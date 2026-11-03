Новая мода на Украине: почему "тюрьма" под Киевом — это только начало? Хроника событий на утро 3 ноября - 03.11.2026 Украина.ру
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Новая мода на Украине: почему "тюрьма" под Киевом — это только начало? Хроника событий на утро 3 ноября
Новая мода на Украине: почему "тюрьма" под Киевом — это только начало? Хроника событий на утро 3 ноября - 03.11.2026 Украина.ру
Новая мода на Украине: почему "тюрьма" под Киевом — это только начало? Хроника событий на утро 3 ноября
В украинской Петропавловской Борщаговке вскрылась история с неофициальной военной тюрьмой, где удерживали и избивали мобилизованных. В Киеве признали, что подобных объектов в стране немало. Пока Украина разбирается с собственными пыточными, Москва и Киев между тем готовятся к новому раунду переговоров в Абу-Даби
2026-11-03T09:00
2026-11-03T09:00
эксклюзив
хроники
украина
россия
москва
артем дмитрук
мария захарова
стив уиткофф
"азов"
нацгвардия
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Киевская пыточная: бунт против мобилизацииВечером 2 ноября Петропавловская Борщаговка под Киевом превратилась в эпицентр скандала вокруг методов украинской мобилизации. В соцсетях появились сообщения о вооруженных людях, удерживавших в подвале частного дома от 25 до 40 мужчин. Родственники утверждали, что среди них были недавно мобилизованные граждане и действующие военные, а связь с пленниками полностью потеряна.Особый резонанс вызвало видео с руководителем частной скорой помощи "Медпрестиж" Валентиной. Она рассказала, что получила записи из подвала, на которых люди находились в тяжелом состоянии: сообщалось о переломах, серьезных повреждениях и некрозе тканей. По словам медиков, вооруженные люди первоначально не пускали их внутрь. На фоне слухов о вымогательстве денег за освобождение мужчин к дому начали стягиваться родственники и местные жители.Сотни людей попытались прорваться через ворота, скандируя "Позор!". В ответ силовики применили слезоточивый газ и огнетушители. Затем, по сообщениям украинских журналистов, на место прибыли "крепкие молодые люди в гражданской одежде", которые начали оттеснять протестующих. Украинское издание УНИАН сообщало об избиениях, в том числе женщин и журналистов; фотограф издания утверждал, что его пинали после попытки снять происходящее. На кадрах были видны люди с окровавленными головами.Буданов* признал: на Украине таких "тюрем" многоУкраинские власти поспешили представить собственную версию. По заявлению командования Нацгвардии, дом являлся временным пунктом дислокации подразделения, входящего в 1-й корпус "Азова"**. Там находились 18 человек: мобилизованные перед отправкой в учебные центры и военнослужащие, самовольно оставившие части. При этом командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что четверых мужчин с травмами пришлось госпитализировать. Объяснить происхождение повреждений он не смог, пообещав начать расследование с участием ГБР и военного омбудсмена. Объект решили закрыть, а находившихся там людей перевезти в госпиталь.Однако наиболее примечательным стало заявление главы Офиса президента Кирилла Буданова*. После осмотра здания и общения с находившимися там людьми он признал, что подобных объектов в стране много. На вопрос, почему они существуют и что в них происходит, Буданов* не дал четкого ответа и пообещал разобраться.В украинских публикациях такие места называют неофициальными тюрьмами, а военные используют термин "яма". По рассказу одного из военнослужащих ВСУ, прошедшего через подобную неофициальную тюрьму, туда отправляют провинившихся перед командованием, отказавшихся выполнять приказы, употреблявших алкоголь или самовольно покинувших часть. Удерживаемых могут избивать и унижать, а затем отправлять на наиболее опасные работы на передовой в качестве штрафников. По его словам, некоторые из них не возвращаются. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, между тем заявил, что за последний месяц в подвале несколько человек были забиты до смерти.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя видео с места событий, на которых слышатся русская речь (даже от Буданова*), отдельно напомнила о действующем на Украине законе о языке: "Закон о языке на Украине работает в полную мощь". Москва и Киев готовятся к переговорам в Абу-ДабиНа фоне внутреннего скандала Украина и Россия готовятся к новому раунду трехсторонних переговоров при посредничестве США. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что встреча состоится в Абу-Даби 10–11 ноября.По его словам, стороны намерены обсудить деэскалацию, гуманитарные вопросы, безопасность после завершения конфликта и дальнейшие шаги к миру. Кроме того, американские переговорщики на этой неделе встретятся в Брюсселе с представителями ЕС и НАТО, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины и возможности её послевоенного восстановления.Польша усиливает охоту на диверсантов у КалининградаТем временем Польша развернула масштабную полицейскую операцию у границы с Калининградской областью. Главный комендант полиции Марек Боронь сообщил о переброске сил из других регионов и участии контртеррористических подразделений.Операция проводится совместно с армией, Пограничной стражей и спецслужбами. В качестве основания польские власти называют сообщения о возможных провокациях и попытках проникновения вооруженных групп через границу, однако конкретных доказательств этих угроз публично не представили.Москва в последние годы неоднократно обращала внимание на усиление активности НАТО у западных границ России. Альянс объясняет наращивание сил необходимостью сдерживания, тогда как российские власти выражают обеспокоенность расширением военного присутствия блока в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не стремится к конфликту с НАТО, но в случае нападения будет задействовать все необходимые средства для отражения агрессии.Удары по энергетике и портам УкраиныРоссийские военные нанесли массированный удар по энергетической и портовой инфраструктуре Украины. По данным Минобороны РФ, поражены объекты в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса.Особенно серьезные последствия, судя по сообщениям местных пабликов, пришлись на энергетический сектор. Утверждается, что около 15 крылатых ракет уничтожили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Украинские СМИ также сообщили о поражении Криворожской ТЭС в Днепропетровской области.Кроме того, российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Одесской области и морским судам, которые использовались ВСУ в военных целях. В ведомстве также сообщили об уничтожении четырех локомотивов в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.** Террористическая организация, запрещённая в России.
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https://ukraina.ru/20261103/zapadnye-analitiki-opisali-nochnoy-raketnyy-zalp-po-ukraine-1084242903.html
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эксклюзив, хроники, украина, россия, москва, артем дмитрук, мария захарова, стив уиткофф, "азов", нацгвардия, нато, всу, мобилизация на украине, мобилизация, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Москва, Артем Дмитрук, Мария Захарова, Стив Уиткофф, "Азов", Нацгвардия, НАТО, ВСУ, мобилизация на Украине, мобилизация, Вооруженные силы Украины

Новая мода на Украине: почему "тюрьма" под Киевом — это только начало? Хроника событий на утро 3 ноября

09:00 03.11.2026
 
© Фото : УНИАНПолиция на месте происшествия в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области, где вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома
Полиция на месте происшествия в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области, где вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© Фото : УНИАН
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
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В украинской Петропавловской Борщаговке вскрылась история с неофициальной военной тюрьмой, где удерживали и избивали мобилизованных. В Киеве признали, что подобных объектов в стране немало. Пока Украина разбирается с собственными пыточными, Москва и Киев между тем готовятся к новому раунду переговоров в Абу-Даби
Киевская пыточная: бунт против мобилизации
Вечером 2 ноября Петропавловская Борщаговка под Киевом превратилась в эпицентр скандала вокруг методов украинской мобилизации. В соцсетях появились сообщения о вооруженных людях, удерживавших в подвале частного дома от 25 до 40 мужчин. Родственники утверждали, что среди них были недавно мобилизованные граждане и действующие военные, а связь с пленниками полностью потеряна.
Особый резонанс вызвало видео с руководителем частной скорой помощи "Медпрестиж" Валентиной. Она рассказала, что получила записи из подвала, на которых люди находились в тяжелом состоянии: сообщалось о переломах, серьезных повреждениях и некрозе тканей.
По словам медиков, вооруженные люди первоначально не пускали их внутрь. На фоне слухов о вымогательстве денег за освобождение мужчин к дому начали стягиваться родственники и местные жители.
Сотни людей попытались прорваться через ворота, скандируя "Позор!". В ответ силовики применили слезоточивый газ и огнетушители. Затем, по сообщениям украинских журналистов, на место прибыли "крепкие молодые люди в гражданской одежде", которые начали оттеснять протестующих.
Украинское издание УНИАН сообщало об избиениях, в том числе женщин и журналистов; фотограф издания утверждал, что его пинали после попытки снять происходящее. На кадрах были видны люди с окровавленными головами.
Буданов* признал: на Украине таких "тюрем" много
Украинские власти поспешили представить собственную версию. По заявлению командования Нацгвардии, дом являлся временным пунктом дислокации подразделения, входящего в 1-й корпус "Азова"**. Там находились 18 человек: мобилизованные перед отправкой в учебные центры и военнослужащие, самовольно оставившие части.
При этом командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что четверых мужчин с травмами пришлось госпитализировать. Объяснить происхождение повреждений он не смог, пообещав начать расследование с участием ГБР и военного омбудсмена. Объект решили закрыть, а находившихся там людей перевезти в госпиталь.
Однако наиболее примечательным стало заявление главы Офиса президента Кирилла Буданова*. После осмотра здания и общения с находившимися там людьми он признал, что подобных объектов в стране много. На вопрос, почему они существуют и что в них происходит, Буданов* не дал четкого ответа и пообещал разобраться.
В украинских публикациях такие места называют неофициальными тюрьмами, а военные используют термин "яма". По рассказу одного из военнослужащих ВСУ, прошедшего через подобную неофициальную тюрьму, туда отправляют провинившихся перед командованием, отказавшихся выполнять приказы, употреблявших алкоголь или самовольно покинувших часть.
Удерживаемых могут избивать и унижать, а затем отправлять на наиболее опасные работы на передовой в качестве штрафников. По его словам, некоторые из них не возвращаются. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, между тем заявил, что за последний месяц в подвале несколько человек были забиты до смерти.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя видео с места событий, на которых слышатся русская речь (даже от Буданова*), отдельно напомнила о действующем на Украине законе о языке: "Закон о языке на Украине работает в полную мощь".
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
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Москва и Киев готовятся к переговорам в Абу-Даби
На фоне внутреннего скандала Украина и Россия готовятся к новому раунду трехсторонних переговоров при посредничестве США. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что встреча состоится в Абу-Даби 10–11 ноября.
По его словам, стороны намерены обсудить деэскалацию, гуманитарные вопросы, безопасность после завершения конфликта и дальнейшие шаги к миру. Кроме того, американские переговорщики на этой неделе встретятся в Брюсселе с представителями ЕС и НАТО, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины и возможности её послевоенного восстановления.
Польша усиливает охоту на диверсантов у Калининграда
Тем временем Польша развернула масштабную полицейскую операцию у границы с Калининградской областью. Главный комендант полиции Марек Боронь сообщил о переброске сил из других регионов и участии контртеррористических подразделений.
Операция проводится совместно с армией, Пограничной стражей и спецслужбами. В качестве основания польские власти называют сообщения о возможных провокациях и попытках проникновения вооруженных групп через границу, однако конкретных доказательств этих угроз публично не представили.
Москва в последние годы неоднократно обращала внимание на усиление активности НАТО у западных границ России. Альянс объясняет наращивание сил необходимостью сдерживания, тогда как российские власти выражают обеспокоенность расширением военного присутствия блока в Европе.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не стремится к конфликту с НАТО, но в случае нападения будет задействовать все необходимые средства для отражения агрессии.
Удары по энергетике и портам Украины
Российские военные нанесли массированный удар по энергетической и портовой инфраструктуре Украины. По данным Минобороны РФ, поражены объекты в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса.
Особенно серьезные последствия, судя по сообщениям местных пабликов, пришлись на энергетический сектор. Утверждается, что около 15 крылатых ракет уничтожили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Украинские СМИ также сообщили о поражении Криворожской ТЭС в Днепропетровской области.
Кроме того, российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Одесской области и морским судам, которые использовались ВСУ в военных целях. В ведомстве также сообщили об уничтожении четырех локомотивов в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Гиперзвуковая ракета Циркон - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
06:27
Западные аналитики описали ночной ракетный залп по УкраинеПо заявлению западных аналитиков, к этому часу ВС и ВКС России выпустили по целям на Украине 29 ракет различного типа. Об этом утром 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
** Террористическая организация, запрещённая в России.
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