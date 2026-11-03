https://ukraina.ru/20261103/opasnost-i-blef-chto-na-samom-dele-poluchit-ukraina-ot-porazheniya-partii-trampa-1084163701.html

"Опасность и блеф": что на самом деле получит Украина от поражения партии Трампа

"Опасность и блеф": что на самом деле получит Украина от поражения партии Трампа - 03.11.2026 Украина.ру

"Опасность и блеф": что на самом деле получит Украина от поражения партии Трампа

День выборов, которого на Украине многие ждали, наступил. Выбирать будут американских законодателей, от чьих решений в значительной степени зависит политическая судьба киевского режима.

2026-11-03T07:19

2026-11-03T07:19

2026-11-03T07:19

эксклюзив

сша

украина

дональд трамп

джаред кушнер

стив уиткофф

выборы

конгресс сша

сенат

палата представителей когресса сша

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Всё идёт к тому, что по итогам промежуточных выборов в Конгресс полностью подконтрольных республиканцам обеих палат вскоре не станет: Палата представителей обновится полностью, а состав Сената — на 1/3. Плюс это уже сложившаяся политическая традиция: партия президента проигрывает на ближайших выборах.Согласно последним опросам, преимущество демократов составляет 8,2%. Менее чем за две недели до голосования независимая аналитическая компания Cook Political Report, которая занимается прогнозированием результатов выборов, изменила свою оценку, переведя 19 мест в Палате представителей от республиканцев в пользу демократов. Демократической партии предрекли от 227 до 237 мандатов (и, соответственно, большинство в палате), а Республиканской — от 198 до 208.Такой исход выборов с нетерпением ждут многие на Украине, рассчитывая на ослабление позиций президента США Дональда Трампа, сократившего помощь Киеву, и усиление поддержки американского государства благодаря усилиям демократов. Но насколько оправданы эти надежды?По оценке агентства Reuters, в случае перехода большинства в обеих палатах демократы смогут ограничить военные полномочия главы государства, заблокировать ключевые внешнеполитические инициативы Белого дома и утвердить новую военную помощь Украине.Такая вероятность есть, но не всё так просто. Законопроект о поддержке Киева сначала должна одобрить Палата представителей простым большинством голосов. Если контроль над ней по итогам выборов установит оппозиция, то проблем на голосовании возникнуть не должно, к тому же к ним могут примкнуть и ястребы-республиканцы. Затем документ уходит на утверждение Сената так же большинством голосов, и здесь всё зависит от того, за кем будет большинство в этой палате. Если за однопартийцами Трампа, то инициативу может завернуть профильный комитет, который рассматривает законопроект прежде голосования полного состава палаты, либо лидер республиканского большинства вообще не будет выносить этот законопроект на голосование (такие решения принимает именно он), либо на голосовании не наберётся 51 голос "за". Если же демократы возьмут и Сенат тоже – что менее вероятно, – то шансы на принятие у документа о новой партии военной помощи Украине возрастают. Тогда принятый Конгрессом законопроект отправляется на подпись президенту. Вполне ожидаемо Трамп наложит на него вето. После чего документ возвращается в Конгресс, который может преодолеть президентское вето, если обе палаты проголосуют "за" уже не менее 2/3 голосов. Если всё получится, законопроект вступает в силу автоматически, не требуя подписи главы государства.Впрочем, есть уловка, к которой демократы могут прибегнуть, чтобы заставить Трампа всё же выделить новые порции вооружений ВСУ – вшить пункт об этом в проект государственного бюджета, где также будут различные внутриполитические нормы вроде ремонта дорог, уровня зарплат. В таком случае перед президентом встанет выбор: либо отказать Украине, а вместе с ней – и населению собственной страны, либо дать деньги и на помощь Киеву, и на повышение качества жизни своим соотечественникам (они же электорат).Эту схему не так давно использовали республиканцы. Получив большинство в Палате представителей, они в конце 2023 года – в период президентства демократа Джо Байдена — включили в один пакет вопросы финансирования Украины, Израиля, Тайваня, а также укрепления границы США с Мексикой для пресечения нелегальной миграции.Комментируя возможности демократов финансировать Украину в случае получения большинства в Конгрессе, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что Трамп в любом случае останется у власти и сможет блокировать их инициативы."Система так выстроена, что придётся договариваться между различными ветвями власти —так называемый баланс сил, сдержек и противовесов. Поэтому просто будет труднее и Конгрессу, и Трампу проталкивать собственные инициативы, а труднее, потому что придётся договариваться между собой", — объяснил политолог-американист.Переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса ведут посланники президента – его зять Джаред Кушнер и спецпредставитель Стивен Уиткофф, – но и здесь конгрессмены-демократы могут насолить Белому дому. Завершение конфликта не сводится лишь к истощению финансовой и оружейной подпитки Киева внешними спонсорами, это комплексный и сложный процесс, где и Россия, и Украина стремятся добиться максимально выгодных для себя условий мирной сделки. Даже если американскую администрацию как посредников всё будет устраивать, не факт, что Конгресс с демократами в одной или сразу в двух палатах — тоже. Москва настаивает на снятии всех санкций, частично Трамп способен сделать это сам, но ряд ограничительных мер можно отменить лишь с согласия Конгресса — вот тут демократы и могут заявить о себе.Следовательно, на переговорах об урегулировании на Украине американская делегация не сможет выступать жёстко и выдвигать ультиматум Киеву, поскольку не будет в полной мере уверена, что администрация точно сможет воплотить в жизнь все свои обещания в рамках мирной сделки. Украинским представителям это, наоборот, придаст уверенности, и они будут не столь сговорчивыми, как хотелось бы Вашингтону (да и Москве), рассчитывая на поддержку внутриполитических оппонентов президента Трампа.Глава киевского режима Владимир Зеленский активно налаживал связи с проукраинскими законодателями от обеих партий накануне промежуточных выборов, проведя с ними видеозвонок в середине октября, в ходе которого пытался найти соратников в противостоянии Трампу и через них заставить президента США изменить позицию по украинскому вопросу.При этом, к сожалению Банковой, с нынешним созывом Конгресса уйдут и многие ярые сторонники Киева, в частности, из Палаты представителей — республиканцы Дон Бэкон и Майкл Маккол, из Сената – Джин Шахин от Демократической партии, ключевой инициатор расследований блокировки Трампом помощи Украине (за избрание борется её дочь Стефани Шахин, обещающая помогать ВСУ оружием), республиканцы Том Тиллис и Джони Эрнс.Как бы то ни было, вместе с большинством в нижней палате, демократы получат и право запускать расследования в отношении официальных лиц Белого дома касательно действий на украинском треке, и администрация будет обязана предоставить соответствующие документы, например, стенограммы, а чиновники – явиться на допрос (иначе это будет расценено как неуважении к Конгрессу).С большой долей вероятности на ковёр захотят вызвать госсекретаря Марко Рубио, он же по совместительству советник президента по национальной безопасности, спецпосланников главы государства, руководителей спецслужб, особенно директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, посещавшего в этом году Москву. И, конечно же, главу Пентагона Пита Хегсета, которого Зеленский винит в задержках поставок вооружений украинской армии.Все эти разбирательства явно будут отнимать массу времени и сил, не давая реализовывать реальные меры как на внутренней арене, так и на внешней. Для Киева это, скорее, плюс. Нынешняя челночная дипломатия Уиткоффа и Кушнера – излишне, на взгляд украинских чиновников, пророссийская — ему не слишком по душе. Белый дом же так активизировался с переговорами как раз, чтобы успеть до прихода политических оппонентов во власть.А как на Банковой обрадовались бы, если бы случилось так, как поговаривают (хотя никаких подтверждений нет) злые языки: мол, если сенатор от Теннесси Марша Блэкбёрн победит на губернаторских выборах, то на её место метит Хегсет, желая не дожидаться, пока Конгресс подвергнет его импичменту.Впрочем, обольщаться Киеву по поводу перспективы прихода демократов во властные круги Соединённых Штатов не надо, предупреждают даже внутри самой Украины."Раздаются мысли: "Давайте дождёмся 3 ноября". Мол, после промежуточных выборов в Конгресс ситуация может поменяться. Это блеф. Если в результате выборов в Конгрессе получат определённое преимущество демократы, то, как некоторые эксперты говорят, Трамп станет "хромой уткой", тогда ситуация может поменяться. Это опасное мнение. Ситуация не поменяется. Трамп останется. Более того, он будет продолжать руководство внешней политикой", — заявил в интервью изданию "Апостроф" Константин Елисеев, бывший главой Администрации президента Украины и постоянным представителем Украины при ЕС.И даже в случае, если демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса, Трамп будет активнее заниматься внешней политикой, добавил дипломат.

https://ukraina.ru/20261027/1084081043.html

https://ukraina.ru/20261020/vrag-za-okeanom-zelenskiy-sobiraet-antitrampovskuyu-koalitsiyu-v-kongresse-ssha-1083950874.html

https://ukraina.ru/20261023/u-vsu-novye-provaly-a-tramp-vrt-ukraina-oprovergaet-prezidenta-ssha-1084012430.html

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