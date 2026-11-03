https://ukraina.ru/20261103/kollektivnaya-pytochnaya-imitiruyuschaya-gosudarstvo-kuda-zavedt-zelenskogo-bunt-na-borschagovke-1084252992.html

"Коллективная пыточная, имитирующая государство": куда заведёт Зеленского бунт на Борщаговке

"Коллективная пыточная, имитирующая государство": куда заведёт Зеленского бунт на Борщаговке - 03.11.2026 Украина.ру

"Коллективная пыточная, имитирующая государство": куда заведёт Зеленского бунт на Борщаговке

События вокруг неофициальной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке в Киеве, где удерживали и пытали людей, может стать мощным поводом для общественного взрыва на Украине

2026-11-03T16:31

2026-11-03T16:31

2026-11-03T16:31

эксклюзив

украина

россия

киев

владимир зеленский

юрий бутусов

степан бандера

"азов"

нацгвардия

нато

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Вчера ночью под стенами частного, ничем ни примечательного дома собралась толпа, чтобы освободить избитых мужчин и ребёнка среди них – четырнадцатилетнего."Российская агрессия не повод пытать людей!", – выкрикивали из толпы в адрес правоохранителей, которые не давали толпе войти на территорию дома. Всё началось с того, что в местных пабликах появилась информация, что в частном доме на улице Солнечной удерживают десятки военнослужащих.Сообщалось о пяти людях в тяжёлом состоянии и одном погибшем. Некоторые находились в этой тюрьме около двух месяцев: за них у родственников открыто требовали выкуп – от 15 до 30 тысяч долларов. Гражданская жена одного из пострадавших Татьяна пришла за своим мужем с адвокатом и стопкой документов – обращениями в полицию о незаконном удерживании и пытках.Никакой реакции на эти обращения не последовало. К вечеру 2 ноября к дому начали стягиваться сотни человек – местных жителей и родственников. Стихийный митинг перерос в штурм здания, люди бросали яйца и камни в силовиков. В ночь на 3 ноября полиция применила слезоточивый газ и огнетушители. Прибывший глава Офиса президента Кирилл Буданов* подтвердил наличие тюрьмы и заявил о существовании других подобных объектов.После фактически штурма здания пленников стали отпускать. Выяснилось, что людей удерживали в подвале, избивали, у некоторых были множественные переломы. По некоторым данным в тюрьме находилось 40–45 человек. Предположительно ответственность за организацию пыток лежит на полке Национальной гвардии "Азов"**.Режим Зеленского немедленно включил антикриз. Чего только стоят слова командующего Нацгвардией Александра Пивненко: "Мы не пытаем, мы формируем подразделения".Но замять скандал быстро, похоже, не получится. Западные СМИ уже вышли с заголовками "военные пытки спровоцируют большой кризис в Киеве". Профессор из Италии Паоло Бекки в посте в соцсети X связал скандал с предполагаемым крахом режима Зеленского, отметив, что тюрьма использовалась для пыток, "часто с целью вымогательства денег у их семей".Подробнее – в публикациях украинских экспертов.Военный корреспондент Юрий БутусовСкандалы такого рода – следствие двух глобальных проблем, от которых уклоняется наша власть: во-первых, у нас отсутствует какая-либо системная работа государства в сфере мобилизации, доверия к службе и ответственности командиров за судьбу человека с самого момента зачисления человека на службу, с первого шага в ТЦК.Во-вторых – отсутствие действенной военной юстиции, военных судов, военной полиции, военного следствия. Присутствующие во всех странах НАТО и только Украина, которая на словах хочет интегрироваться в НАТО, ничего не делает, чтобы стандарты НАТО реализовать в конкретные военные реформы даже во время такой страшной войны.Пока государство не начнет реальные реформы в сфере мобилизации и военной юстиции, такие скандалы будут продолжаться, и их будут продолжать использовать российские спецслужбы и их агентура, что будет способствовать врагу в попытках подорвать защиту Украины.Общественный деятель Василий ВолгаУкраинская власть даёт понять гражданам Украины, что это не их собачье дело указывать палачам из "Азова"** и других нацистских бандформирований, как им пытать и казнить украинцев.Кирилл Буданов*, лично побывавший на месте событий, видевший места пыток, видевший истерзанного четырнадцатилетнего мальчика, замученных до полусмерти заключенных пыточного дома, знающий точную цифру забитых насмерть…сделал заявление о том, что "события на Петропавловской Борщаговке недопустимы" и наносят ущерб единству украинцев. (…)То есть, по мнению Буданова*, не пыточные дома, не казни и пытки, не закопанные вокруг Киева забитые насмерть жертвы палачей "Азова"** и прочей нацистской нечистоты наносят ущерб единству украинцев, а то, что украинцы не хотят молча погибать в этих пыточных домах.Логика заявления Буданова такова: украинец, если тебя пытают садисты из "Азова"**, если они твоему сыну лопатой размозжили голову, если на твоих глазах забавы ради и чтоб другим не повадно было отрезали голову твоему соседу по подвалу, то ты обязан подумать – кому будет легче, если ты будешь протестовать? Уж точно твой протест не пойдет на пользу Украине, а вот российская пропаганда непременно воспользуется твоей слабостью, чтобы рассказывать об украинском нацизме, которого на Украине, конечно же, нет.Так что терпи, украинец. Если не хочешь на фронт, значит будешь терпеть. Ты – терпила.Сколько таких пыточных домов – сотни или тысячи – нам не известно, но то, что именно насилие, убийства и пытки украинских граждан являются становым хребтом и основой устойчивости украинской власти – это факт, в очередной раз подтверждённый вчерашними событиями.Публицист Алексей ВасильевВ Библиотеке 2.0 террорист Буданов*, похоже, начал свою предвыборную кампанию. Признал факт существования заложников, не случайно говорил на русском, весь такой открытый к негодующему народу, и вишенка на тортике:"– Почему существует такое здание?– Потому что таких зданий много".Так что, возможно, он решил на себя негатив не брать, а начать трек для триумфального захода в дом на Грушевского...Общественный деятель Александр СкубченкоГлава Нацгвардии заявил, что это был "центр распределения", а не пыточная, куда отлавливали людей ради выкупа. Но тут есть вопросы: государства закончились нежилые помещения в стране для центров распределения? На каком правовом основании этот "центр распределения" размещён в частном домовладении? У Нацгвардии есть договор аренды, или владельца дома просто отловили, убили, а дом "отжали"? А сколько таких "центров" по всей стране?Ублюдок из "Азова"** Редис уже обвинил тех, кто устроил бунт: они, мол, работают на Россию. То есть виновны не гниды, а те, кто вышел против гнид. "Не мешайте гнидам быть гнидами, не создавайте картинку для России" — как-то так получается. Приехала "адекватная депутат" Скороход для антикриза в пользу режима, посетила "центр" и рассказала, что она лично убедилась, что пыток там не было, потому что крови она там не увидела. Сломанные позвоночники и разбитые лица у освобождённых из этого "центра" — это всё само, наверное.А четырнадцатилетнего ребёнка ты (…) тоже не увидела? Ребёнок что в подвалах того "центра распределения" делал? Буданов* приехал "разобраться" и рассказал, что ему не нравятся бунты. На чистом русском пообщался с ребёнком, которого тоже освободили.Бандеры только при исполнении на мове общаются, а в стрессовых ситуациях всегда переходят на родной язык, а родной — русский. (…)Режим обязательно рухнет. Пусть и не сегодня. Главное, чтобы обломками всю эту бандеровскую [сволочь] привалило навсегда. Украина — никогда снова. На бандерах с украинством должно всё закончиться навсегда.Политический аналитик Сергей МарченкоА этого всего могло бы не быть, если бы за пять (…) лет государство Украина организовало бы процесс мобилизации таким образом, чтобы людей не нужно было ловить на улицах, а были четкие правила, одинаковые для всех. Чтобы служили актёры "Квартал 95", сыновья Порошенко* и Ахметова***, стендаперы и футболисты, а бронировали только действительно вовлечённых в критическую инфраструктуру и оборонку людей, не целыми цирками и филармониями.И чтоб нельзя было откупиться, заплатить, порешать – чтоб правила были одни для всех. Незыблемые и прозрачные. Тогда бы не было этой нездоровой атмосферы в обществе, российских манипуляций на наших проблемах. Не было бы возмущения и стихийных мятежей. Государство, начинай исправлять свои косяки, потому что это очень опасные прецеденты. Играем с огнем, а россияне очень умело это раздувают. Не оставляйте армию один на один со всеми проблемами страны! Государство должно поддерживать армию, а не добавлять ей проблем.Оппозиционный политик Олег ВолошинИ всё это на фоне погружённого во тьму российскими ударами города. Мрак опустился на Украину окончательно. … остаётся, чтобы ночью в пыточную прилетела якобы наша ракета. Тогда и никаких расследований, и повод рассказать баранам, что сами виноваты в уничтожении скотобойни.Впрочем, все, кто хоть немного умеет думать, там уже всё поняли. И ни на что всерьез не надеются. Нас, впрочем, по-прежнему не любят. И от того, что мы оказались правы, ещё сильнее. Всё ещё бубнят даже на видео с места событий, что "в отличие от России улица здесь что-то решает". В отличие от России там всё решает тот, у кого больше дубина. И это точно свободой не называется.Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*Режим Зеленского — это коллективная пыточная, имитирующая "государство".Вроде как "священная война", всё чин по чину, фронты, герои. Потом, правда выясняется, что Герои Украины давно и надёжно содержат пресс-хаты в столице "государства", и их пресс-службы настолько тупы, что одним заявлением превращают гражданские дома в "…законные военные цели".Потужный тужится, главразведчик зачем-то поехал на место "…події" (события – Ред.) и его там дважды запшикали газовым баллончиком "…свої ж" (а кто у них тогда чужие?) в местных чатах пишут, что "…лицарі "Азову"** (рыцари – Ред.) подтянули титушек, чтобы отбиваться от женщин, штурмующих пыточную.Любопытно — первыми начали догадываться, что вместо "…визвольної боротьби" их вписали в лоховской движ жители Священной Борщаговки. Интеллигэнция как всегда отстаёт и ещё продолжает хором петь про "…екзисційну боротьбу" (экзистенциальную борьбу – Ред). Хотя хор уже начинает сбиваться и оглядываться друг на друга). Вот будет забавно, если Бастилия падет, начиная с Борщаговки.Тогда там нужно будет поставить Храм Свободы. А что ж вы хотели — класс-гегемон.*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Запрещённая в РФ террористическая организация***Входит в состав объединения, признанного экстремистским в РФ

https://ukraina.ru/20261103/pytochnaya-pod-kievom-ot-etogo-pozora-uzhe-ne-otmytsya-1084250188.html

https://ukraina.ru/20261103/es-pokryvaet-kontslagerya-pod-kievom-finskiy-politik-obvinil-bryussel-v-souchastii-1084246596.html

https://ukraina.ru/20261103/energeticheskie-voyny-zelenskiy-brosaet-vyzov-trampu-1084245087.html

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эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, юрий бутусов, степан бандера, "азов", нацгвардия, нато