Путин напомнил о насильственном разделении триединого народа – русских, белорусов и украинцев - 28.11.2023 Украина.ру
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Путин напомнил о насильственном разделении триединого народа – русских, белорусов и украинцев
Путин напомнил о насильственном разделении триединого народа – русских, белорусов и украинцев - 28.11.2023 Украина.ру
Путин напомнил о насильственном разделении триединого народа – русских, белорусов и украинцев
Россия - большая, многоликая страна, в её многообразии культур, традиций, обычаев –сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал, который следует постоянно укреплять. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин
2023-11-28T17:41
2023-11-28T17:41
новости
владимир путин
президент
рпц
русский
русский мир
цивилизация
национальная идея
национальные интересы
стратегия национальной безопасности
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Российский лидер напомнил уроки революции 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны, а также распада СССР. Он обратил внимание: "Возникшие после распада Российской империи и Советского Союза кровавые очаги не только ещё тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой. И раны эти ещё долго не залечить"."Мы этих ошибок никогда не забудем и не должны их повторять. Хочу вновь подчеркнуть – любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество – это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна. О ней, о нашем Отечестве – наши молитвы, которые звучат на разных языках", - заявил президент России.Владимир Путин напомнил участникам ВРНС слова святителя Григория Богослова: "Почитать мать – святое дело. Но у всякого своя матерь, а общая мать – это Родина".
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новости, владимир путин, президент, рпц, русский, русский мир, цивилизация, национальная идея, национальные интересы, стратегия национальной безопасности, национальная безопасность, национальность, россия, православие, нация, гражданская война, белорусы, украинцы, украина, белоруссия
Новости, Владимир Путин, президент, РПЦ, русский, Русский мир, цивилизация, национальная идея, национальные интересы, Стратегия национальной безопасности, национальная безопасность, национальность, Россия, Православие, нация, гражданская война, белорусы, украинцы, Украина, Белоруссия

Путин напомнил о насильственном разделении триединого народа – русских, белорусов и украинцев

17:41 28.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Россия - большая, многоликая страна, в её многообразии культур, традиций, обычаев –сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал, который следует постоянно укреплять. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин
Российский лидер напомнил уроки революции 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны, а также распада СССР. Он обратил внимание: "Возникшие после распада Российской империи и Советского Союза кровавые очаги не только ещё тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой. И раны эти ещё долго не залечить".
"Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей, даже родившиеся уже в XXI веке, до сих пор, даже спустя десятилетия, расплачиваются за допущенные тогда просчёты, за потакание сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти, за политику искусственного, насильственного разделения большой русской нации, триединого народа – русских, белорусов и украинцев", - сказал Путин.
"Мы этих ошибок никогда не забудем и не должны их повторять. Хочу вновь подчеркнуть – любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество – это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна. О ней, о нашем Отечестве – наши молитвы, которые звучат на разных языках", - заявил президент России.
Владимир Путин напомнил участникам ВРНС слова святителя Григория Богослова: "Почитать мать – святое дело. Но у всякого своя матерь, а общая мать – это Родина".
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