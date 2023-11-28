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Путин напомнил о насильственном разделении триединого народа – русских, белорусов и украинцев

Путин напомнил о насильственном разделении триединого народа – русских, белорусов и украинцев - 28.11.2023 Украина.ру

Путин напомнил о насильственном разделении триединого народа – русских, белорусов и украинцев

Россия - большая, многоликая страна, в её многообразии культур, традиций, обычаев –сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал, который следует постоянно укреплять. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин

2023-11-28T17:41

2023-11-28T17:41

2023-11-28T17:41

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Российский лидер напомнил уроки революции 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны, а также распада СССР. Он обратил внимание: "Возникшие после распада Российской империи и Советского Союза кровавые очаги не только ещё тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой. И раны эти ещё долго не залечить"."Мы этих ошибок никогда не забудем и не должны их повторять. Хочу вновь подчеркнуть – любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество – это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна. О ней, о нашем Отечестве – наши молитвы, которые звучат на разных языках", - заявил президент России.Владимир Путин напомнил участникам ВРНС слова святителя Григория Богослова: "Почитать мать – святое дело. Но у всякого своя матерь, а общая мать – это Родина".

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