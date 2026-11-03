https://ukraina.ru/20261103/emu-gotovyat-evakuatsiyu-rezhim-zelenskogo-betsya-v-konvulsiyakh-1084227883.html

"Ему готовят эвакуацию": режим Зеленского бьется в конвульсиях

"Ему готовят эвакуацию": режим Зеленского бьется в конвульсиях - 03.11.2026 Украина.ру

"Ему готовят эвакуацию": режим Зеленского бьется в конвульсиях

В экспертном сообществе обсуждают, какой путь выберут руководители подконтрольной Киеву части Украины, будут ли они спасаться бегством или же попытаются выторговать себе власть и жизнь в обмен на территории

2026-11-03T06:02

2026-11-03T06:02

2026-11-03T06:02

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

снежана егорова

верховная рада

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Зеленский может скоро бежать из Киева и из страны, такие слухи ходят в коридорах власти. Об этом сообщил в эфире одного из интернет-каналов бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*, сославшись на свои информированные источники. При этом эти источники даже называют примерные сроки."Он (Зеленский – Ред.) будет держаться до последнего, будет играть до последнего. Но его окружение уже побежало... Думаю, и ему готовят эвакуацию", - заявил экс-парламентарий. По его мнению, в любом случае "то, что киевский режим в конвульсиях, это факт". Жизни людей зависят от того, насколько долго эти конвульсии продлятся.Зеленский и мир – вещи несовместимые, считает Мосийчук. По его словам, "последняя волосинка", за которую держится киевский лидер – это территориальный вопрос, но при этом его совершенно не интересуют судьбы людей, проживающих на этих территориях.Политик добавил, что о "конвульсиях" режима говорит и та скорость, с какой из страны сейчас выводят деньги.Впрочем, есть и такая версия, что Зеленский может планировать не бегство, а какое-то мирное соглашение с отказом от территорий в обмен на свое сохранение во власти, но в возможность реализации этого сценария Мосийчук не верит.Хотя признаки продвижения такого проекта можно усмотреть в выступлениях некоторых киевских политологов, близких к власти. Так, Руслан Бортник выступил с предложением всем ключевым игрокам, включая Россию и Китай, дать гарантии личной безопасности тем элитам, которые приведут Украину к миру.По его мнению, такие гарантии должны означать, что представители этих элит "какое-то время будут иметь иммунитет от любых антикоррупционных и других преследований, не на всю жизнь". Кроме того, они должны получить "безусловную поддержку со стороны ключевых игроков на следующих выборах".В общем, "им нужны гарантии сохранения власти хотя бы на один политический цикл", считает политолог.Мосийчук высказал мнение, что подобный сценарий вообще-то может иметь место, даже может быть согласован, но вот воплотить его в жизнь вряд ли удастся. Он отметил, что на Украине уже идет борьба за наследство Зеленского – борются, с одной стороны, "соросята", с другой – Давид Арахамия и "слуги народа", остатки ОПЗЖ и других депутатских групп. Одним из проявлений этой борьбы можно считать заявление беглого генпрокурора Украины Руслана Кравченко о том, на него готовилось покушение.По мнению Мосийчука, дело в том, что на Украине генпрокурор мог кое-что документировать, записывать – и даже не кое-что, а просто "писал всех", включая Зеленского. В общем, много знает. И частью информации уже наверняка поделился с властями Австрии, куда бежал, именно по этой причине ему заранее выделили госохрану.Что бы ни говорили эксперты, а о "конвульсиях" киевского режима говорить пока рано. ВСУ сопротивляются упорно, внутри страны отлажена система террора. Когда и куда ретируется Зеленский, если вообще ретируется – увидим.В комментариях к видеозаписи читаем: "Нельзя дать сбежать этой банде, их надо судить за смерти, разруху…". Но, может быть, это пока звучит слишком оптимистично.Сегодня на Украине судят совсем других, а именно тех, кто имел смелость высказать открыто или в частном порядке свое недовольство действиями представителей режима. Такие смельчаки мгновенно становятся "госизменниками" и "российскими агентами".Да и планы украинских властей начать выстраивать круговую оборону вокруг Киева и вокруг других крупных городов тоже вряд ли свидетельствуют о готовности к каким-то компромиссам.Комментируя сообщения о таких проектах, покинувшая страну известная украинская телеведущая, актриса и писатель Снежана Егорова подчеркнула, что эти линии обороны будут выстраивать "не от, а для" - то есть, не столько для обороны от ВС РФ, сколько для того, чтобы жители городов не могли их покинуть."Это конкретный концлагерь", - заявила она в эфире авторского канала журналиста и блогера Александра Лазарева, пояснив, что на Украине у людей сначала отобрали деньги, отобрали права и свободы, отобрали у них психологическое здоровье при помощи пропаганды и телемарафона, а теперь просто "загоняют их в резервации".По словам бывшей телеведущей, загоняют их туда страхами и рассказами об "ужасных русских", хотя во многих случаях - "мы не знаем, кто стреляет по мирному населению" (речь шла об ударе по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли люди). И никто не сможет гарантировать, что ничего никуда не прилетит, пока у власти будут Зеленский и его наставник Игорь Коломойский*, который то ли сидит в СИЗО, то ли нет.А настоящие хозяева киевского режима (масоны, глобалисты, британская корона, лондонский Сити) готовы пойти на все, чтобы война набирала обороты, отметила Егорова, пояснив, что в Лондоне верят в возможность и на этот раз "отсидеться на своем острове".*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261102/ne-budet-ukrainy-neytralnoy--ne-budet-nikakoy-1084212474.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, снежана егорова, верховная рада