Путин напомнил о насильственном разделении триединого народа – русских, белорусов и украинцев
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
Россия - большая, многоликая страна, в её многообразии культур, традиций, обычаев –сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал, который следует постоянно укреплять. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин
Российский лидер напомнил уроки революции 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны, а также распада СССР. Он обратил внимание: "Возникшие после распада Российской империи и Советского Союза кровавые очаги не только ещё тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой. И раны эти ещё долго не залечить".
"Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей, даже родившиеся уже в XXI веке, до сих пор, даже спустя десятилетия, расплачиваются за допущенные тогда просчёты, за потакание сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти, за политику искусственного, насильственного разделения большой русской нации, триединого народа – русских, белорусов и украинцев", - сказал Путин.
"Мы этих ошибок никогда не забудем и не должны их повторять. Хочу вновь подчеркнуть – любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество – это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна. О ней, о нашем Отечестве – наши молитвы, которые звучат на разных языках", - заявил президент России.
Владимир Путин напомнил участникам ВРНС слова святителя Григория Богослова: "Почитать мать – святое дело. Но у всякого своя матерь, а общая мать – это Родина".
24 ноября, 16:57Президент России и Патриарх Кирилл расскажут о будущем Русского мираВ ходе XXV Всемирного русского народного Собора 27-28 ноября российский лидер Владимир Путин выступит с программным докладом, в котором укажет перспективы Русского мира после СВО. Об этом сообщил замглавы международной общественной организации "Всемирный Русский Народный Собор" Константин Малофеев