарь.А на Украине теперь ждут последствий зрады генпрокурора. И смотрят друг на друга: кто же следующий из управленцев окажется за рубежом. Кто побежит?
https://ukraina.ru/20261030/gumanitarnaya-missiya-v-aleshkakh-fragment-pazzla-buduschego-mirnogo-soglasheniya-1084188183.html
https://ukraina.ru/20261015/ochen-vazhnyy-svidetel-beglyy-genprokuror-kravchenko-vydaet-sekrety-zelenskogo-1083813082.html
https://ukraina.ru/20261103/emu-gotovyat-evakuatsiyu-rezhim-zelenskogo-betsya-v-konvulsiyakh-1084227883.html
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Мурзина
Елена Мурзина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/02/02/1075077105_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_070c8de8cf4e8d2f8214b1e491a0528b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, европа, кравченко, владимир зеленский, мелания трамп
Эксклюзив, Украина, Европа, Кравченко, Владимир Зеленский, Мелания Трамп

На Украине: получили пинок от США и кричат "Дякуем!"

16:02 03.11.2026
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине начала было разгораться очередная зрада: украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заехал для выполнения гуманитарной миссии в Алешки через Крым!
Лубинец должен был прибыть как уполномоченный на территорию России, и поехал через Анапу, потом через Крым, в Херсонскую область.
Ещё и через Крымский мост ехал, наверняка.
Надо знать, что на Украине любой, кто посещает Крым - зраднык (предатель).
А проезд через Крымский мост - это вообще невероятная зрада.
Но вот Лубинец проехал, украинская пресса об этом написала, "патриоты" украинские набрали было воздуха в грудь для криков... но нет, ничего не произошло.
Почему? Побоялись. Слова "миссия Мелании Трамп" заставили всех замолчать.
Не то чтобы на Украине так боялись Меланию Трамп, или самого Трампа. Вовсе нет. Зеленский позволяет себе в адрес президента США довольно злобные высказывания.
Очевидно, что в этот раз на Зеленского просто хорошо прикрикнули. В поддержку гуманитарной миссии Мелании Трамп выступил Папа Римский, да и по другим каналам, видимо, до Зеленского "довели", что можно и чего нельзя делать.
Поэтому на лицах у всех "патриотов" были только благостные улыбки и слова "Дякуем!! Дякуем Мэлании!"
Хотя, конечно, было видно, что корёжит всех знатно.
Один только вид Лубинца рядом с уполномоченным по правам человека Российской Федерации Яной Лантратовой уже заставляет "патриотов" биться в истерике.
Как в прошлый раз, при обмене пленными, когда Лубинец улыбнулся и пожал Яне Валерьевне руку. На Украине поднялся вой: да что ж это такое происходит!
Непонятно, что, по их мнению, должен был сделать Лубинец? Отпрыгнуть?
Что уж говорить теперь, когда Дмитрий Лубинец сказал в интервью:
Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
30 октября, 19:33
Гуманитарная миссия в Алешках: фрагмент пазла будущего мирного соглашения?В Алешках Херсонской области в рамках объявленного ранее режима прекращения огня стартовала эвакуация мирных жителей и доставка гуманитарной помощи остающимся в населенном пункте
"Всё подготовлено максимально профессионально, сотрудники Яны Валерьевны совместно с моим аппаратом отработали очень системный подход. Я отдельно благодарен Яне Валерьевне".
"Лубинец попал под влияние Лантратовой! " - пишут украинские комментаторы.
Но более - ничего. Ну попал, и попал.
Получили пинок, и кричат "Дякуем!"
И выясняется, что если надо, в США быстро находят рычаги влияния на Украину.
Украина "патриотическая", то есть националистическая, приучила всех к тому, что можно пренебрегать любыми нормами.
Можно кривляться на государственных встречах, как это делает давно не легитимный Зеленский. Можно годами обстреливать Донбасс и при этом корчить из себя "жертву".
Можно воровать гуманитарную помощь, можно закупать золотые унитазы во время войны, можно коррумпировать собственную армию, можно похищать людей на улицах, в магазинах и в домах, заковывать в наручники и отправлять на фронт.
Можно уничтожить всю вертикаль власти, начиная с Конституционного суда (глава суда давно сбежал за рубеж из "прекрасной Украины" Зеленского).
Можно охотиться за собственным генпрокурором (генпрокурор Украины Кравченко - в Вене, утверждает, что его хотят убить украинские власти).
Можно поставить Конституцию на паузу и годами не проводить выборы, полностью узурпировав власть. И так далее, и так далее.
Но выясняется, что как только украинские "патриоты" получают чувствительный пинок, они вполне могут вести себя цивилизованно и даже покорно соблюдают перемирие, чего не наблюдалось уже очень давно.
Вся украинская общественность во главе с Зеленским выстроились и кричали "Спасибо!!"
Как будто это не они минировали, взрывали и уничтожали народ в Алешках.
Руслан Кравченко - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
15 октября, 06:50
Очень важный свидетель: беглый генпрокурор Кравченко выдает секреты ЗеленскогоВ австрийской столице разворачивается настоящий политический триллер, главными действующими лицами которого оказались беглый бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, сотрудники украинской военной разведки и журналисты "Украинской правды".
"Вышиванки ГУР" в Европе: взрывают, следят, подсылают убийц
И кстати, про генпрокурора.
Это вторая зрада, которая может привести к очень опасным последствиям для киевского режима.
Собственный вчерашний "ручной" генеральный прокурор Украины теперь обвиняет украинскую власть в попытке убийства.
Но самое главное - об этом начала писать европейская пресса.
Австрийская газета Kurier сообщила, что украинское ГУР, возможно, готовило покушение на генпрокурора Кравченко.
Кравченко, как известно, ещё в сентябре покинул Украину, после того как выписал сам себе командировку. Сейчас находится в Вене и выдаёт многочисленные секреты режима Зеленского.
Генпрокурор не только "знает всё" про украинские колл-центры, которые обманули пенсионеров Европы на миллиарды евро.
Кравченко был прокурором Бучанского района, в то время когда Украина совместно со спецслужбами Запада устроила ужасную провокацию, обвинив Россию в военных преступлениях.
Кстати, "Бучанское дело" до сих пор не раскрыто, неизвестны даже имена тех людей, которых представили тогда как "погибших мирных жителей".
Теперь Кравченко является, конечно же, ценнейшим свидетелем, и австрийские власти его специально охраняют.
Двое сотрудников ГУР из подразделения "Артан" с оборудованием для слежки прибыли в Вену. А в качестве "прикрытия" использовали корреспондента "Украинской правды" Михаила Ткача, который якобы приехал взять интервью у Кравченко.
Все они были задержаны полицией Австрии.
Кравченко вышел перед прессой и обвинил ГУР, СБУ и Офис президента Украины в том, что его хотят убить.
На Украине это никого не удивляет. Офис президента готовил убийство генпрокурора? Это будничное, рядовое событие для современной Украины.
США могут уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины в случае долгой войны на Ближнем Востоке – Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
06:02
"Ему готовят эвакуацию": режим Зеленского бьется в конвульсияхВ экспертном сообществе обсуждают, какой путь выберут руководители подконтрольной Киеву части Украины, будут ли они спасаться бегством или же попытаются выторговать себе власть и жизнь в обмен на территории
Жидкая взрывчатка
Летом в Монако взорвали украинского олигарха Ермолаева, который чудом остался жив. Преступление тоже связано с украинскими колл-центрами, которые стали чуть ли не основной статьей дохода на Украине.
Ермолаев обвинил в теракте ГУР МО Украины. Он рассказал, что подрыв произвели с использованием жидкой взрывчатки:
"Это редкая вещь, это жидкая взрывчатка, от которой потом остаются страшные химические ожоги на теле. Она не продаётся ни в магазине, нигде, и её нет в обычных войсках."
Ермолаев считает, что такое вещество могло иметься только у ГУР Украины.
Вот так Европа стала территорией, на которой хозяйничают "люди в вышиванках": следят, взрывают, готовят преступления.
Это, кстати, закономерное следствие: Европа думала повоевать руками украинцев и за счёт Украины. А выяснилось, что в результате Украина пришла к ним.
И уже, действительно, можно говорить об украинизации и бандеризации Европы.
Поражает, что спецпосланники, которых отправили за беглым генпрокурором Украины, чувствовали себя в Вене как дома: и оборудование для слежки провезли. Или им в украинском посольстве выдали? Как необходимый и вполне обычный для "украинского туриста" инвентарь.
А на Украине теперь ждут последствий зрады генпрокурора. И смотрят друг на друга: кто же следующий из управленцев окажется за рубежом. Кто побежит?
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаЕвропаКравченкоВладимир ЗеленскийМелания Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:31"Коллективная пыточная, имитирующая государство": куда заведёт Зеленского бунт на Борщаговке
16:12Дмитрий Краснов: Запад сознательно игнорирует предупреждения России и ждет от нас военной ошибки
16:05Интервенция на старте: "коалиция желающих" проведет военные учения у границ Украины
16:03Мелания Трамп соберёт России и Украины в Белом доме: о чём собирается объявить первая леди
16:02На Украине: получили пинок от США и кричат "Дякуем!"
16:00Лесь Подервянский: Гомер матюкливого суржика
15:58"Земобилизовали" без суда и следствия: в Ивано-Франковске ТЦК ворвалось на частную территорию
15:30"День Ч": как и за что Трамп будет наказывать Зеленского
15:18Ложь об Алешках: разбор фейков исторической гуманитарной миссии
15:14"Закручивают и закручивают": эксперт оценил риски появления армии НАТО на Украине
15:11Его-то сын чего потерял? Слезливые слова Зеленского о детях взбесили украинцев
15:00Зеленский пожаловался на потерю связи с Маском
14:58Клятва Гиппократа как преступление: спасавшую людей медика внесли в "Миротворец"*
14:26В Киеве встало метро: все три ветки остановлены, город погружается в темноту
14:16Украина затаривается на европейском секонд-хенде: новых трамваев не видать
14:10Французский политик потребовал оставить Зеленского без единого евро из-за вскрывшегося концлагеря
14:07"Камера пыток Зеленского": Вайдель требует объяснений в Берлине
13:30Запредельный цинизм власти: "обезумевшая толпа напала" на "защитников" под Киевом
13:24Пыточная под Киевом: от этого позора уже не отмыться
13:23Лавров обнулил надежды Запада на заморозку украинского конфликта
Лента новостейМолния