Украина затаривается на европейском секонд-хенде: новых трамваев не видать - 03.11.2026 Украина.ру
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Украина затаривается на европейском секонд-хенде: новых трамваев не видать
Украина затаривается на европейском секонд-хенде: новых трамваев не видать - 03.11.2026 Украина.ру
Украина затаривается на европейском секонд-хенде: новых трамваев не видать
Украина вслед за другими европейскими странами приняла волевое решение обновить транспорт, однако выбор Киева пал на бэушные трамваи: от которых успели отказаться европейцы
2026-11-03T14:16
2026-11-03T14:16
новости
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польша
европа
андриян николаев
южмаш
ес
трамвай
транспорт
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Директор предприятия "Николаевэлектротранс" Юрий Сметана сообщил, что в город доставили очередную партию европейского "антиквариата". Всего Николаев должен получить около 40 подержанных вагонов из шведского Гётеборга. Перед запуском трамваи переоборудуют под ширину местной колеи и проведут технические испытания. И ведь это не единичный случай — практика обновления муниципальных парков за счет европейского секонд-хенда на Украине имеет массовый характер. В условиях экономического кризиса и боевых действий у украинских городов просто нет бюджетов на новую технику. Европейские страны, такие как Польша, Германия, Чехия и Латвия, регулярно передают Украине списанные автобусы, троллейбусы и трамваи. А муниципалитеты закупают технику, которую в ЕС выводят из эксплуатации из-за ужесточения экологических норм или планового обновления парков. Для Украины эти машины, несмотря на возраст в 10–20 лет, становятся способом закрыть критическую нехватку транспорта здесь и сейчас.При этом параллельно действует и другая схема — целевые кредиты ЕС на покупку новой техники. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) финансирует программу "Городской общественный транспорт Украины", в рамках которой города закупают новые трамваи, троллейбусы и автобусы. Кстати, ЕИБ уже перечислил Украине 46,1 миллиона евро на четыре городских проекта. Деньги поступили в специальный фонд госбюджета: по 13,3 миллиона — на "Программу развития муниципальной инфраструктуры" и "Городской общественный транспорт Украины", 14,7 миллиона — на "Городской общественный транспорт Украины 2", и еще 4,8 миллиона — на энергоэффективность общественных зданий. Как же в таком случаи получается, что Украине нужно прибирать к рукам старьё? Еще в 2010-х годах украинские города, которым не хватало денег на новый отечественный транспорт, массово скупали подержанные троллейбусы и трамваи из Европы. Для провинциальных городов такие действия вполне оправданы: старый транспорт из Европы стоил в 10–30 раз дешевле нового украинского. Луцк, например, планировал покупать в Польше подержанные троллейбусы "Ельч" по 30 тысяч гривен за единицу. Тернопольские, одесские, днепропетровские и львовские коммунальщики тоже отдавали предпочтение европейскому секонд-хенду: закупали чешские троллейбусы Skoda и трамваи Tatra по 500–700 тысяч гривен, тогда как новый трамвай от "Южмаша" обходился в 5,2 миллиона.
https://ukraina.ru/20261103/sinyaya-izolenta-v-pomosch-energosistema-ukrainy-ne-verntsya-k-prezhnim-moschnostyam-1084248327.html
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новости, украина, польша, европа, андриян николаев, южмаш, ес, трамвай, транспорт
Новости, Украина, Польша, Европа, Андриян Николаев, Южмаш, ЕС, трамвай, транспорт

Украина затаривается на европейском секонд-хенде: новых трамваев не видать

14:16 03.11.2026
 
© telegram ukr_2025_ru
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Украина вслед за другими европейскими странами приняла волевое решение обновить транспорт, однако выбор Киева пал на бэушные трамваи: от которых успели отказаться европейцы
Директор предприятия "Николаевэлектротранс" Юрий Сметана сообщил, что в город доставили очередную партию европейского "антиквариата". Всего Николаев должен получить около 40 подержанных вагонов из шведского Гётеборга. Перед запуском трамваи переоборудуют под ширину местной колеи и проведут технические испытания.
И ведь это не единичный случай — практика обновления муниципальных парков за счет европейского секонд-хенда на Украине имеет массовый характер. В условиях экономического кризиса и боевых действий у украинских городов просто нет бюджетов на новую технику.
Европейские страны, такие как Польша, Германия, Чехия и Латвия, регулярно передают Украине списанные автобусы, троллейбусы и трамваи. А муниципалитеты закупают технику, которую в ЕС выводят из эксплуатации из-за ужесточения экологических норм или планового обновления парков. Для Украины эти машины, несмотря на возраст в 10–20 лет, становятся способом закрыть критическую нехватку транспорта здесь и сейчас.
При этом параллельно действует и другая схема — целевые кредиты ЕС на покупку новой техники. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) финансирует программу "Городской общественный транспорт Украины", в рамках которой города закупают новые трамваи, троллейбусы и автобусы.
Кстати, ЕИБ уже перечислил Украине 46,1 миллиона евро на четыре городских проекта. Деньги поступили в специальный фонд госбюджета: по 13,3 миллиона — на "Программу развития муниципальной инфраструктуры" и "Городской общественный транспорт Украины", 14,7 миллиона — на "Городской общественный транспорт Украины 2", и еще 4,8 миллиона — на энергоэффективность общественных зданий. Как же в таком случаи получается, что Украине нужно прибирать к рукам старьё?
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
12:44
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Еще в 2010-х годах украинские города, которым не хватало денег на новый отечественный транспорт, массово скупали подержанные троллейбусы и трамваи из Европы.
Для провинциальных городов такие действия вполне оправданы: старый транспорт из Европы стоил в 10–30 раз дешевле нового украинского. Луцк, например, планировал покупать в Польше подержанные троллейбусы "Ельч" по 30 тысяч гривен за единицу.
Тернопольские, одесские, днепропетровские и львовские коммунальщики тоже отдавали предпочтение европейскому секонд-хенду: закупали чешские троллейбусы Skoda и трамваи Tatra по 500–700 тысяч гривен, тогда как новый трамвай от "Южмаша" обходился в 5,2 миллиона.
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